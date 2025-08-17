”美味グルメ”が集結！8月20日『めおとの夏祭り』開催！めおとのだいどころ市 昼特別Ver
三重県伊勢市にある「伊勢夫婦岩めおと横丁」では、毎月第3水曜日に開催している朝市イベント『めおとのだいどころ市』を、2025年8月20日（水）に８月限定の特別バージョンとして昼開催します。定番グルメから夏ならではの涼味スイーツまで、バラエティ豊かな屋台が勢ぞろいします。
めおとの夏祭り
【開催概要】
名称：めおとの夏祭り（めおとのだいどころ市 特別開催）
日時：2025年8月20日(水) 11:00～16:00
※次回朝市開催 9月17日(水) 8:30～予定
場所：伊勢夫婦岩めおと横丁／伊勢シーパラダイス 地下駐車場（雨天決行）
【目玉ポイント！】
バラエティーに富んだ美味グルメが集結！
冷やし焼き芋や海鮮焼きなど地元ならではのグルメから、からあげや焼きそばなど定番屋台グルメまで、幅広いジャンルの美味が一堂に集結します。
“夏祭り”ならではの雰囲気
会場は香ばしい匂いに包まれ、歩くだけでお祭り気分。友人同士やご家族連れにもぴったりのイベントで、伊勢シーパラダイスや夫婦岩観光のついでに気軽にお立ち寄りいただけます。
【出店予定情報】
・oimostation：冷やし焼き芋
・TA西村：フランクフルト、海鮮串
・中前商店：やきとり
・さじべ屋：たこ焼き風ABK焼き、イカ焼き、えび串焼き、あわび串焼き、ところてん等
・イベント屋台ホリカワ：ベビーカステラ、かき氷
・その他：焼きそば、からあげ等
※天候および仕入状況によって、取り扱い商品が変更となる場合がございます。
お腹も心も満たされる“めおとの夏祭り”に、ぜひ足を運んでください。
＜伊勢夫婦岩めおと横丁 施設概要＞
伊勢夫婦岩めおと横丁は、「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」に併設し、恋愛のパワースポットとして注目される「夫婦岩」への参道にもなっている屋内型ショッピング施設です。
施設内にはお土産店や飲食店、体験施設など全20店が軒を並べ、伊勢ならではの体験を楽しめます。
■名称
伊勢夫婦岩めおと横丁
■所在地
〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580
■電話番号
0596-43-4111
■営業時間
9:00～17:00 ※季節変動有り
■WEBサイト
https://ise-meotoiwa.jp/