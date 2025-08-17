【外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp Japanese 教材「日本語能力試験N4」がベトナム語に対応！7日間無料キャンペーン開催中！

株式会社ネイティブキャンプ

Dịch vụ hội thoại tiếng Nhật trực tuyến “Native Camp Japanese” do Công ty Cổ phần Native Camp (trụ sở chinh: Shibuya, Tokyo; Giam đốc điều hanh: Kunihiro Tanigawa) cung cấp, nay xin thông bao rằng giao trình “Năng lực Nhật ngữ N4” (JLPT N4) đã được bổ sung hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび、教材「日本語能力試験N4」（JLPT N4）が、新たにベトナム語に対応いたしました。

Với Native Camp Japanese, bạn co thể tham gia cac buổi học tiếng Nhật trực tuyến không giới hạn, bất cứ lúc nao va ở bất kỳ đau ma không cần đặt trước.

Vừa qua, giao trình “Kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật N4” đã chinh thức hỗ trợ them tiếng Việt. Trước đay, giao trình nay chỉ hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung (phồn thể va giản thể) va tiếng Han. Tuy nhien, trong những năm gần đay, do số lượng người Việt Nam sang Nhật Bản với mục đich thực tập kỹ năng va du học ngay cang tăng, nen chúng tôi đã bổ sung them tiếng Việt.

N4 la cấp độ cơ bản thứ hai trong Kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật, yeu cầu người học phải hiểu được tiếng Nhật thường dùng trong cuộc sống hang ngay. Với phần hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt, người học sẽ co thể tiếp thu kiến thức một cach thuận lợi va hiệu quả hơn.

Chiến dịch dùng thử miễn phi 7 ngay đang diễn ra!

Đăng ký ngay hôm nay để nhận 7 ngay học thử miễn phi cùng coin trị gia 20 USD!

Ưu đãi độc quyền khi đăng ký

Chỉ cần hoan tất đăng ký mới qua link ưu đãi đặc biệt dưới đay, bạn sẽ nhận được coin trị gia 20 USD!

https://ja.nativecamp.net/ko?cc=prtimes_ko

Thời gian diễn ra chiến dịch:

Từ 00:00 ngay 1 thang 8 năm 2025 (Thứ Sau)

Đến 23:59 ngay 31 thang 8 năm 2025 (Chủ Nhật)

Học tiếng Nhật mọi lúc, mọi nơi - Tận dụng hiệu quả thời gian rảnh

Chế độ học “linh hoạt” của Native Camp Japanese la một điểm nổi bật lớn.

Người học không cần đặt lịch trước - chỉ cần đăng nhập vao nền tảng bất cứ lúc nao để bắt đầu bai học, giúp tận dụng hiệu quả cac khoảng thời gian rảnh trong ngay.

Ngoai ra, thông qua cac buổi học 1 kem 1 chuyen sau, bạn co thể tập trung cải thiện kỹ năng giao tiếp - một trong những kỹ năng kho cải thiện nhất khi tự học.

Việc tương tac với giao vien bản ngữ không chỉ nang cao khả năng noi trôi chảy ma còn giúp bạn học được những cach diễn đạt tự nhien va chuẩn như người bản xứ.

Luyện tập hội thoại phù hợp với nhu cầu - Đap ứng đa dạng mục tieu học tập

Hướng đến thị trường Việt Nam, Native Camp Japanese cung cấp nhiều chủ đề học phong phú.

Từ hội thoại cơ bản, tiếng Nhật thương mại đến tiếng Nhật du lịch - tất cả đều được thiết kế để đap ứng cac nhu cầu học tập khac nhau.

Đội ngũ giảng vien người Nhật chuyen nghiệp sẽ tùy chỉnh bai học theo mục tieu rieng của từng học vien, hỗ trợ nang cao năng lực một cach hiệu quả.

Giảng vien chuyen nghiệp + Khoa học không giới hạn, tạo ra môi trường ngôn ngữ đắm chìm

Phương phap dạy kem 1 kem 1 của Native Camp Japanese đặc biệt phù hợp với những học vien muốn nang cao khả năng noi va khả năng thực chiến.

Giảng vien đã được lựa chọn va đao tạo nghiem ngặt, cung cấp nội dung giảng dạy chất lượng cao.

Ngoai ra, với thiết kế khoa học không giới hạn, học vien co thể cải thiện khả năng ngôn ngữ một cach rõ rệt trong thời gian ngắn.

Ten công ty: Native Camp, Inc.

Địa chỉ: Nhật Bản, Tokyo, Shibuya-ku, Jinnan 1-9-2

Giam đốc đại diện: Kunihiro Tanikawa

Trang web công ty: https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_vi

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さで世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたび、教材「日本語能力試験N4」が新たにベトナム語に対応いたしました。これまで本教材は、英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語に対応していましたが、近年、技能実習や留学を目的に日本を目指すベトナム人の増加を受け、ベトナム語にも対応いたしました。

N4は日本語能力試験の中で2番目に基礎的なレベルで、日常生活の中でよく使われる日本語の理解が求められます。母語であるベトナム語によるサポートにより、よりスムーズに学習を進めていただけます。

Native Campは、今後も各教材の外国語対応を進め、日本語学習の機会を広げてまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2025年8月1日（金）00:00 ～ 2025年8月31日（日）23:59

お申し込みはこちら :https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

