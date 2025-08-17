½©ÅÄ»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÌ±¶ñ¤ÎÊ¬ÎàÀ°Íý³èÆ°¤¬ÂçµÍ¤á-Ì±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¸¦µæ½ê¡ÊÌ±¶ñ¥é¥Ü¡Ë
NPOË¡¿Í¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤¢¤¤¿¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¸¦µæ²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§Ì±¶ñ¥é¥Ü¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½©ÅÄ»Ôºß½»¤Î¼ý½¸²È¡¦ÌýÃ«ËþÉ×¤µ¤ó¤¬70Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ½¸¤á¤¿Ì±¶ñ¤Ê¤É¡ÊÂ¿¤¯¤¬Ì¤Ê¬Îà¡¦Ì¤À°Íý¡Ë¤Î°ìÉô¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢½©ÅÄ»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÉ½¸½¼Ô¡¢»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤È¤â¤ËÊ¬ÎàÀ°Íý¤¹¤ë³èÆ°¤Ë8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬ÎàÀ°Íý³èÆ°¤Ï¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í1½µ´Ö¡£À°Íý¤äµÏ¿ºî¶È¤Ï¡¢ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë21Ì¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢611ÅÀ¤Î»ñÎÁ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü18»þ¤Îºî¶È½ªÎ»¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÌýÃ«¤µ¤ó¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£
0ÆüÌÜ¡Ê8·î3Æü¡Ë
1ÆüÌÜ¡Ê8·î4Æü¡Ë
2ÆüÌÜ¡Ê8·î5Æü¡Ë
3ÆüÌÜ¡Ê8·î6Æü¡Ë
4ÆüÌÜ¡Ê8·î7Æü¡Ë¢¨½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ê¤·
5ÆüÌÜ¡Ê8·î8Æü¡Ë
6ÆüÌÜ¡Ê8·î9Æü¡Ë
8ÆüÌÜ¡Ê8·î12Æü¡Ë
9ÆüÌÜ¡Ê8·î13Æü¡Ë
10ÆüÌÜ¡Ê8·î14Æü¡Ë
11ÆüÌÜ¡Ê8·î15Æü¡Ë
12ÆüÌÜ¡Ê8·î16Æü¡Ë
50ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÌ±¶ñ¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ëÌýÃ«ËþÉ×¤µ¤ó
ÌýÃ«ËþÉ×¤µ¤ó¡Ê91¡Ë¤Ï¡¢20Âå¤Î¤³¤í¤«¤éÌ±¶ñ¤äÇÀ¶ñ¡¢À¸³èÍÑ¶ñ¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯Ì±¶ñ¤Ê¤É¤Î¼ý½¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï50ËüÅÀ¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î20ËüÅÀ¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¡¢¡Ö½©ÅÄ»ÔÌýÃ«¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó(https://aburaya-collection.or.jp/)¡×¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±¶ñ¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿20ËüÅÀ°Ê³°¤Î¡¢ÌýÃ«¤µ¤ó¸Ä¿Í½êÍ¤ÎÌ±¶ñ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊ¬ÎàÀ°Íý¤ò¹Ô¤¦³èÆ°¤ò2024Ç¯7·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌýÃ«¤µ¤ó¤Î¼ý½¸Êª¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌ¤Ê¬Îà¡¢Ì¤À°Íý¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸©Æâ³Æ½ê¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌýÃ«ËþÉ×¡Ê¤¢¤Ö¤é¤ä¤ß¤Á¤ª¡Ë
¸©Î©Âç¶ÊÇÀ³Ø¹»Â´¡£ ¾¼ÏÂ25Ç¯¤«¤éÌ±¶ñ¤Î¼ý½¸¤ò»Ï¤á¤ë¡£ ¾¼ÏÂ54Ç¯¤«¤é13Ç¯´Ö¡¢³Ñ´ÛÄ®¡ÖÀÄÌø²È¡×¤Ë¡ÖÌ±¶ñ¤Î´Û¡×¤ò³«¤¡¢¡ÖÊ¿¼¯Ä®ÇÀÂ¼Ê¸²½ÅÁ¾µ´Û¡×¤Î¼çÇ¤¤Ë½¢¤¯¡£ ¤½¤Î¸å¡¢½©ÅÄ¸©ÅòÂô»Ô½©¤ÎµÜ²¹Àô¶¿¤Ë½©ÇµµÜÇîÊª´Û¤òÊ¿À®4Ç¯¤Ë³«´Û¡£
»²²Ã·¿¤Ç¤¹¤¹¤á¤ëÊ¬ÎàÀ°Íý
Âè3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¤«¤é2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤á¤ë¤À¤±¤Î»ñÎÁ¤òÈÂ½Ð¤·¡¢½©ÅÄ»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹¤²¡¢Ìó3½µ´Ö¤«¤±¤ÆÊ¬ÎàÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÎàÀ°Íý¤Î¼ê½ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÃ±½ã¡£
