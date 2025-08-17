【見て安心・聞いて納得】原宿「irotoa」就労継続支援B型 説明会を8/19開催
株式会社太洋光芒（代表：塚本 拓海）は、2025年8月19日（火）、原宿のインクルーシブカルチャーブランド「irotoa（イロトア）」コラボレーションストアにて、就労継続支援B型の利用を検討している方向けの説明会を開催いたします。
「制度が難しそう」「どんな雰囲気か不安」「安心して通えるのか知りたい」――そんな声に応えるために企画した少人数制イベントです。
実際の現場を “見て安心”、制度や働き方を “聞いて納得” できる1時間をご用意しました。
開催概要
日時：2025年8月19日（火）
午前の部 10:00～11:00（残りわずか）
正午の部 11:30～12:30 （空きあり）
午後の部 14:00～15:00（残りわずか）
会場：irotoaコラボレーションストア
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目21-16
JR「原宿駅」竹下口より徒歩8分／東京メトロ「明治神宮前駅」5番出口より徒歩4分
参加費：無料（事前申込制）
定員：各回8名（先着順）
対象：就労継続支援B型を検討中の方／ご家族／支援者／関係機関
プログラム内容
1. 見学：リアルな雰囲気を体感
ストアや活動スペースをご案内。利用者が携わる作品や展示を通して、写真では伝わらない空気感を直接感じていただけます。
2. 説明：制度と働き方を理解
就労継続支援B型の仕組み、利用条件、1日の流れ、工賃の目安をわかりやすくご説明。初めての方でも安心して理解できる内容です。
3. 質疑応答：疑問をその場で解消
「作業はどんな感じ？」「サポート体制は？」など、不安をその場で気軽にご相談いただけます。
irotoa（イロトア）について
「個性の色、命の音」をコンセプトに、多様な人々の表現と就労を支援するインクルーシブカルチャーブランドです。
ブランド名は、
iro＝色（個性）
oto＝音（生命力）
a＝ability（できる力）、ambitious（挑戦心）、art（芸術）、alive（生命力）、all（すべての人へ）
を意味し、原宿から商品・文化・働き方を発信しています。
担当者コメント
「見て安心・聞いて納得できる時間をご提供します。
少人数制だからこそ、一人ひとりの疑問にしっかり向き合える説明会です。
まずはお気軽にお問い合わせください。」
- 株式会社太洋光芒 irotoa担当者
お問い合わせ・申込方法
TEL：045-309-7611（COLORS弘明寺 内）
担当：塚本
受付時間：平日 9:00～18:00 ／ 土日 10:00～12:00
※「irotoaの見学の件」とお伝えください。
✦ ポイントまとめ
- 現場を「見て安心」
- 制度を「聞いて納得」
- 不安を解消し、未来への一歩を踏み出せる
定員は各回8名、先着順です。ぜひこの機会にご参加ください。
#irotoa #個性の色、命の音 #就労継続支援B型事業所 #施設外就労
※irotoaコラボレーションストアの一部運営会社と株式会社太洋光芒は業務委託契約を締結しております。
※利用者様の所属は、就労継続支援B型事業所COLORS弘明寺となります。
※irotoaコラボレーションストアでの作業は施設外就労となります。