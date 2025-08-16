MyGO!!!!!¤Î¡ÖÌÂ»Ò½¸²ñ¡×½ÐÄ¥ÈÇ -Æü¾ï¤Î·çÊÒ- ³«ºÅÊó¹ð
2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)¡¢Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢MyGO!!!!!¤Î¡ÖÌÂ»Ò½¸²ñ¡×½ÐÄ¥ÈÇ -Æü¾ï¤Î·çÊÒ-¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢MyGO!!!!!¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ÖMyGO!!!!!¤ÎÌÂ»Ò½¸²ñ(¥Þ¥¤¥´¥»¥ó¥¿ー)¡×¤Î¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½ÐÄ¥ÈÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÃë¤ÎÉô¡¢Ìë¤ÎÉô¤È¤â¤ËÁá¡¹¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï³«±éÁ°¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤È´üÂÔ¤ÎÃæ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆü¾ï¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢ÃëÌë¸ø±é¤ÇÆâÍÆ¤Î°Û¤Ê¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
¸ø±éÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¤È¤·¤Æ¡ÖÌÂ»Ò½¸²ñ¡×¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³ー¥Êー¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤â¤·¤ìー½÷¡×¤ò·èÄê¤¹¤ë²ñ¾ì»²²Ã·¿¤Î¥³ー¥Êー¡¢¡Ö¤Ï¤¡¡©¤ª¤â¤·¤ìー½÷¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡×¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§MyGO!!!!!¤Î¡ÖÌÂ»Ò½¸²ñ¡×½ÐÄ¥ÈÇ -Æü¾ï¤Î·çÊÒ-
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)
Ãë¤ÎÉô¡¡³«¾ì14:15¡¿³«±é15:00
Ìë¤ÎÉô¡¡³«¾ì17:45¡¿³«±é18:30
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー
¢¡½Ð±é¡¡¡§MyGO!!!!!¡ÊÍÓµÜÈÞÆá¡¢Î©ÀÐÑÛ¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ¡¢¾®Æü¸þÈþ¹á¡¢ÎÓ¸Ý»Ò¡Ë
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bang-dream.com/events/maigocenter-event2
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õÉÕÃæ
MyGO!!!!!¤Î¡ÖÌÂ»Ò½¸²ñ¡×½ÐÄ¥ÈÇ -Æü¾ï¤Î·çÊÒ- ¤Ç¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
²Á³Ê¡§³ÆÉô¡¡1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/mygo_ccex_event/st/
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ) 21:00¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¢£MyGO!!!!!¡ßAve Mujica¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤ÆMyGO!!!!!¡ßAve Mujica¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¤Ï¡¢MyGO!!!!!¡ßAve Mujica ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡×Blu-ray¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤Î¿½¹þ·ô¤Ë¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2026
¢£·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×Á°ÊÔ¡¿¸åÊÔ Blu-ray 11·î5Æü(¿å)È¯Çä
2024Ç¯½é½©¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! Á°ÊÔ : ½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¡¢ÌÂ¤¤Ç¡×¡¢·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! ¸åÊÔ : ¤¦¤¿¤¦¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¦¤¿ & FILM LIVE¡×¤ÎBlu-ray¤¬11·î5Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TV¥·¥êー¥º¤ÎºÆÊÔ½¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Á°¸åÊÔ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! Á°ÊÔ : ½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¡¢ÌÂ¤¤Ç¡×,
·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! ¸åÊÔ : ¤¦¤¿¤¦¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¦¤¿ & FILM LIVE¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î5Æü(¿å)
²Á³Ê¡§³Æ8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://mygo-movie.bang-dream.com/blu-ray/
¡ã½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡¦2026Ç¯°Ê¹ß³«ºÅÍ½Äê MyGO!!!!!¥¤¥Ù¥ó¥È ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
¡¦¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É1Ëç(Á´5¼ï/Á°¸åÊÔ¶¦ÄÌÊÁ)
¡¦Ê£À½¸¶²è¥»¥Ã¥ÈA(10Ëç¥»¥Ã¥È) ¢¨·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! Á°ÊÔ : ½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¡¢ÌÂ¤¤Ç¡×¤Î¤ß
