『小倉 唯 Birthday Event 2025 Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』イベントレポートが到着！
声優、そしてアーティストとして活躍する小倉 唯が、自身の誕生日(8月15日)を祝うバースデーイベント『小倉 唯 Birthday Event 2025 Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』を、2025年8月16日(土)、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAにて開催した。
昨年は『唯涼祭』として開催されたバースデーイベントだが、今年は『Magical(ハート)Party』として、7月の大阪に続いての開催。昼夜2部構成での実施となったが、ここでは第1部の模様をダイジェストで紹介していく。
MCを務める森永たまちに呼び込まれ、ステージに登場する小倉 唯。イベントのサブタイトルである「Magical(ハート)Party～永遠の魔法～」にあわせて、“魔法少女が変身する前の洋服”をイメージした衣装に身を包んだ彼女に、客席からは大きな歓声が上がる。
「おかげさまで、なんと30歳に！」という小倉に、「おめでとう」の言葉と拍手で沸き上がる会場。“魔法少女”がテーマのイベントということで、「歳を重ねても可愛く自分らしくありたい」という思いを告げる。そして、ステージにはバースデーケーキが運び込まれ、「ハッピーバ-スデー」の歌とともに、会場全体からあらためて祝福の声が上がる。そしてステージでは、「Magic(ハート)Happy」を振り付きで、ファンとケーキと一緒になってTikTok収録。そして記念撮影が行われた。
さらにステージでは、8/8に発売された、20代最後の小倉を詰め込んだ写真集『ゆいとぴあ』についてのトーク。“幸福を探す旅”をテーマとした写真集の撮影は、世界幸福度ランキング1位の北欧・フィンランドで行われたが、写真集の中から、小倉の「お気に入りカット」2点が紹介され、撮影時のエピソードが披露された。
会場に鐘の音が鳴り響くと、ステージは「OGC魔法学園」のコーナーに。ちなみにOGCはオグラカワイイの略とのこと。このコーナーは、魔法少女を目指す魔法少女見習いとして授業を受けて、「風魔法」や「解呪魔法」、「シンクロ魔法」などの魔法をマスターしていく……というゲームコーナー。「風魔法」ではうちわやハンディファンを駆使して風船を運ぶ、「解呪魔法」では、客席を2チームに分けて、それぞれが同時に叫ぶ“2文字”を聞き取り、一つの言葉を完成させるなど、様々な試練に挑む。そして、「シンクロ魔法」では、出題されるクイズに対して、観客のペンライトの光をヒントに答えを導き出す。なかなか答えに辿り着けない小倉だったが、ペンライトの光だけでなく観客の手振りなども参考になんとかクリア。各魔法をマスターすることで贈られる「変身呪文」をしっかりと獲得した。
「OGC魔法学園」に続いては、待望のライブコーナー。幕間映像「唯ちゃんが30の質問に答えます」を挟み、先に獲得した変身呪文を観客が叫ぶことで、魔法少女をイメージしたライブ衣装にチェンジした小倉がステージに。「Honey(ハート)Come!!」、「すうぃ～と(ハート)ぱーてぃー」を立て続けに披露した後は、2人のダンサーも加わって、イベント前日に配信リリースされたばかりの「Magic(ハート)Happy」、そして「瞳の国のアリス-Dance Music Edition-」、さらには「Magical(ハート)Party ミニミニメドレー」として「オトメロディー」と「DANZEN! ふたりはプリキュア」をカバー。会場の熱気を最高潮に盛り上げ、「So☆Lucky」でライブコーナーを締めくくった。
ステージ衣装のまま突入したエンディングコーナーでは、4月にリリースされた「So☆Lucky」や昨年開催されたライブツアーのLIVE Blu-ray、写真集『ゆいとぴあ』、さらには全国4カ所で行われる今年のライブツアーなどの情報を紹介。そして、8月からスタートした3カ月連続配信リリースの最新情報も公開され、9月配信楽曲のタイトルが「治癒治癒ちゅっ(ハート)」となることが明らかに。本楽曲は作詞・作曲を佐々木喫茶が手掛けており、10月からのライブツアーをイメージしたものになっているという。注目の配信日は9月17日となっているので、こちらも注目しておきたい。
さらに、今年1月に開催された「Yui's＊company.社員総会2025 ～あけおめRock you☆The time has come～」のBlu-ray情報に続いて、2026年2月11日に「社員総会」の開催が決定したことを報告。30歳の誕生日を迎えた喜び、そしてこれまでに支えてくれたファンにあらためて感謝の言葉を贈り、記念すべきバースデーイベントを締めくくった。
