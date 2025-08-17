Vライバー限定！推しのVライバーが「極楽湯」の館内をジャック！「全国でNo.1の温浴施設数を誇る極楽湯とホットなコラボ～首都圏のお風呂好きをアナタの声で癒します～」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、全国No.1の温浴施設数を誇る「極楽湯」と初となるコラボレーションイベント、「全国でNo.1の温浴施設数を誇る極楽湯とホットなコラボ～首都圏のお風呂好きをアナタの声で癒します～」を、2025年8月17日（日）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー（ライブ配信者）が配信しています。なかでも、近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力しており、2018年よりスタートしたVライバー事業は今年で7周年を迎えます。これまでもVライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。

今回、全国No.1の温浴施設数を誇り幅広い世代の方に愛されている「極楽湯」と初となるコラボレーションを通じて、より多くの方にイチナナVライバーの魅力を知っていただき、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いから、オーディションイベントとして開催することが決定いたしました。

「全国でNo.1の温浴施設数を誇る極楽湯とホットなコラボ～首都圏のお風呂好きをアナタの声で癒します～」は、「17LIVE」で活動中、もしくは活動予定のVライバーの方限定のイベントで、Vライバーの方であればどなたでも参加できるイベントです。見事アプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のVライバーは、首都圏で展開する5店舗の「極楽湯」館内に掲載されるポスターやステッカーへの掲載権が贈られます。さらに上位2名の方は、店舗内で放送される館内放送に声で出演することができます。

昨今のサウナブームやひとり温泉ブームなどを追い風に、新たな形で幅広い世代に注目されている温浴施設「極楽湯」の館内を彩るイチナナVライバーを決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2025年8月17日（日）～8月31日（日）

■参加条件

・ 17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちのVライバーの方

・入賞時に普段Vライバーとしてご活動中のご自身の立ち絵をご提出いただける方

※全身の立ち絵（aiデータ必須）をご提出いただきます

・Discordサーバーでの密なやりとりができる方

・当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方

■プライズ（賞品）

・「極楽湯」館内放送に声での出演権（上位2名）

・館内ポスター掲載権

・館内ステッカー掲載権

・ポスター、オリジナル浴衣のプレゼント

■「極楽湯」館内プロモーション展開時期（予定）

2025年10月14日(火)～11月13日(木)

■展開店舗

多摩センター店、RAKU SPA Station 府中店、上尾店、千葉稲毛店、RAKU SPA 鶴見店

※不慮の事由により対象店舗が変更になる可能性がございます。

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「極楽湯」について

日常生活の延長線上にある上質な場。それが、温浴施設数日本一「極楽湯」です。

お風呂に浸かって「ココロ」と「身体」を癒す

湯上り気分に合った食事で、お腹を満たすと同時に「気持ち」を和ます

リラクゼーション施設などで、日々の溜まった「疲れ」をほぐす

繰り返し、ご利用いただくことによって「生活」が潤う

お家のお風呂よりも、大きくて、景色もいい

家族みんなが、一度に入浴できるので、時間に余裕ができる

家族など大事な人との貴重な時間がより楽しめる

さらに、お掃除の必要もなく、楽チン

裸の付き合い、食を通じた語らい、和風空間での寛ぎ、

それらを最大限に演出する空間とサービス

すべてのお客様が朗らかな笑顔でお帰りになる

公式HP：https://www.gokurakuyu.ne.jp/index.html

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

