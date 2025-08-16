n.SSignデビュー2周年記念ファンミーティング『n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』【1部】【2部】を「ABEMA PPV」にて独占配信決定！

株式会社AbemaTV(C)nCH Entertainment

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、K-POPグローバルボーイズグループ・n.SSignのデビュー2周年を祝うファンミーティングイベント『【1部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』を2025年9月27日（土）19時より、『【2部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』を9月28日（日）19時より、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占配信することが決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを2025年8月16日（土）21時より販売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占配信が決定した『【1部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』および『【2部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』は、n.SSignのデビュー2周年を記念し、8月16日（土）にパシフィコ横浜にて開催された特別なファンミーティングイベントです。日韓合同オーディション番組『青春スター』から誕生し、2023年8月に正式デビューを果たしたn.SSign。デビュー前からZeppツアーを成功させ、デビュー直後にはアリーナ公演を開催、今年6月にはグループ初となるホールツアーを完走しました。様々な経験を重ねてきた彼らが、ファンと共に歩んできた2周年を祝うアニバーサリーイベントをぜひ、「ABEMA」にてお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年8月16日（土）21時からチケットの販売（※1）を開始し、各公演一般チケット4,000円（税込）、【1部】【2部】通しチケット7,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。本配信のチケット購入特典として、各公演の一般チケットまたは【1部】【2部】通しチケット購入者全員に【1部】と【2部】それぞれで異なるデザインの「プリントシール風オリジナル壁紙」（※3）をプレゼントするほか、【1部】【2部】通しチケット購入者限定特典として、n.SSignメンバーからの「ビデオメッセージ」（※4）をプレゼントします。

また、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※5）に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、800円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャッシュバックキャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-nssign-20250927

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）2023年5月29日よりチケットの購入方法がABEMAコインから、アプリ内購入とWebブラウザ購入（クレジット決済のみ）に変更になりました。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）【1部】の一般チケット購入者には【1部】対象デザインを、【2部】の一般チケット購入者には【2部】対象デザインを、通しチケット購入者には【1部】【2部】の2枚をお届けします。

（※4）【1部】と【2部】それぞれの単体チケットをご購入いただいた場合は対象となりませんのでお間違えないようにお願いいたします。

（※5）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『【1部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』・『【2部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』配信概要

(C)nCH Entertainment(C)nCH Entertainment

▼出演者

n.SSign

▼配信日時

『【1部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

2025年9月27日（土）19時00分～ 本編開始 （18時55分～配信開始）

『【2部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

2025年9月28日（日）19時00分～ 本編開始 （18時55分～配信開始）

▼見逃し配信

『【1部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

2025年10月27日（月） 23時59分まで

『【2部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

2025年10月28日（火） 23時59分まで

▼視聴料金

＜一般チケット（各公演）＞

4,000円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円（税込）がかかります。

＜【1部】【2部】通しチケット＞

7,500円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として700円（税込）がかかります。

▼購入者特典

特典１.配信チケット購入者全員 プリントシール風オリジナル壁紙

※各公演の一般チケットまたは【1部】【2部】通しチケットを購入された方全員が対象です。

※通しチケット購入者には【1部】【2部】の2種類をお届けします。

※特典の送付は2025年11月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

特典２. 【1部】【2部】通しチケット購入者限定 n.SSignメンバーからのビデオメッセージ

※【1部】と【2部】それぞれの単体チケットをご購入いただいた場合は対象となりませんのでお間違えないようにお願いいたします。

※特典の送付は2025年11月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

▼販売期間

＜一般チケット（各公演）＞

『【1部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

2025年8月16日（土）21時00分～2025年10月27日（月） 21時00分

『【2部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

2025年8月16日（土）21時00分～2025年10月28日（火） 21時00分

＜【1部】【2部】通しチケット＞

2025年8月16日（土）21時00分～2025年10月27日（月） 21時00分

▼視聴購入URL

『【1部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

https://abema.tv/live-event/20bdf472-4759-46ba-8e91-0e6f417de37b

『【2部】n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’』

https://abema.tv/live-event/fb5f383a-2424-425a-8f86-52eef1a667ab

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本公演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872