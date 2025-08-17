JAEJOONG（ジェジュン）の日本アリーナツアー、【2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR ″RE:VERIE″（レヴェリー）】のメインポスター公開！FC1次先行受付も実施中！

株式会社iNKODE JAPAN

2025年10月よりスタートする、JAEJOONG（ジェジュン）の日本アリーナツアー【2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"（レヴェリー）】のメインポスターを公開いたしました。


すでにチケットスケジュールは発表されており、8月17日（日）現在、ファンクラブ1次先行受付を実施中です。




◆ 公演概要


【公演タイトル】


2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"



【日程】


■国立代々木競技場 第一体育館（東京）


・2025年10月18日（土）開場16:00 / 開演17:00


・2025年10月19日（日）開場15:00 / 開演16:00



■マリンメッセ福岡 B館（福岡）


・2025年11月15日（土）開場16:00 / 開演17:00


・2025年11月16日（日）開場15:00 / 開演16:00



■ぴあアリーナMM（神奈川）


・2025年11月23日（日）開場17:00 / 開演18:00


・2025年11月24日（月・祝）開場15:00 / 開演16:00



■Asue アリーナ大阪（大阪）


・2025年11月29日（土）開場16:00 / 開演17:00


・2025年11月30日（日）開場15:00 / 開演16:00


※開場、開演時間は変更となる可能性がございます。



主催：iNKODE JAPAN


企画：iNKODE JAPAN／LOUD FUN TOGETHER




【特設サイト】


https://jaejoong-japantour-reverie2025.jp/



＜FC1次先行受付中＞


受付期間：2025年8月8日（金）18:00～8月21日（木）23:59


当落・入金期間：2025年8月27日（水）15:00～8月30日（土）23:00


※枚数制限：お一人様1公演につき2枚まで（複数公演申込可能）


※お申込み代表者の方がファンクラブの正会員であれば、同行者はどなたでも問題ございません。


お申込みはこちらから：https://www.jaefans.com/information/news/live/2249