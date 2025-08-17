【びわこ箱館山】約8,000株グリーンコキアが見頃！桃色吐息のピンク絨毯が圧巻！

株式会社マックアース

株式会社マックアース（代表者：一ノ本達己、本社：兵庫県養父市）が運営する滋賀県高島市の標高680mに位置する「びわこ箱館山」では、夏の花と絶景、アクティビティが一度に楽しめる季節が到来しました。約8,000株の「グリーンコキア」と、山頂一帯を鮮やかに染め上げるペチュニア桃色吐息が咲き誇り、訪れる人を色鮮やかな世界へと誘います。

高原を彩る、涼やかなグリーンコキア

ふんわりと丸いフォルムが可愛らしい「グリーンコキア」は、夏は鮮やかなライトグリーン、秋には真紅へと色づく人気の高原植物。現在は瑞々しいグリーンが風にそよぎ、爽やかな涼感を演出しています。

一面に広がるペチュニア『桃色吐息』、鮮やかなピンクの絨毯が圧巻！

グリーンコキアの隣には、一面を埋め尽くすペチュニア「桃色吐息」が広がり、山頂を鮮やかなピンク色に染め上げます。まるで桃色の海のように広がる花畑とびわ湖ブルーとのコントラストは、びわこ箱館山だけで見られる絶景です。

【見頃 】季節を彩る多彩な花々

桃色吐息ペチュニアのお花畑が圧巻ステアーズフラワー白い階段とピンク絨毯ペチュニアお花畑お花畑に寛ぎベンチ登場

箱館山の花畑では、ペチュニアやコキアのほかにも、日日草、ジニア、マリーゴールド、サンパチェンスなど夏の花々が次々と咲き誇り、山頂を華やかに彩ります。訪れるたびに表情を変える花の風景が楽しめます。

カラフルなジニア畑満開ビビットカラー紫のサフィニア花も見頃

山頂から望むびわ湖パノラマビュー

園内を彩る日日草

山頂へはゴンドラで約8分の空中散歩。「びわ湖のみえる丘」や展望デッキからは、眼下に広がるびわ湖の絶景を一望できます。

虹色アンブレラが彩るフォトスポット登場

「びわ湖のみえる丘」には、絶景を彩る虹色のアンブレラが登場。フォトジェニックなアイテムとして無料で楽しめ、SNS映え間違いなしの撮影スポットとして人気を集めています。

アクティビティで思いきり遊ぼう！

フォトジェニックアイテム虹色のアンブレラ新登場！

園内では、全長50m・幅4mの巨大「虹色スライダー」、ジップライン、バギー体験など多彩なアクティビティが満載。大人も子どもも一日中楽しめます。

子供から大人まで楽しめる虹色スライダーこの夏、新登場！

この夏は、8,000株のグリーンコキア、桃色吐息のピンク絨毯、季節の花々、びわ湖絶景、虹色アンブレラ、そして爽快なアクティビティがそろうびわこ箱館山で、お花と遊びと癒しをすべて体験してください。

＜びわこ箱館山グリーンシーズン 開催概要＞

【営業期間】

2025年4月26日（土）～11月9日（日）

【営業時間】

10:00～17:30

※ナイトゴンドラ開催日 10:00～20:45

※開催日により運営時間が異なります。詳しくは下記HPをご覧ください。

【入園料（税込 】

大人／2,600円

小人（小学生以下）／1,300円 ※3歳以下は無料です。

ペット／700円 ※ペットにはリードを付けてください。

※入園料にはゴンドラ往復分、びわ湖ビューリフト、プレイゾーンの料金を含みます。

【場所】

〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前

【お問い合わせ】

TEL: 0740-22-2486

公式ホームページ

https://www.hakodateyama.com/green/

【アクセス 】

【車でお越しの方】

・有料駐車場：1,100台完備

乗用車／1,000円 バス／2,000円 2輪車／500円

※原付・自転車は無料

・大阪・京都方面より 名神高速道路「京都東IC」から約70分

・ 名古屋方面より北陸自動車道「木之本IC」から約45分

・北陸方面より北陸自動車道「敦賀IC」から約40分

・若狭方面より舞鶴若狭自動車道「小浜IC」から約40分 「日置前ランプ」から約3分

【公共交通機関をご利用の方】

JR湖西線「近江今津駅」下車 → 湖国バスにて約20分

（西出口2番乗り場より「箱館山」行きに乗車、「箱館山」停留所下車）

【公式SNS】

Facebook

https://www.facebook.com/biwakohakodateyamakaika/

Instagram

https://www.instagram.com/hakodateyama1962/

x（冬季シーズン）

https://x.com/happy_hakochan