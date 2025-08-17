【ファイナルデオプラス】深刻なワキガから毎日の汗臭まで真の原因菌にアタック！

株式会社ときわ商会

株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）から、薬用デオドラントクリーム ファイナルデオプラスを2025年8月にリニューアル新発売いたします。

ニオイ悩みのファイナルアンサー

発売から四半世紀を迎えたロングセラー。ニオイ悩み“０”を目指し向き合い続けた答えです。

「あたりまえに気にならない」そんな日常のために、ニオイ悩みを支え続けます。

ワキガはなぜ発生するの？

汗腺や毛穴の奥に潜む原因菌が分泌する悪玉酵素が皮脂をニオイ物質に分解することでワキガを発生させます。

ニオイの真の原因菌に着目！

これまで考えられていた汗腺や毛穴に潜む原因菌よりもさらに奥深くに潜む真の原因菌を発見。

ファイナルデオは、有効成分（ＩＰＭＰ、フェノールスルホン酸亜鉛）と植物抽出液による独自処方で、

point１．真の原因菌の働きを抑制

point２．悪玉酵素の活性を阻害

point３．ニオイ物質を消臭

３つの働きで臭いを元から防ぎます。

こんな方に使って欲しい！

・ワキガ・汗臭が気になる方

・足のニオイが気になる方

・耳の後ろのニオイが気になる方

・塗り直しができず、長時間ニオイ対策をしたい方

・今までのデオドラント商品に満足できていない方

商品特長

◇ニオイに長く効く*

ニオイの真の原因菌に働き、１回の使用で長時間快適！

*効果には個人差があります。

◇高密着

汗ばむワキ・足指の間にぴったり密着

汗で流れにくく、毛穴の中まで高密着

◇サラサラ

のびがよくべたつかず、白くなりにくい。

◇足のニオイにも効く！

本音のコスメ批評誌LDK the Beauty 2023年10月号 防臭フットクリーム部門でA評価を受賞しました。

◇さわやかなハーブの香り

ローマカミツレ花油、レモン果皮油、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油（ゼラニウム）、ベルガモット果皮油、パルマローザ油

製品概要

販売名：薬用デオドラントクリーム ファイナルデオプラス

医薬部外品

効能：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

容量：25g

価格：2,640円 (税抜2,400円)

【発売日】

2025年8月18日 メーカー出荷

公式オンラインストア

finaldeo

https://www.finaldeo.jp/

finefine

https://www.finefine.net/

トウキョウコスメ

https://shop.tokyo-cosme.com/

会社概要

株式会社ときわ商会は1950年創業の老舗総合卸商社として、東京都墨田区立花に本社を置く企業です。代表的な商品でもあるひんやりシャツシャワー、ビューティヴェール、アミノマスターをはじめ、オリセ、ノンウィル等、日用品、化粧品、医薬部外品のメーカーとしても数々の商品を製造、販売しております。

株式会社ときわ商会

〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5

TEL：03-3613-5194

FAX：03-3613-5877

代表者：代表取締役社長 相澤隆史

事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発

URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/(https://www.tokiwashoukai.co.jp/)