- Îà»÷¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Î¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë
- ¤½¤ì¤é¤¬²¿¤«¡ÊÌ¾¾Î¤äÍÑÅÓ¤Ê¤É¡Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌýÃ«¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¥«ー¥É¤ËµÆþ¤¹¤ë
- 1ÅÀ¤º¤ÄµÏ¿»£±Æ¤¹¤ë
- È¢¤ËºÊñ¤¹¤ë
- ÁÒ¸Ë¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë
400Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌ±¶ñ¤Ê¤É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿
»Ä¤ê1½µ´Ö¤Îºî¶È´ü´Ö¤Ç¡¢µÏ¿»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢ºÊñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÎàÀ°Íýºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢²ÐÍË¤ò½ü¤¯10»þ～18»þ¤Ë°ìÈÌ¸ø³«Ãæ¡£ÅöÆüÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»ÔÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÌ±¶ñ¥é¥Ü
½©ÅÄ»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬ÎàÀ°Íý³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢½©ÅÄ±Ø¥Ó¥ë ¥¢¥ë¥¹ÃÏ²¼1³¬¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤¢¤¤¿ ¤Þ¤Á¤Î¤¨¤ ²Æ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌ±¶ñ¥é¥Ü½ÐÄ¥½ê¡×¤ò¡¢ÌÀÆÁ´Û¥Ó¥ë1³¬¤ÎµìÊ¡»ãÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ーÅù¤Ç¤Ï¡ÖÌ±¶ñ¥é¥ÜÅ¸¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¤¤¤º¤ì¤â8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±¶ñ¥é¥Ü½ÐÄ¥½ê
²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～18:00
¢¨²ÐÍËÄêµÙ¡¿8·î5Æü¤Ï³«¾ì
Á°È¾¡§7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¡Î17Æü´Ö¡Ï¡¡
¸åÈ¾¡§8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡ÊÆü¡Ë[14Æü´Ö]
¡Ê8·î7Æü¡¢8Æü¤â³«¾ì¤·¡¢°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸¼¨Àß±ÄÅù¤ò¸ø³«¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÎÆþ¾ì²ÄÇ½¡Ë
²ñ¾ì¡§½©ÅÄ±Ø¥Ó¥ë ¥¢¥ë¥¹ÃÏ²¼1³¬¡Ê½©ÅÄ»ÔÃæÄÌ7-2-1¡Ë
Ì±¶ñ¥é¥ÜÅ¸
²ñ´ü¡§2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～17:00
¢¨8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏµÙ´Û
¢¨ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï15:00¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡§µìÊ¡»ãÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ーÅù¡Ê½©ÅÄ»ÔÃæÄÌ2ÃúÌÜ1-51¡¡ÌÀÆÁ´Û¥Ó¥ë1³¬¡Ë
¡ÖÌ±¶ñ¥é¥ÜÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì±¶ñ¥é¥Ü¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò³«ºÅÃæ
Ì±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¸¦µæ½ê¡ÊÌ±¶ñ¥é¥Ü¡Ë
Ì±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¼Ô¤äÉ½¸½¼Ô¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤È¸¦µæ¤Ë¼èÁÈ¤à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡ü¼çºÅ¡§NPOË¡¿Í¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤¢¤¤¿
¡üÎ©¾å¤²¥á¥ó¥Ðー¡§ÉþÉô¹ÀÇ·¡Ê¥¥å¥ìー¥¿ー¡¿Åìµþéº½ÑÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø¡¢¹ñºÝ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÀÄ¿¹ ´ÛÄ¹¡Ë¡¢Æ£¹À»Ö¡ÊÈþ½Ñ²È¡¿½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½ÑÂç³Ø ¶µ¼ø¡Ë¡¢Ô¢À¯¥µ¥È¥·¡Ê¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¿Ì¾¸Å²°·Ý½ÑÂç³Ø ¹Ö»Õ¡Ë¡¢¹â¶¶Âîµ×¿¿¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¿½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½ÑÂç³Ø ½õ¶µ¡Ë¡¢NPOË¡¿Í¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤¢¤¤¿¡Ê»°ÉÙ¾Ï·Ã¡¢´äº¬Íµ»Ò¡Ë
¡ü½õÀ®¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÌîÂ¼ºâÃÄ