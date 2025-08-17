【即日お渡し】アジュール船橋東武店にてジュエリーリフォーム相談会&金・プラチナ買取承り会を開催決定！

株式会社オリエント4C's

この度、ジュエリーのリフォーム・リペア専門店「ajour〈アジュール〉 」を運営する、

株式会社オリエント4C's（本社：東京都台東区、代表：三枝幹弥）は、

船橋東武店にて【ジュエリーリフォームご相談会＆金・プラチナ買取承り会】を開催いたします。

ジュエリーリフォームご相談会

こちらのイベントでは、デザインが古くて使わなくなってしまったネックレスや、好みが合わなくなった指輪のデザイン変更、傷や汚れのついた指輪を新品のように輝かせる磨き加工やチェーン切れの修理など、多様なニーズにお応えできるよう、お客さまお一人お一人のご要望に沿ったご提案をいたします。〔リフォームの詳しい内容：https://ajour.jp/reform-price/ 〕

今回はフェア開催中、国家技能検定1級（貴金属装身具製作技能士）保持のジュエリー職人が来場いたします。（来場日程は下記概要内に記載）

通常4週間の期間をいただきお預かりしている加工を、職人がその場で行い当日お渡しを承ります。

※当日のお渡しは不可能なデザイン・加工がある場合がございます。

※一時お預かりをさせていただく場合がございます。

また期間中、下記メニュー・アイテムを店頭通常価格より10%OFFのご優待価格にて承りいたします。

〔ご成約特典〕

・リフォーム枠の加工代

・ジュエリーパーツ

・ネックレスチェーン

《一部実例紹介》

お母さまの形見のリングをリフォーム

合計費用(税込)\122,100

詳細：https://ajour.jp/case/ring-reform-no11147/

リングとペンダントをピアスへリフォーム

合計費用(税込)\116,820

詳細：https://ajour.jp/case/pierce-reform-no11156/

金・プラチナ買取承り会

昨今資産運用の面でも注目の集まる世界共通資産の「金」や結婚指輪の定番「プラチナ」素材のジュエリーを、ajourではお客さまの目の前で査定を行い当日相場に基づく買取価格にてお買取りを行っております。

無料見積りやご相談のみのご来店も可能です。ぜひこの機会にお持ち込みください。

ajour〈アジュール〉 買取3つのポイント〔https://ajour.jp/recycle/〕

１.明瞭価格で現金買取

当日の買取相場×グラム数で、現金買取いたします。

２.お客さまの目の前で査定を行います

お客さまの目の前で地金の重さを測り、その場で買取金額を提示いたします。

３.ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが査定します

査定は、ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが、1点1点丁寧に行います。

※買取には、保険証・運転免許証など本人確認ができる公的書類のご提示をお願いいたします。

※複数のお品物・高額品のご持参時は、30分ほど精査の時間をいただいております。精査後のお買取りになりますので、ご了承くださいませ。

【概要】ジュエリーリフォームご相談会＆金・プラチナ買取承りフェア

■開催会期：2025年8月21日（木）～8月27日（水）まで

■開催時間：午前10時～午後8時

《職人受付時間：午前10時～午後6時まで ※最終日は午後3時まで》

■会場：東武船橋店 1階 4番地 イベントスペース／1階 3番地 アジュール

■アジュール東武船橋店情報：https://ajour.jp/shop/funabashi-tobu/

※お品物の品数により対応時間が変わります。

※リフォーム・一部の修理はお預かり後、後日のお渡しとなります。

※混雑時には、ご案内までお時間を頂戴する場合がございます。ご了承くださいませ。

今回のイベントでは、ご自宅で眠ってしまっていたお客さまの大切なジュエリーを通して、

宿っている「物語」を今に寄り添う形へと調え、紡ぐお手伝いを弊社が担えるよう努めてまいります