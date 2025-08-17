C106アフターコミケ in ゲーマーズ(ストラテジックラバーズ)を2025年8月18日(月)より開催致します！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年8月18日(月)より「C106アフターコミケ in ゲーマーズ(ストラテジックラバーズ)」を開催することをお知らせいたします。

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6556https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6556

ー 開催概要 ー

開催期間：2025年8月18日(月)～8月31日(日)

開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店3F(営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ

開催内容：C106ストラテジックラバーズ商品の事後販売



※ゲーマーズオンラインショップでも受注販売を行います。

販売商品

■お風呂ポスター 斑鳩渚 ランジェリーウェディング ver.

価格：1,980円(税込)



■お風呂ポスター 浅見奈緒 ランジェリーウェディング ver.

価格：1,980円(税込)



■お風呂ポスター 幾島実憂 ランジェリーウェディング ver.

価格：1,980円(税込)



■お風呂ポスター 山田アキ ランジェリーウェディング ver.

価格：1,980円(税込)



■特大ダイカットアクリルボード 斑鳩渚 ランジェリーウェディング ver.

価格：5,500円(税込)



■特大ダイカットアクリルボード 浅見奈緒 ランジェリーウェディング ver.

価格：5,500円(税込)



■特大ダイカットアクリルボード 幾島実憂 ランジェリーウェディング ver.

価格：5,500円(税込)



■特大ダイカットアクリルボード 山田アキ ランジェリーウェディング ver.

価格：5,500円(税込)



■YES枕カバー 浅見奈緒 ランジェリー ver.

価格：4,400円(税込)



■YES枕カバー 幾島実憂 メイド ver.

価格：4,400円(税込)



■YES枕カバー 山田アキ ボンテージ ver.

価格：4,400円(税込)



■YES枕カバー 日高末愛 バニー ver.

価格：4,400円(税込)



■YES枕カバー 南十字花芽理 ボンテージランジェリー ver.

価格：4,400円(税込)



■YES枕カバー 西河摩耶 ランジェリー ver.

価格：4,400円(税込)



■抱き枕カバー 斑鳩渚 ランジェリーウェディング ver.

価格：13,200円(税込)



■抱き枕カバー 浅見奈緒 ランジェリーウェディング ver.

価格：13,200円(税込)



■抱き枕カバー 幾島実憂 ランジェリーウェディング ver.

価格：13,200円(税込)



■抱き枕カバー 山田アキ ランジェリーウェディング ver.

価格：13,200円(税込)

【権利表記】(C)Sanshokuamido

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。