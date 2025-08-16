¾®ÁÒ Í£¡¢3¥ö·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖMagic(¥Ïー¥È)Happy¡×¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ªÂè2ÃÆ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¼£Ìþ¼£Ìþ¤Á¤å¤Ã(¥Ïー¥È)¡×¤Ë·èÄê¡ª9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡ª
À¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾®ÁÒ Í£¤¬¡¢8·î¤«¤é3¥ö·îÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ò¤¹¤ëÂè1ÃÆ¤Î¿·¶Ê¡ÖMagic(¥Ïー¥È)Happy¡×¤¬Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬¡¢ÊÔ¶Ê¤òÄà ½ÓÊå¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤ï¤¤¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆ±¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¹¹¤Ë¡¢Âè£²ÃÆ¤Î³Ú¶Ê¾ðÊó¤¬ËÜÆüLINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®ÁÒ Í£ Birthday Event 2025 ¡ØMagical(¥Ïー¥È)Party～±Ê±ó¤ÎËâË¡～¡Ù¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¼£Ìþ¼£Ìþ¤Á¤å¤Ã(¥Ïー¥È)¡×¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òº´¡¹ÌÚµÊÃã¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡ã¾®ÁÒÍ£ LIVE TOUR 2025¡ÖLove(¥Ïー¥È)Ratory¡×¡ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
10·îÇÛ¿®¤Î³Ú¶Ê¤â¡¢¾ÜºÙÈ¯É½¤äÇÛ¿®³«»Ï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡ã¾®ÁÒÍ£ LIVE TOUR 2025¡ÖLove(¥Ïー¥È)Ratory¡×¡ä¤Ï¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÀéÍÕ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀçÂæ¡¦Âçºå¡¦²£ÉÍ¤ÎÁ´¹ñ4¥ö½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢À§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖYui¡Çs¡öcompany.¡×¼Ò°÷Áí²ñ¤Î³«ºÅ·èÄê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
30ºÐ¤ò·Þ¤¨ÀªÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¾®ÁÒ Í£¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÖMagic(¥Ïー¥È)Happy¡×¡¡¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Þ¥¸¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¡ÊÔ¶Ê¡§Äà ½ÓÊå
¡öÇÛ¿®Àè°ìÍ÷
https://ogurayui.lnk.to/magichappy
¡ö¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«Ãæ¡ª
https://www.youtube.com/watch?v=pjf_IwKCQe8
¡öÇÛ¿®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
https://columbia.jp/ogurayui/info.html#haishin
9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®·èÄê¡ª
¡Ö¼£Ìþ¼£Ìþ¤Á¤å¤Ã(¥Ïー¥È)¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§º´¡¹ÌÚµÊÃã
¡ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡ª
¢¡¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¾®ÁÒÍ£ LIVE TOUR 2025¡ÖLove(¥Ïー¥È)Ratory¡×
¡þSCHEDULE
10/19 (Æü) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00¡¡»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë [ÀéÍÕ]
10/26 (Æü)¡¡³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë [µÜ¾ë]
11/2 (Æü) ³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00¡¡Åìµþ·úÊª Brillia HALL Ì§ÌÌ Âç¥Ûー¥ë[Âçºå]
11/24 (·î¡¦½Ë)¡¡³«¾ì 14:00 / ³«±é 15:00¡¡¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë [¿ÀÆàÀî]
¡þTICKET
Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¡Ë¡§12,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÆüÍ¹Á÷Åù¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥È2¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕÃæ¡ª
´ü´Ö¡§～8/18(·î)23:59
¢§¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://l-tike.com/ogurayui/
¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ê https://ogurayui-official.com/feature/livetour2025 ¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡FC¸ÂÄêBlu-ray¡ÖYui¡Çs¡öcompany. ¼Ò°÷Áí²ñ2025 ～¤¢¤±¤ª¤á Rock you ¡ù The time has come～¡×È¯Çä·èÄê¡ª
YUI OGURA OFFICIAL.STORE¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ª
¡ÚBlu-ray¤Î¤ß¡Û¡¡\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚBlu-ray¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¡Ë¡Û\9,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´¥¿¥¤¥×¤Ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¤·¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥é¥·¤òÉõÆþ
¾ÜºÙ¡§https://ogurayui-official.com/news/detail/53100
¢¡Yui¡Çs¡öcompany. ¼Ò°÷Áí²ñ³«ºÅ·èÄê¡ª
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡¾®ÁÒ Í£¡Ê¤ª¤°¤é ¤æ¤¤¡ËPROFILE
8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£
ÂåÉ½ºî¡§
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¡§¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§Ìò
¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat.½é²»¥ß¥¯¡Ù¡§²ÖÎ¤¤ß¤Î¤êÌò
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¡§¥Þ¥ê¥£Ìò
¡ØHUG¤Ã¤È!¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡§¥¥å¥¢¥¨¥È¥ïー¥ëÌò
¡Ø¥ï¥Ã¥Á¥ã¥×¥ê¥Þ¥¸¡ª¡Ù¡§¤Ï¤Ë¤¿¤óÌò
¡Ø¥¹¥é¥¤¥àÅÝ¤·¤Æ300Ç¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ì¥Ù¥ëMAX¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ ～¤½¤Î¤Ë～¡Ù¡§¥µ¥ó¥É¥éÌò
¤Ê¤É
¢¡¾®ÁÒ Í£ Áí¹ç¥µ¥¤¥È https://ogurayui-official.com/
¢¡Official Music Information Site¡¡ https://columbia.jp/ogurayui/
¢¡¸Ä¿ÍX¡¡@yui_ogura_815
¢¡Official X¡¡@OY_A_Official
¢¡Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/
¢¡Official TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial
¢¡YouTube OFFICIAL CHANNEL¡¡https://www.youtube.com/@ogurayui-official