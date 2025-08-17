『C106アフターコミケ in ゲーマーズ』を2025年8月18日(月)よりゲーマーズにて開催致します！
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年8月18日(月)より「C106アフターコミケ in ゲーマーズ」を開催することをお知らせいたします。
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557
ー 開催概要 ー
開催期間：2025年8月18日(月)～8月31日(日)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F(営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ
開催内容：C106アマガミSS,ハイスクールD×D HERO,百花繚乱,デート・ア・ライブＶ,戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED,TVアニメ『2.5次元の誘惑』,魔法少女にあこがれて商品の事後販売
※ゲーマーズオンラインショップでも受注販売を行います。
販売商品
アマガミSS
■グッズセット 絢辻 詞
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 桜井 梨穂子
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 棚町 薫
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 中多 紗江
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 七咲 逢
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 森島 はるか
価格：5,000円(税込)
■特大タペストリー（各種）
価格：7,700円(税込)
ハイスクールD×D HERO
■グッズセット リアス・グレモリー
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 姫島 朱乃
価格：5,000円(税込)
■特大タペストリー リアス・グレモリー
価格：7,700円(税込)
■特大タペストリー 姫島 朱乃
価格：7,700円(税込)
百花繚乱
■グッズセット 柳生十兵衛
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 直江兼続
価格：5,000円(税込)
■特大タペストリー 柳生十兵衛
価格：7,700円(税込)
■特大タペストリー 直江兼続
価格：7,700円(税込)
デート・ア・ライブＶ
■グッズセット 夜刀神 十香
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 五河 琴里
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 時崎 狂三
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 星宮 六喰
価格：5,000円(税込)
■特大タペストリー（各種）
価格：7,700円(税込)
戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED
■グッズセット 立花 響
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 風鳴 翼
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 雪音 クリス
価格：5,000円(税込)
■グッズセット マリア・カデンツァヴナ・イヴ
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 月読 調
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 暁 切歌
価格：5,000円(税込)
TVアニメ『2.5次元の誘惑』
■グッズセット 天乃リリサ
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 橘美花莉
価格：5,000円(税込)
■グッズセット ノノア
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 喜咲アリア
価格：5,000円(税込)
■特大タペストリー（各種）
価格：7,700円(税込)
魔法少女にあこがれて
■グッズセット 柊うてな
価格：5,000円(税込)
■グッズセット 阿良河キウィ
価格：5,000円(税込)
■特大タペストリー 柊うてな
価格：7,700円(税込)
■特大タペストリー 阿良河キウィ
価格：7,700円(税込)
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6557
【権利表記】(C)KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN/アマガミSS製作委員会(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会(C)すずきあきら・Niθ／ホビージャパン(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会;(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアＧ (C)Project シンフォギアＧＸ (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアＸＶ (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)KINGPAWN, Inc.(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会
【株式会社カードラボ 会社概要】
株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。