¡¦Ê£À½¸¶²è¥»¥Ã¥ÈB(10Ëç¥»¥Ã¥È) ¢¨·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! ¸åÊÔ : ¤¦¤¿¤¦¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¦¤¿ & FILM LIVE¡×¤Î¤ß
¡¦ÆÃÀ½¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー1Ëç(Á°ÊÔver.Á´1¼ï) ¢¨·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! Á°ÊÔ : ½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¡¢ÌÂ¤¤Ç¡×¤Î¤ß
¡¦ÆÃÀ½¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー1Ëç(¸åÊÔver.Á´1¼ï) ¢¨·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!! ¸åÊÔ : ¤¦¤¿¤¦¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¦¤¿ & FILM LIVE¡×¤Î¤ß
<Á°¸åÊÔÆ±»þ¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó>
·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡× Blu-rayÁ°¸åÊÔ¤ò¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦EC¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÆ±»þ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤·¼ýÇ¼BOX¡×¡Ü¡ÖÆÃÅµCD¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bushiroad-music.com/topics/19452/
¢£MyGO!!!!! 8th LIVE¡ÖÁÛ¤¤¤Î¤«¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¤¡× ¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕÃæ
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) µþ²¦¥¢¥êー¥Ê TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢MyGO!!!!! 8th LIVE¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¸ø±éÌ¾¡§MyGO!!!!! 8th LIVE
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§µþ²¦¥¢¥êー¥Ê TOKYO
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§～ 9·î1Æü(·î) 23:59
¢¨MyGO!!!!! 7th Single¡Ö±ýÍó°õ¡×½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤Î¿½¹þ·ô¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/mygo_8th
¢£MyGO!!!!! 7th Single¡Ö±ýÍó°õ¡× È¯ÇäÃæ
MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2025¡Ö¿´¤Î¤Ï¤·¤òÃ©¤Ã¤Æ¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«¡¦½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö±ýÍó°õ¡×¤òÉ½Âê¶Ê¤È¤¹¤ëMyGO!!!!! 7th Single¡Ö±ýÍó°õ¡×¤¬8·î6Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MyGO!!!!!¤Î¡ÖÌÂ»Ò½¸²ñ¡×½ÐÄ¥ÈÇ -ÁÕ»ú²»¤È¤¤¤¦Æü¾ï- Ãë¤ÎÉô¡¦Ìë¤ÎÉô¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
MyGO!!!!! 7th Single¡Ö±ýÍó°õ¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î6Æü(¿å)
²Á³Ê¡§Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/discographies/4092
¢£MyGO!!!!!¡ßAve Mujica ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡×Blu-ray¤¬11·î12Æü(¿å)È¯Çä
2025Ç¯4·î¤ËK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MyGO!!!!!¡ßAve Mujica¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤ÎBlu-ray¤¬11·î12Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ä4¼ï¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿§»æ¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÅµCD¤Ë¤Ï¸ø±é½ªÎ»¸å¤Î²ñ¾ì¤ÇBGM¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥´ー¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸³Ú¶Ê4¶Ê¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÈÇ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/discographies/4093
¢£¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äó¶¡³«»Ï¤«¤é 8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×¤Ï¡¢2022 Ç¯ 11 ·î¤Ë¡¢¹ñÆâ¥æー¥¶ー¿ô¤¬ 1,600 Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó2025Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
MyGO!!!!!¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_mygo
MyGO!!!!!¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_mygo
MyGO!!!!! Biography¡§https://bio.to/bio_mygo
¢§¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢É½µ¤È¤·¤Æ¼¡¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
(C)BanG Dream! Project