JAEJOONG（ジェジュン）の日本アリーナツアー、【2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR ″RE:VERIE″（レヴェリー）】のメインポスター公開！FC1次先行受付も実施中！
2025年10月よりスタートする、JAEJOONG（ジェジュン）の日本アリーナツアー【2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"（レヴェリー）】のメインポスターを公開いたしました。
すでにチケットスケジュールは発表されており、8月17日（日）現在、ファンクラブ1次先行受付を実施中です。
◆ 公演概要
【公演タイトル】
2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"
【日程】
■国立代々木競技場 第一体育館（東京）
・2025年10月18日（土）開場16:00 / 開演17:00
・2025年10月19日（日）開場15:00 / 開演16:00
■マリンメッセ福岡 B館（福岡）
・2025年11月15日（土）開場16:00 / 開演17:00
・2025年11月16日（日）開場15:00 / 開演16:00
■ぴあアリーナMM（神奈川）
・2025年11月23日（日）開場17:00 / 開演18:00
・2025年11月24日（月・祝）開場15:00 / 開演16:00
■Asue アリーナ大阪（大阪）
・2025年11月29日（土）開場16:00 / 開演17:00
・2025年11月30日（日）開場15:00 / 開演16:00
※開場、開演時間は変更となる可能性がございます。
主催：iNKODE JAPAN
企画：iNKODE JAPAN／LOUD FUN TOGETHER
【特設サイト】
https://jaejoong-japantour-reverie2025.jp/
＜FC1次先行受付中＞
受付期間：2025年8月8日（金）18:00～8月21日（木）23:59
当落・入金期間：2025年8月27日（水）15:00～8月30日（土）23:00
※枚数制限：お一人様1公演につき2枚まで（複数公演申込可能）
※お申込み代表者の方がファンクラブの正会員であれば、同行者はどなたでも問題ございません。
お申込みはこちらから：https://www.jaefans.com/information/news/live/2249