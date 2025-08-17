福岡雙葉高校の生徒チーム「3mago」が企画・運営ペットボトルキャップをアップサイクルして“Futabaのキーホルダー”に
2025年8月16日（土）、木の葉モール橋本（福岡市西区）にて、福岡雙葉高等学校の生徒たち（環境チーム「3mago」）とNPO法人唐津Farm&Food、九州探検隊の共催によるアップサイクルワークショップ「ペットボトルキャップでキーホルダーを作ろう！」を開催しました。
福岡雙葉高等学校の生徒たち（環境チーム「3mago」）とNPO法人唐津Farm&Food、九州探検隊
本ワークショップでは、雙葉高校の生徒たちが地域から集めたペットボトルキャップを、自らデザインした金型を用いて“Futabaのキーホルダー”へとアップサイクル。廃プラスチックが世界にひとつだけのアイテムに生まれ変わり、約100名の参加者（学校関係者や来場者の親子連れなど）が体験を楽しみました。
雙葉高校の生徒たちが回収したペットボトルキャップ
ペットボトルキャップをアップサイクルした双葉のキーホルダー
Futabaのキーホルダーが象徴するもの
生徒たちが掲げる「福岡のきれいな街から、きれいな未来をつくりたい」という想いを込めたふた葉の形は、循環型社会に向けた「新しい芽」を象徴しています。
小さな芽から始まった取り組みがやがて大きな循環の輪となり、持続可能な社会を育てていく--今回の試みにはそのような願いが込められています。
北西九州のプラスチック汚染：海岸埋め尽くすごみ 対馬クジカ浜
背景：プラスチック汚染条約と地域の一歩
イベント開催と同時期、スイス・ジュネーブでは「プラスチック汚染条約」の策定をめぐる国際会議が行われました。しかし、焦点となった「プラスチック生産量の規制」をめぐって各国の意見の溝は埋まらず、残念ながら今回も合意は見送りに。
国際的な合意形成が難しい現状に対し、私たちは地域から小さな芽を育てること、そしてその取り組みを社会へ発信し続けることが未来を変える第一歩になると信じています。
ワークショップをする親子
Futabaのキーホルダー作成する子供達
ワークショップをする親子、長蛇の列
キーホルダーの仕上げをする雙葉高校の生徒達
イベントの意義
今回のワークショップは、
- 廃棄物を資源として循環させる「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」の実践
- 生物多様性の保全や自然と共生する「ネイチャーポジティブ」な社会づくり
として位置づけられます。
子どもから大人までが手を動かしながらアップサイクルを体験することで、「プラスチックの未来」を考えるきっかけとなり、国際的課題と地域のアクションをつなげる貴重な機会となりました。
3mago
福岡市中洲の清掃活動をした3magoと雙葉高校の生徒達
「3mago」について
「3mago」は、福岡雙葉高等学校の生徒3名による環境チームです。
福岡市を中心に、廃プラスチック問題の解決に向けた活動を展開。今回のワークショップでは金型のデザインからイベント運営まで主体的に取り組みました。
イベントポスター
3magoの雙葉高校の生徒達
開催概要
- イベント名：Re:f Futaba factory「ペットボトルキャップでキーホルダーを作ろう！」
- 開催日時：2025年8月16日（土）10:00～15:00
- 会場：木の葉モール橋本 ガーデンコート1F（福岡市西区）
