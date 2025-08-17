一面に広がる夏色の丘　緑葉コキアが見頃です（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団みはらしの丘“緑葉コキア”（8月14日撮影）

国営ひたち海浜公園の「みはらしの丘」では、約4万本のコキアが、真夏の陽射しをたっぷり浴びてすくすくと成長中です。現在は50～70cmほど。8月末には丘一面がが70cmほどの大きさに揃う見込みです。夏のコキアは、“ふわふわ”の質感と爽やかなライムグリーンが魅力とされています。

“ふわふわ”“もこもこ”の正体

コキアはヒユ科ホウキギ属で、ユーラシア大陸の乾燥地帯原産の一年草です。和名の「ほうき草」は、かつて枝や茎を乾燥させて、ほうきを作っていたことに由来します。コキアの実が「とんぶり」となる食用の品種は、草丈が高く紅葉しませんが、観賞用の品種は秋に美しく紅葉します。

【コキア（緑葉）】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/486_1_710f2060eb06e1c700c9c38cd733fa53.jpg?v=202508170326 ]

今年は多様なコキアがお目見え！

「滝野ファイヤーエッグ」

今年は定番の「ルージュ」に加え、一部のエリアでは異なる品種もご覧になれます。コキアの多様な姿を楽しめる「コキア見本園」が新たに登場。「ルージュ」、「オータムビューティー」をはじめ、燃えるような赤色が特徴の「滝野ファイヤーエッグ」や「コキア“ホワイト”」など、個性豊かな品種が勢揃いします。品種ごとの形や色合いの違いを間近で楽しめる、新しい観賞スポットです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/486_2_672db20b29bb632e22694ad0b8244a27.jpg?v=202508170326 ]

季節とともに移ろうコキア

みはらしの丘に植栽している観賞用の品種「ルージュ」は、自然と丸々とした草姿に成長し、季節の移ろいとともに、色合いが変化していくのが魅力です。コキアの色合いは夏から秋にかけて、爽やかなライムグリーンから深みのあるくすみグリーン、緑と赤のグラデーション、紅葉から赤と茶のグラデーションと、季節の移ろいがそのまま丘を染めていきます。

緑葉（撮影：2024年8月26日）くすみグリーン（撮影：2024年9月12日）コキアライトアップ（撮影：2024年10月1日）緑・赤グラデーション（撮影：2024年10月11日）紅葉 （撮影：2024年10月17日）赤・茶グラデーション（撮影：2024年10月31日）

10回目記念開催！ コキアライトアップ2025

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b4sP2cRTmE4 ]

9月12日（金）から23日（火・祝）の12日間限定で「コキアライトアップ」を開催します。節目となる10回目の開催の今年は、これまでコキアライトアップの歩みを振り返りながら、今までご観覧いただいた皆様への思いを込めた「光の軌跡」を演出します。過去から現在、そして未来へとつながる「光と音の饗宴」が夜の丘を彩ります。心躍るひとときをぜひお楽しみください。

コキアライトアップ2025 特設ページ :https://hitachikaihin.jp/kochia_lightup2025/

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



