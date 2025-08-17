新生活をサポートする入居者向け総合サービス「B-PLUS」リニューアル

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福管理センター（所在地：愛媛県松山市）は、入居者様により快適で安全な住環境を提供するため、「B-PLUS」をリニューアルいたしました。「B-PLUS」は、新生活に"プラス"の安心をお届けする入居者向け総合サービスです。24時間365日の安心サポートを中心に、住まいの安全性向上と快適性の向上を図る6つのサービスをご提供いたします。

◆サービス概要◆

1. 24時間365日安心サポート

水まわりのトラブル対応、カギのトラブル対応など、住まいの緊急時に24時間体制でサポート

2. 除菌・消臭施工代

光触媒技術を活用した除菌・消臭施工により、室内環境を清潔に保持

3. 鍵交換費用

入居時の鍵交換をサポートし、セキュリティ面での安心を提供

4. 投げる消火剤

初期消火に有効な投げる消火剤を提供し、火災時の安全対策を強化

5. 防虫・駆除施工代

害虫駆除や防虫対策により、快適な住環境を維持

6. プレミアム防災キット

災害時に必要な防災グッズ一式（70点防災セット）を提供

安心と快適を、ひとつに。B-PLUSが提案する新しい暮らし

単身世帯の増加や住環境への安全・安心ニーズの高まりを受け、入居者様がより快適で安全な生活を送れるよう、総合的なサポートサービスの提供が求められています。「B-PLUS」は、これらのニーズにお応えし、入居者様の新生活を多角的にサポートするサービスとして開発いたしました。

当社では、「B-PLUS」を通じて入居者様の満足度向上を図るとともに、不動産管理業界における新たなサービススタンダードの確立を目指してまいります。また、サービス内容の拡充や地域特性に応じたカスタマイズなど、継続的な改善を行ってまいります。

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目5番地6

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売