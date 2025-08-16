¢âJOY¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー»Ø¸¶è½Çµ¤¬²áµî¤Ë½ñ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¢âJOY¤¬¥«¥Ðー¡ª¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×Music Video¸ø³«¡ª¡ª
»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡áLOVE(¥¤¥³ー¥ë¥é¥Ö)¡¢¡âME(¥Î¥Ã¥È¥¤¥³ー¥ë¥ßー)¤ËÂ³¤¯¡¢Âè3¤Î¥°¥ëー¥×¢âJOY(¥Ë¥¢¥êー¥¤¥³ー¥ë¥¸¥ç¥¤)¡££¶·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÎß·×½Ð²Ù23.3ËüËç±Û¤¨¤òµÏ¿¤·¡¢
¹¾³ÑÎç²»¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¿´¤ò¤«¤É¹¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¤ÎMusic Video¤â¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë360Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌöÃæ¤Î¢âJOY¡£
ËÜÆü¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー»Ø¸¶è½Çµ¤¬²áµî¤Ë½ñ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¢âJOY¤¬¥«¥Ðー¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×¤ÎMusic Video¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Åö³Ú¶Ê¤Ï¡¢¹¾³ÑÎç²»¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢8/17(Æü)¤«¤éÂçºåÉÜ¡¦¥Õ¥§¥Ëー¥Á¥§ºæ Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢¢âJOY Á´¹ñ¥Ä¥¢ー2025¡ÖOur moon is getting full¡×¥Æー¥Þ³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Music Video¤Ï¡¢Ìë¤Î³Ø¹»¤Î²°¾å¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÃæ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¹»Æâ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥¤¥áー¥¸¥·ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿ÅÅ¾þ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¸÷¤ë·î¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥åー¥È¤ÊLIP¥·ー¥ó¤Ë¤âÂçÃíÌÜ¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¸å8/17(Æü)0:00¤«¤éÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ëLINE MUISC¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤âÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÌÀÆü8/17¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Âçºå¸ø±é¡Ê¥Õ¥§¥Ëー¥Á¥§ºæ Âç¥Ûー¥ë¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¢âJOY Á´¹ñ¥Ä¥¢ー2025¡ÖOur moon is getting full¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢¡áLOVE¡¢¡âME¡¢¢âJOY£³¥°¥ëー¥×¹çÆ±¡¢ÁíÀª34Ì¾¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡¢¢âJOY¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÃíÌÜ¤À¡£
ºî»ì¡§»Ø¸¶è½Çµ
ºî¶Ê¡§Åç¸®ÎÜ
ÊÔ¶Ê¡§ÌîÃæ¡È¤Þ¤µ¡ÉÍº°ì
Sound Director¡§Ìð»³µ®Ç·¡ÊSony Music¡Ë
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
´ÆÆÄ¡§ÂçÌîÉÒ»Ì
¿¶ÉÕ¡§CRE8BOY
Producer¡§»°ÃÓÃÒÇ·¡Ênorth river¡Ë
Production Producer¡§ÅÏÊÕÍÎÏ¯¡¢¥È¥ë¥·¥¨¡ÊPARADE Tokyo¡Ë
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
¡ú¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×8/17(Æü)0:00～¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡ª
¢âJOY Á´¹ñ¥Ä¥¢ー2025¡ÖOur moon is getting full¡×¥Æー¥Þ³Ú¶Ê
¡ú¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü·èÄê¡ª
LINE MUSIC¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÊýÁ´°÷¤ËÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢§¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×¤òÄ°¤¯
LINE MUSIC¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¥Úー¥¸¤Ï¥³¥Á¥é
<¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö>
2025/8/17(Æü)ÇÛ¿®³«»Ï～2025/8/30(ÅÚ) 23:59
<ÆÃÅµÆâÍÆ>
A¾Þ¡§300²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ
¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー
B¾Þ¡§150²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤·¤¿Êý¤Ç±þÊç¼ÔÁ´°÷
¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ Á´¼ï
C¾Þ¡§12²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤·¤¿Êý¤Ç±þÊç¼ÔÁ´°÷
¡Ö¤¤¤Þ¡¢·î¤ÏËþ¤Á¤ë¡×¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ 1¼ï
¢¨C¾Þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨B¡¦C¾Þ¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥µ¥¤¥ó¡õ¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Çー¥¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨A¾Þ¤Î¤´±þÊç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ï¡¢B¾Þ¤âÊ»¤»¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¢£¡Ø¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡Ù¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢£¡Ø¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡ÙMusic Video
