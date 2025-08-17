【浅草店限定】9月・10月の和装前撮りハイシーズン、特別価格プランを数量限定でご用意！

株式会社World map

結婚を控える新郎新婦にとって、一生に一度の「前撮り」は大切な思い出の一ページです。

中でも、9月・10月の秋シーズンは気候も安定し、浅草の街並みが一層美しく映えるため、和装前撮りに最も人気のある季節です。例年、多くのお客様からご予約が殺到するこのハイシーズンに、料金が高額に設定されるスタジオが多い中、INAI WEDDING WASOU浅草店では、通常よりもお得にご予約できる特別なキャンペーンをご用意しました。

空き枠限定のため先着順での受付となりますので、この機会にぜひご予約くださいませ。

キャンペーン概要はInstagram(https://www.instagram.com/p/DNX1Lg5zTVP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)の投稿をご確認ください

◆INAI WEDDING WASOUの魅力

キャンペーン内容

▶︎ 和装前撮り相場の80%OFFの価格帯を実現

衣装込み/着付け込み/撮影アイテムも豊富に取り揃え、本格的な和装前撮りが3万円台～でご提供

▶︎ 和装専門店ならではの本格的な着付けと豊富な衣装ラインナップ

白無垢・色打掛など伝統的なスタイルからトレンドを意識した華やかなコーディネートまで幅広く対応いたします。撮影に必要な小物もすべてご用意しているため、手ぶらで安心してご来店いただけます。

▶︎ 撮影機材のクオリティ

プロの現場で使うカメラや機材を使用し、セルフとは思えないクオリティの写真を納品

▶︎ 補正したデータも全て納品

撮影当日 その場で全て納品し、後日 補正したデータも全て納品

おかえりの道中、おふたりが受け取ったデータを見ながら撮影の思い出をすぐ振り返れると好評

▶︎ 1日3組限定 完全プライベートな空間

カメラマン撮影では緊張して顔が強張ってしまったり自分の好きな角度ではないカットばかりで満足されないことも。他のお客様とのバッティングもなく、撮影中はスタッフが別室で待機するため、リラックスして自由に撮影できます

▶︎ 浅草という特別なロケーション

雷門や浅草寺、隅田川沿いの景観、下町情緒あふれる路地など、浅草は和装にぴったりのロケーションが揃っています。秋の澄んだ空気と柔らかな光の中で撮影する和装姿は、格別な雰囲気を演出します。四季折々の自然や浅草の街並みが和装を引き立て、後から見返したときにも“浅草らしさ”を感じられる写真に仕上がります。

▶︎ 入籍報告や前撮り後撮りに最適

和装前撮りはハードルが高いイメージですが、和装下着や必要なものは全てスタジオに用意があり、気軽に手ぶらでお越しいただけます

▶︎ ウェルカムボードやペーパーアイテムに最適

洋装で挙式される方にも、和装で挙式される方にも使える写真に。

素敵なお式につなげる結婚準備のひとつにしてくださいませ

▶︎ 何より楽しい

カメラマンが”いない”ふたりだけの空間で撮影ができるため、皆様「楽しかった！」とお帰りになります

◆ ご予約について

今回の特別プランは、9月・10月の空き枠限定となります。

ご予約は公式サイトまたは公式LINEにて承っております。空き枠が埋まり次第終了となりますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

LINEで予約する :https://lin.ee/TXo7Qmk

スタジオアクセス：東京都台東区雷門１丁目１－10 1F

東京メトロ銀座線/都営浅草線/東武線/つくばエクスプレス「浅草駅」

東京メトロ 銀座線「田原町駅」

公式WEBサイト：https://inaiwedding-wasou.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding/