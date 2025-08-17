カリスマ性と成功運を手にする「The King～ブラックルチル～」パワーストーンブレスレット、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、カリスマ性を高め、成功への道を後押しする新作パワーストーンブレスレット「The King～ブラックルチル～」を発売開始いたしました。

金運・事業繁栄・厄除け・良縁など、多方面から運気を高めるパワーストーンを贅沢に組み合わせた、まさに“王者”の名にふさわしい逸品です。

■カリスマ性を引き出す、最強コンビネーション

「ザ・キング～ブラックルチル～」は、才能を現実に根付かせる力を持つとされる「ロンドンブルートパーズ」と、運気の活性化・成功運の象徴として人気の高い「ブラックルチルクォーツ」をメインに構成。

深い知性を感じさせるロンドンブルートパーズは、仕事運を引き上げ、知的な魅力を際立たせてくれる石。また、ブラックルチルは強力なエネルギーで潜在能力を開花させ、人生の飛躍を後押ししてくれる存在です。

■こんな方におすすめ

- 事業やプロジェクトを成功へと導きたい方- 周囲を惹きつけるカリスマ性を身につけたい方- 金運や良縁を引き寄せたい方- 仕事運・厄除けのお守りを探している方

■The King～ブラックルチル～

【10mm】

https://malulani.info/?pid=110117629

◇サイズ/販売価格

S（約14～14.5cm） 170,000円（税込187,000円）

M（約15～15.5cm） 170,000円（税込187,000円）

L（約16～16.5cm） 175,000円（税込192,500円）

LL（約17～17.5cm） 180,000円（税込198,000円）

【12mm】

https://malulani.info/?pid=187336496

◇サイズ/販売価格

S（約14～14.5cm） 230,000円（税込253,000円）

M（約15～15.5cm） 230,000円（税込253,000円）

L（約16～16.5cm） 235,000円（税込258,500円）

LL（約17～17.5cm） 240,000円（税込264,000円）

◇使用している石

ロンドンブルートパーズ：才能を引き出す・仕事運・災難から守る・知性

ブラックルチル：人生の成功・金運・潜在能力開花・発展・厄除

◇取扱店舗

公式オンラインショップ、東京表参道店、大阪ルクアイーレ店

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?pid=187364237

https://malulani.info/?pid=187336496

◆ラグジュアリーコレクションはこちらから

https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367)

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。