ºî»ì¡§»Ø¸¶è½Çµ
ºî¶Ê¡§¿ù»³¾¡É§¡¦Èø¾å¿º
ÊÔ¶Ê¡§Èø¾å¿º ¡¦¿ù»³¾¡É§
Sound Director¡§Ìð»³µ®Ç·¡ÊSony Music¡Ë
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
´ÆÆÄ¡§µÈÀî¥¨¥ê
¿¶ÉÕ¡§CRE8BOY
¡ú9·î10Æü(¿å) ¢âJOY ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー2024¡Öº£Æü¤«¤é·¯¤ÏÎø¿Í¡× ±ÇÁü¾¦ÉÊÈ¯Çä
¡Ú¥³¥ó¥µー¥È¾ðÊó¡Û
¡ú¢âJOY Á´¹ñ¥Ä¥¢ー2025¡ÖOur moon is getting full¡×
¡ÚÆü¡¡Äø¡Û
2025Ç¯8·î17Æü(Æü)¡¡ÂçºåÉÜ¡¦¥Õ¥§¥Ëー¥Á¥§ºæ Âç¥Ûー¥ë
2025Ç¯9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡ÅìµþÅÔ¡¦Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó
2025Ç¯10·î5Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¡¡µÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Ûー¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Ûー¥ë
2025Ç¯10·î20Æü(·î)¡¡¹Åç¸©¡¦JMS ¥¢¥¹¥Æー¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Ûー¥ë
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¡¡µþÅÔÉÜ¡¦¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
2025Ç¯11·î9Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°Ê¸ÍýÂç³ØÊ¸²½¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¡¡¡¡
and more¡Ä
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¢£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¡ª¡×
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î25Æü(·î) 25»þ10Ê¬～26»þ10Ê¬
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡¢¨´ØÅì¥íー¥«¥ë
¢£½Ð±é¡§¡áLOVE¡¢¡âME¡¢¢âJOY
¡¡¡¡¡¡¡ÚMC¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡¢»³Åº´²(ÁêÀÊ¥¹¥¿ー¥È)
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¡§
¡¦TVer¡¢Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ(TADA)¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤ê£±½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
¡¦ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷°Ê¹ß¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡áLOVE ¡âME ¢âJOY Channel¡×¤Ë¤Æ´°Á´ÈÇ¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»Ø¸¶è½Çµ¤¬¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡áLOVE(¥¤¥³ー¥ë¥é¥Ö)¡¢¡âME(¥Î¥Ã¥È¥¤¥³ー¥ë¥ßー)¤ËÂ³¤¯Âè3¤Î¥°¥ëー¥×¡£2022Ç¯1·î30Æü¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯3·î29Æü¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¶¦¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¼«¤é¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤ò¢âJOY¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯9·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¢âJOY 1st¥³¥ó¥µー¥È¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¢âJOY¤Ç¤¹¡£¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯12·î¤«¤é2024Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½é¤Î¥Ä¥¢ー¢âJOY 1st Tour¡ÖAbsolute¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¡£1·î17Æü(¿å)¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¤Ã¤È¡¢ÀäÂÐ¡¢ÀäÂÐ¡Ù¤òÈ¯Çä¡£(¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Billboard JAPAN Top Albums Sales¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£È¯Çä½éÆü¤ÇÎß·×½Ð²Ù10ËüËç¤òÆÍÇË¡£)2024Ç¯2·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¤Ë¤ÆÌó8,000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¢âJOY 2¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ö¢âJOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT¡×¤ò³«ºÅ¡£6·î12Æü(¿å)¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØÂÎ°é´Û¥Ç¥£¥¹¥³¡Ù¤òÈ¯Çä¡£(¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Billboard JAPAN Top Singles Sales¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¶¦¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ï¡¢½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£)10·î16Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½éÎø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Billboard JAPAN Top Singles Sales¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯3·î1Æü¤Ï¡¢·ëÀ®3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¢âJOY 3¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ö¢âJOY 3rd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT¡×¤ò¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢6·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
¢âJOY¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¸¶è½Çµ¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
