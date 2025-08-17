『C106アフターコミケ in ゲーマーズ』を2025年8月18日(月)よりゲーマーズにて開催致します！

写真拡大 (全20枚)

株式会社アニメイトホールディングス




株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年8月18日(月)より「C106アフターコミケ in ゲーマーズ」を開催することをお知らせいたします。




特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557



ー 開催概要 ー


開催期間：2025年8月18日(月)～8月31日(日)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F(営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ
開催内容：C106アマガミSS,ハイスクールD×D HERO,百花繚乱,デート・ア・ライブＶ,戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED,TVアニメ『2.5次元の誘惑』,魔法少女にあこがれて商品の事後販売

※ゲーマーズオンラインショップでも受注販売を行います。



販売商品


アマガミSS

■グッズセット　絢辻 詞
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　桜井 梨穂子
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　棚町 薫
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　中多 紗江
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　七咲 逢
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　森島 はるか
価格：5,000円(税込)






■特大タペストリー（各種）
価格：7,700円(税込)





ハイスクールD×D HERO


■グッズセット　リアス・グレモリー
価格：5,000円(税込)



■グッズセット　姫島 朱乃
価格：5,000円(税込)



■特大タペストリー　リアス・グレモリー
価格：7,700円(税込)



■特大タペストリー　姫島 朱乃
価格：7,700円(税込)



百花繚乱

■グッズセット　柳生十兵衛
価格：5,000円(税込)



■グッズセット　直江兼続
価格：5,000円(税込)



■特大タペストリー　柳生十兵衛
価格：7,700円(税込)



■特大タペストリー　直江兼続
価格：7,700円(税込)



デート・ア・ライブＶ

■グッズセット　夜刀神 十香
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　五河 琴里
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　時崎 狂三
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　星宮 六喰
価格：5,000円(税込)







■特大タペストリー（各種）
価格：7,700円(税込)




戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED


■グッズセット　立花 響
価格：5,000円(税込)





■グッズセット　風鳴 翼
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　雪音 クリス
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　マリア・カデンツァヴナ・イヴ
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　月読 調
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　暁 切歌
価格：5,000円(税込)




TVアニメ『2.5次元の誘惑』

■グッズセット　天乃リリサ
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　橘美花莉
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　ノノア
価格：5,000円(税込)






■グッズセット　喜咲アリア
価格：5,000円(税込)






■特大タペストリー（各種）
価格：7,700円(税込)




魔法少女にあこがれて

■グッズセット　柊うてな
価格：5,000円(税込)



■グッズセット　阿良河キウィ
価格：5,000円(税込)



■特大タペストリー　柊うてな
価格：7,700円(税込)



■特大タペストリー　阿良河キウィ
価格：7,700円(税込)


特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557

【権利表記】(C)KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN/アマガミSS製作委員会(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会(C)すずきあきら・Niθ／ホビージャパン(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会;(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアＧ (C)Project シンフォギアＧＸ (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアＸＶ (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)KINGPAWN, Inc.(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会


【株式会社カードラボ 会社概要】


株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。