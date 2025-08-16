第一回【日韓インフルエンサー事務所 NEXPRO】次世代タレント発掘オーディションを開催

■ オーディション開催の背景

ウィンナビ株式会社2025年8月現在、当社調べ。日本国内における「インフルエンサーマネジメント事務所」を対象に、Google検索および情報調査（ChatGPT活用を含む）を行った結果、当社が日本初であることを確認いたしました。

SNSを通じて国境を越えた交流が活発になる中、日韓両国を舞台に活躍できる新しい才能が求められています。

日韓インフルエンサー事務所「NEXPRO（ネクプロ）」（本社：東京）は「日韓の文化をつなぐ架け橋」として、インフルエンサーやクリエイターが安心して活動できる環境を提供してまいりました。

この度、さらなる人材発掘を目的に、初の大規模オーディションを実施いたします。

募集概要- 対象：インフルエンサー、モデル、配信者、タレント志望者（国籍・経験不問）- 活動内容：SNS発信、ブランド案件、イベント出演、メディア出演など- 応募方法：公式サイトのエントリーフォーム、または公式LINE／Instagramから応募可能- 募集期間：常時開催（合格者が数名決まり次第）日韓インフルエンサー事務所「NEXPRO（ネクプロ）」韓国人の所属者日本人の所属者特典・サポート- 日韓ブランド案件の紹介（PR・アンバサダー・広告出演）- イベント／メディア出演チャンス- SNS運用／ライブ配信サポート- ファンクラブ運営やオリジナルグッズ販売の支援- イベント「日韓ネクプロ祭」など公式企画への出演機会応募方法

以下のいずれかの方法からご応募いただけます。

書類審査 → オンライン面談 → 所属決定

公式サイト

応募フォームから必要事項を入力

URL：https://nexpro.co.jp/audition(https://nexpro.co.jp/audition/)

公式LINE

「オーディション応募希望」とメッセージを送信

LINE：https://lin.ee/89EAoMx

公式Instagram

DMにて「応募希望」とご連絡ください

Instagram：https://www.instagram.com/nexpro_japan

■ 代表コメント

ウィンナビ株式会社 代表取締役CEOウィンナビ株式会社 代表取締役CEO大橋 武馬

NEXPRO（ネクプロ）は日本と韓国をつなぐインフルエンサーの架け橋として設立いたしました。

両国の若い才能が安心して活動できる環境を提供し、同時に企業・ブランドにとっても新しい価値を生み出す存在でありたいと考えております。

これからもパートナーの皆様と共に、新しい市場を切り拓いていく所存です。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

活動の様子や日常はInstagramでも発信していますので、ぜひご覧ください。

Instagram：

https://www.instagram.com/tatsu._maru

■ NEXPRO事務所について

日本と韓国を拠点に活動するインフルエンサー事務所「NEXPRO（ネクプロ）」。

「日韓の架け橋となる次世代クリエイターの育成と発信」を理念に、インフルエンサー・モデル・VTuber・配信者のマネジメントを行っています。

また、SNSを活用したPR・広告代理事業、日韓交流イベントの企画運営、ブランドとのタイアッププロモーションなど幅広い事業を展開し、日韓双方の市場における新しい価値創造を目指して世界へ―。

会社名 ： ウィンナビ株式会社

事業内容：インフルエンサーマネジメント事業・海外留学サポート事業・キャリア支援事業

所在地 ： 東京都中央区溱2-11-1

代表者 ： 大橋 武馬

設立 ： 2022年3月15日

コーポレートサイト ： https://winnavi.site

メールアドレス：info@winnavi.jp

公式 Instagram ： https://www.instagram.com/nexpro_japan

公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@nexpro_jp

出演・協賛・メディア取材のお問い合わせ先

企業様・クリエイター様・メディア関係者様からのご連絡を随時受け付けております。

下記フォームまたはInstagramのDMより、お気軽にお問い合わせください。

協賛・出演応募：https://nexpro.co.jp/contact/

公式Instagram：https://www.instagram.com/nexpro_japan



また、NEXPROでは、事業パートナー、イベント協賛企業を募集しています。

日本国内の10代から20代（Z世代）へ商品やサービスを届けたいと考える、広告主 / 事業パートナー、イベント協賛を募集しております。

ご興味のある方は、info@nexpro.co.jp / https://nexpro.co.jp/contact/ まで、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先

NEXPRO（ネクプロ） 広報担当

Email：press@nexpro.co.jp