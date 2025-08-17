カリスマ性と成功運を手にする「The King～ブラックルチル～」パワーストーンブレスレット、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、カリスマ性を高め、成功への道を後押しする新作パワーストーンブレスレット「The King～ブラックルチル～」を発売開始いたしました。


金運・事業繁栄・厄除け・良縁など、多方面から運気を高めるパワーストーンを贅沢に組み合わせた、まさに“王者”の名にふさわしい逸品です。



■カリスマ性を引き出す、最強コンビネーション


「ザ・キング～ブラックルチル～」は、才能を現実に根付かせる力を持つとされる「ロンドンブルートパーズ」と、運気の活性化・成功運の象徴として人気の高い「ブラックルチルクォーツ」をメインに構成。


深い知性を感じさせるロンドンブルートパーズは、仕事運を引き上げ、知的な魅力を際立たせてくれる石。また、ブラックルチルは強力なエネルギーで潜在能力を開花させ、人生の飛躍を後押ししてくれる存在です。



■こんな方におすすめ


- 事業やプロジェクトを成功へと導きたい方
- 周囲を惹きつけるカリスマ性を身につけたい方
- 金運や良縁を引き寄せたい方
- 仕事運・厄除けのお守りを探している方


■The King～ブラックルチル～


【10mm】


https://malulani.info/?pid=110117629




◇サイズ/販売価格
S（約14～14.5cm） 170,000円（税込187,000円）
M（約15～15.5cm） 170,000円（税込187,000円）
L（約16～16.5cm） 175,000円（税込192,500円）
LL（約17～17.5cm） 180,000円（税込198,000円）



【12mm】


https://malulani.info/?pid=187336496




◇サイズ/販売価格
S（約14～14.5cm） 230,000円（税込253,000円）
M（約15～15.5cm） 230,000円（税込253,000円）
L（約16～16.5cm） 235,000円（税込258,500円）
LL（約17～17.5cm） 240,000円（税込264,000円）



◇使用している石
ロンドンブルートパーズ：才能を引き出す・仕事運・災難から守る・知性
ブラックルチル：人生の成功・金運・潜在能力開花・発展・厄除



◇取扱店舗


公式オンラインショップ、東京表参道店、大阪ルクアイーレ店





◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。





◆本件に関するお問合せ
広報：庄子


TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。