あなたの眠りが変わる！“失敗しない快眠寝具の選び方”セミナー【参加無料・特典あり】

株式会社村内ファニチャーアクセス(https://www.murauchi.net)（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：村内健一郎）が運営する村内ファニチャーアクセス相模原店(https://www.murauchi.net/store/sagamihara/index.html)では2025年8月23日(土)14時から、世界的なベッドメーカーシモンズのマットレスマスターによるセミナー「失敗しない快眠寝具の選び方」を開催いたします。参加費は無料。さらに、ご参加いただいた方には当日限定の“特別な特典”をご用意しています。

開催概要

- 日時：2025年8月23日（土）14時～15時- 会場：村内ファニチャーアクセス相模原店 1階 シモンズスクエア- 講師：シモンズ マットレスマスター 熊副氏- 参加費：無料- 定員：先着20名様

※定員を超えた場合は立ち見参加となる可能性もございます。

※専用お申込みフォームより事前予約を取ります。

マットレス選びで後悔しないために

マットレスは毎日の眠りに直結する大切なアイテムですが、「買ってみたけれど合わなかった…」という失敗は少なくありません。

今回のセミナーでは、シモンズの“マットレスマスター”が、体格や寝姿勢に合わせた正しい選び方や、快眠を叶えるポイントをわかりやすく解説します。実際にシモンズのマットレスに触れながら学べるため、買い替えをご検討中の方や、眠りの質を見直したい方に最適です。

世界のベッドブランド〈シモンズ〉

相模原店 1階 シモンズスクエア相模原店 1階 シモンズスクエア

1870年創業、150年以上の歴史を持つシモンズは、世界中のホテルや家庭で愛されるベッドブランド。独自のポケットコイルマットレスは、体圧分散と快適な寝心地を両立し、“ぐっすり眠れるマットレス”として広く支持されています。村内ファニチャーアクセス相模原店 1Fの『シモンズスクエア』では、上質な眠りの環境をトータルでプロデュースします。

最高級マットレス 「リュクスシリーズ」をはじめ、眠りに革命をもたらしたシモンズのマットレスを心ゆくまでご体感いただけます。おひとりおひとりのニーズを伺いながら、豊富な専門知識を持ったアドバイザーが“最適な眠り”をご提案します。

村内ファニチャーアクセス相模原店からのご案内

「家具は村内」でおなじみの村内ファニチャーアクセス。地域に根差した家具専門店として、お客様のライフスタイルに合わせた“より良い暮らし”を提案してきました。今回のセミナーは、専門家と一緒に“自分に合った眠り”を見つける特別な機会。ぜひお気軽にご参加ください。

セミナーの詳細はこちらから :https://www.murauchi.net/recommend/simmons_event.html

■日本最大級のブランド家具専門店 村内ファニチャーアクセス 相模原店

こだわりの家具を「選りすぐり」

世界で長く愛され続けているロングライフデザインやこだわりのある新しい家具・インテリアブランドを国内外から幅広く取り揃えました。単なる生活必需品でも、ファッショナブルなぜいたく品でもない、本物の家具の価値を通して様々な暮らしを提案します。また…創り手の想いやアイデア、伝統や匠の技等の各ブランドの世界観を存分に感じて頂ける場所です。家族らしさ、自分らしさに出会える心地よい時間を提供致します。

家庭からオフィスまで様々なインテリアに対応した家具を照明、ファブリックと共にお届けします。

＜店舗情報＞

住所 ： 〒252-0301 神奈川県相模原市南区鵜野森3-50-1

電話 ： 042-747-1211

営業時間 ： 10：30～18：30

定休日 ： 毎週水曜日

HP : https://www.murauchi.net

