【ネイティブキャンプ留学】語学学校「E-Room」ローシーズンプロモを実施

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・バコロドの人気校「E-Room」にて、ローシーズンプロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_08_17

ローシーズンプロモについて

【対象者】

2025/8/17~11/23の期間にご留学される方

【内容】

お部屋タイプに応じて、下記プロモーションが適用されます。

・1人部屋の場合→ マンツーマンクラス(ESL)を1コマ追加

・2人部屋の場合→ マンツーマンクラス(ESL)を1コマ追加

・3人部屋の場合→ １.マンツーマンクラス(ESL)を1コマ追加

→ ２.3人部屋の料金のまま2人部屋にグレードアップ

ESL Light courseを選択される場合、プロモーションの内容が異なります。

・1人部屋の場合→ 毎週1回、1時間の無料マッサージをご提供いたします。

・2人部屋の場合→ 毎週1回、1時間の無料マッサージをご提供いたします。

・3人部屋の場合→ １.毎週1回、1時間の無料マッサージをご提供いたします。

→ ２.3人部屋の料金のまま2人部屋にグレードアップ

【注意事項】

・3人部屋の場合、１.、２.のどちらかからお選びいただけます。

お申込み時に指定が無い場合には１.を適用させていただきます。

・マンツーマンクラス1コマ追加&無料マッサージに関しては、留学期間中12月26日までを期限に適用されます。

12月29日以降は適用されません

・お申込みをいただいたコースがIELTS/TOEICの場合でも、追加される1コマはESLの内容となります。

・お部屋のアップグレードは適用期限を設けておりません。お申込みをいただいた全期間に適用されます。

（例）2025年11月2日から留学を開始され、12週間滞在いただく場合、12月29日以降も12週間の全期間3人部屋が2人部屋になります。

・マッサージは、学校敷地内にあるマッサージショップにてご提供いたします。

・プロモーションは枠が無くなり次第終了となりますので、予めご了承くださいませ。

E-Roomの特徴

1. 遊び心満載。柔軟なレッスンスタイルで楽しく学ぼう

E-Roomは、ユニークなカリキュラムを組むことができ、マンツーマンレッスンの内容も自分の希望に合わせて調整可能です。歌を使ったレッスンやゲーム感覚の単語トレーニングなど、遊び心あふれるプログラムで楽しく英語を学べます。自分のペースで学びたい若者にぴったりの環境で、英語力を無理なく伸ばせる最適な環境です。

2. 新築のキャンパスで心地よく学べる、高コスパ留学体験

2019年に新築されたE-Roomのキャンパスは、清潔で最新の設備が整った快適な学習環境を提供しています。セブ島の語学学校に比べ、物価の安いバコロドでありながら質の高いレッスンが受けられるため、コストパフォーマンスは抜群です。週末には特産フルーツが並ぶマーケットや日本人経営の飲食店もあり、生活面でも安心して過ごせる点が魅力です。

3. 多くのリピーターを生む、心温まるアットホームな学校生活

E-Roomの最大の魅力は、講師やスタッフと生徒の距離が近いアットホームな雰囲気にあります。長年勤める講師陣による安定した授業と、フレンドリーなサポートで初めての留学でも安心です。週末には生徒たちと一緒にアクティビティを楽しんだり、地元のイベントに参加する機会も豊富で、学びと遊びをバランスよく体験できる「遊学」に最適な環境が整っています。

E-Roomの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/41

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。E-Roomの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_08_17

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media