【そごう横浜POP UP開催中】 手作り焼き菓子galbeが登場！8/25(月)まで

Stoked Creations合同会社

大倉山に本店がある【カヌレと焼き菓子専門店galbe】が、そごう横浜店地下2階で8月12日（火）～8月25日（月）の期間限定でPOP UPを開催中です。

普段は 大倉山本店・キュービックプラザ新横浜店でしか出会えないお菓子たちを、横浜駅直結、そごう横浜店で是非お買い求めいただけます。

パッケージが可愛い、ちょっとおしゃれな横浜土産として人気。

【商品ラインナップのご紹介】

定番のカヌレBOXから、パティシエがひとつひとつ丁寧に焼き上げた、喜ばれるお菓子を幅広く取り揃えています。

・各種メディアにも取り上げられ、横浜お土産としても人気の高い猫型サブレ「猫のつどい」

港に集まる猫をモチーフにしたかわいい横浜土産として新横浜店でも人気の商品です。

・自分用でもギフトにも、男性にも女性にも人気の「クッキー缶」

缶のイラストには、猫と横浜の港を眺めながら過ごすティータイムが描かれています。

・ちょっとしたティータイムにぴったりの、外サクサク中しっとりで、香り高く上品な「アールグレイのスコーン」

・夏も後半を迎え、そろそろ食べたくなってくる、生地から手作りが美味しいマスカットのタルト

その他にも定番スノーボール・ガレットなど、お店でも人気の焼き菓子を多く揃えています。

どれも、手にした瞬間に「かわいい！」と笑顔がこぼれ、贈った相手にも幸せを運んでくれるお菓子です。

旅の途中で選ぶお土産として。

大切な人への贈り物として。

“おしゃれで横浜らしい”特別な一品を、この機会にぜひ。

お買い物の楽しさと、贈る喜びが重なるひとときを。

そごう横浜でgalbeのお菓子を手に取ってみてください。

📖 各種メディアでも紹介されています

・Hanako 『横浜は、もっと楽しい。』(https://hanako.tokyo/book/474701/#heading-1)

・ELLE 横浜土産はこれを買えば間違いなし！ 心ときめく最旬スイーツ10選(https://www.elle.com/jp/gourmet/gourmet-gifts/g64972964/yokohama-gift-2506/)

・STORY 定番から話題の逸品まで！元社長秘書が惚れ込んだ「横浜限定手土産」【5選】(https://storyweb.jp/lifestyle/597843/)

⸻

【POP UP情報】

📍横浜そごう 地下2階

所在地： 〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島２丁目１８－１

※地下2階正面入り口を入ってすぐ左側にございます。

期間：8月12日（火）～8月25日（月）

営業時間：10:00～20:00

⸻

【店舗情報】

galbe yokohama 新横浜店

所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 キュービックプラザ新横浜3F

営業時間：9:00～21:00

定休日：不定休（施設に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/galbe.shinyokohama/

カヌレと焼き菓子専門店 galbe（ガルブ）

所在地：〒222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山２丁目２－１ エルム392 2-B

営業時間：10:00～19:00

定休日：月曜日（詳細はInstagramをご確認ください）

電話番号 : 045-718-6551

Instagram : https://www.instagram.com/galbe.yokohama/

ONLINE SHOP : https://galbe.shop/

LINE GIFT：https://mall.line.me/sb/galbeyokohama