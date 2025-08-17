【明日開催】実績ゼロでも成果を出す！創業期のためのAI活用リード獲得法

アイデックス株式会社

アイデックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：二木創汰）は、東京都大田区の創業支援施設「六郷BASE」（運営：株式会社ツクリエ）主催のオンラインイベントに登壇し、AIを活用した効率的なリード獲得ノウハウをご紹介します。

本イベントは2025年8月18日（月）に開催され、創業期の企業や起業家の方を対象に、実績が少なくても成果を出すための具体的な手法をお伝えします。

イベント詳細：https://rokugobase.com/event/6345/

■イベント概要

営業活動では、自社の想いや技術力を伝えるだけで終わってしまい、顧客獲得につながらないケースが多く見られます。

しかしAIを活用することで、顧客ごとの課題に合わせた提案が可能となり、限られた実績でも成果を出せる営業活動が実現します。

今回のイベントでは、弊社の経験をもとに、

・提案の工夫

・AIの具体的な使い方

・明日から実践できるリード獲得の方法

といった実務的なノウハウをお伝えします。

リード獲得に課題を感じている創業期の企業や起業家の方にとって、実践的なヒントが詰まった内容となっています。

■開催概要

日時：2025年8月18日（月）19:00～20:00

形式：オンライン（Zoom）

定員：100名（先着順）

参加費：無料

主催：六郷BASE

登壇者：二木 創汰（アイデックス株式会社 代表取締役）

■登壇者プロフィール

アイデックス株式会社 代表取締役

二木 創汰（にき そうた）



2019年、東北大学工学部在学中にWeb制作・SEOを独学で開始。個人事業主としてWeb制作・SEO支援を行う。

2020年にStockSun株式会社へ参画し、SEOコンサルティングやサイト制作ディレクションを担当。2023年、同社コンサルティング事業部マーケティング責任者として月600件規模のリード獲得を実現し、2024年には執行役員に就任。

同年、アイデックス株式会社を創業し、製造業や放送局を中心にAI導入・業務効率化支援やAIシステム開発を展開。

会社HP：https://www.ai-dx.co.jp/

■六郷BASEについて

東京都大田区が設置する創業支援施設で、創業初期の経営を伴走支援するインキュベーションマネージャーや、起業家に寄り添うコミュニティマネージャーが在籍。3Dプリンターやレーザーカッターなどを備えた試作室を有し、ビジネスアイデアの試作品製作が可能。

URL：https://rokugobase.com/

■株式会社ツクリエについて

起業支援サービス事業とクリエイティブ創造事業を展開し、起業家やクリエイターを支援。イベント企画、相談事業、アクセラレーションプログラム開発、協同事業、商品開発、プロデュースなどを手掛ける。

URL：https://tsucrea.com/

本リリースに関するお問い合わせ

アイデックス株式会社（https://www.ai-dx.co.jp/）

E-Mail：info@ai-dx.co.jp

担当：二木