■ライブコーナーSET LIST
01. Honey(ハート)Come!!（1部）／Charming Do!（2部）
02.すうぃ～と(ハート)ぱーてぃー
03.Magic(ハート)Happy
04.瞳の国のアリス-Dance Music Edition-
05. Magical(ハート)Party ミニミニメドレー
『オトメロディー ～DANZEN! ふたりはプリキュア』※カバー（1部）
『Catch You Catch Me ～おジャ魔女カーニバル!!』※カバー（2部）
06. So☆Lucky
◆リリース情報
好評配信中！
「Magic(ハート)Happy」 （読み：マジハッピー）
作詞・作曲：ヤマモトショウ 編曲：釣 俊輔
＊配信先一覧
https://ogurayui.lnk.to/magichappy
＊リリックビデオ公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=pjf_IwKCQe8
＊配信キャンペーン実施中！
https://columbia.jp/ogurayui/info.html#haishin
9月17日（水）配信決定！
「治癒治癒ちゅっ(ハート)」
作詞・作曲・編曲：佐々木喫茶
◆ライブ・イベント情報
小倉 唯 LIVE TOUR 2025「Love(ハート)Ratory」
◇SCHEDULE
10/19 (日) 開場 17:00 / 開演 18:00 市川市文化会館 大ホール [千葉]
10/26 (日) 開場 16:00 / 開演 17:00 仙台サンプラザホール [宮城]
11/2 (日) 開場 16:00 / 開演 17:00 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール[大阪]
11/24 (月・祝) 開場 14:00 / 開演 15:00 パシフィコ横浜 国立大ホール [神奈川]
◇TICKET
全席指定（オリジナルグッズ付）：12,000円(税込)
※グッズは当日会場でのお渡しとなります。後日郵送等でのお渡しはいたしません。
※グッズ内容は後日お知らせいたします。
チケットプレリクエスト2次先行（抽選）受付中！
期間：～8/18(月)23:59
▼申し込みはこちら
l-tike.com/ogurayui/
その他の詳細は、特設サイト（https://ogurayui-official.com/feature/livetour2025）をご確認ください。
◆FC限定Blu-ray「Yui’s＊company. 社員総会2025 ～あけおめ Rock you ☆ The time has come～」発売決定！
YUI OGURA OFFICIAL.STOREにて販売開始！
【Blu-rayのみ】 \7,700（税込）
【Blu-ray＋グッズ（アクリルスタンド付き）】\9,400（税込）
※全タイプに購入者限定イベント申し込みシリアルチラシを封入
詳細：https://ogurayui-official.com/news/detail/53100
◆Yui’s＊company. 社員総会開催決定！
開催日程：2026年2月11日（水）
詳細は後日発表となりますので、お楽しみに！
◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE
8月15日生まれ。群馬県出身。
代表作：
『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役
『ポケットモンスター』：マリィ役
『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役
『ワッチャプリマジ！』：はにたん役
『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ～そのに～』：サンドラ役
など
◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/
◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/
◆個人X @yui_ogura_815
◆Official X @OY_A_Official
◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/
◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial
◆YouTube OFFICIAL CHANNEL https://www.youtube.com/@ogurayui-official