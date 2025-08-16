【年代別調査:10代編】会計行動「セルフ派 vs 有人派」～速さ×気楽さが勝因～(オフィスデザインマッチングサイト『エミーオ』調べ)

株式会社eclore

コンビニやスーパーでは、セルフレジやモバイル決済、完全レジレスなど会計方式の多様化が進み、利用者の選択肢は一段と広がっています。では、日常の買い物で10代はどの方式を選び、新しい仕組みにはどう向き合うのでしょうか？

こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介するオフィスデザインマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/officedesign/post-50549/(https://emeao.jp/guide/officedesign/post-50549/) ）』は、10代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。「最も好む会計方法」「その理由」「新しい会計方式導入時の対応」という3つの視点から、10代の会計行動と意識を分析しています。

店舗運営や新システム導入を検討する企業にとって、若年層の定着を後押しする体験設計のヒントとなるはずです。

▼調査概要

◆ 調査1：もっとも好む会計方法は？

◆ 調査2：好みの会計方法を選ぶ理由

◆ 調査3：新しい会計方式導入時の対応

◆ まとめ：10代の会計方法選び『スピードと気楽さが最大のポイント』

調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？

調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）

調査結果3：新しい会計方式（例：スマホでの事前精算や完全レジレス）が導入された場合、あなたはどうしますか？

まとめ：10代の会計方法選び『スピードと気楽さが最大のポイント』

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 最も多かったのは「特にこだわらない」という回答で、全体の46.0％（46人）を占めました。会計方法に対して強い好みを持たず、状況や混雑具合によって柔軟に利用を選んでいる層が多いことがうかがえます。- 次いで多かったのは「セルフ会計（自分で端末や機械を操作して精算する方式）」で40.0％（40人）となっており、スピーディーで自分のペースで進められる点や、非接触で完結できる利便性が支持されていると考えられます。- 一方、「有人レジ会計（レジスタッフが対応する方式）」を好むと答えたのは14.0％（14人）にとどまり、特に若年層ではセルフ化の浸透とともに有人対応を選ぶ割合が相対的に低い傾向が見られます。(注1) 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かった理由は「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」で48.2％（26人）を占めました。特にセルフ会計派の利用者を中心に、対面でのやり取りを最小限にしたいというニーズが強く表れていると考えられます。- 次いで「支払いが簡単・スムーズ」が38.9％（21人）、「待ち時間が短い」が29.6％（16人）と続き、スピード感や手間の少なさが会計方法選びの大きな決め手になっていることがうかがえます。- 一方で、「現金で払い やすい」（20.4％）や「ポイント・クーポンが使いやすい」（9.3％）など、支払い手段や特典の利用しやすさを重視する声も一定数見られました。- 「スタッフとのやり取りがあって安心」（3.7％）や「会計の正確さ」（3.7％）といった有人レジならではの利点を挙げる回答は少数にとどまり、全体的には効率性や利便性を優先する傾向が強い結果となっています。- 最も多かったのは「慣れた方法を変えない」という回答で39.0％（39人）を占め、新しい会計方式が導入されても現状維持を選ぶ層が多いことが分かります。特に普段の買い物習慣や会計の流れに慣れている場合、利便性よりも安心感や手順の安定性を優先する傾向があると考えられます。- 次いで「周囲が使い始めたら試す」が32.0％（32人）で、周囲の様子や評判を確認してから導入を判断する慎重派も一定数存在しています。こうした層は、実際の使用感やトラブルの有無を見極めてから行動する特徴があります。- 「導入直後から試す」は18.0％（18人）にとどまり、積極的に新しい方式を取り入れる人は比較的少数です。- 一方で「店員に案内されたら使う」は11.0％（11人）で、店舗側からのサポートや説明が利用開始のきっかけになるケースも見られました。- 今回の調査では、10代は会計方法に対して特定の形式に強くこだわらない層が多く、セルフ会計の浸透も進んでいることが分かりました。選択理由では効率性や心理的な負担軽減が重視され、有人レジ特有の価値は相対的に低く評価されています。- 一方、新しい会計方式の導入に対しては慎重な姿勢が目立ち、周囲の利用状況や店舗からの案内が採用判断のきっかけとなる傾向があります。積極的に切り替える層は少数であり、多くは状況を見極めながら段階的に移行するスタンスです。- これらの傾向は、会計方式の導入・切り替えにおいて、単に利便性を提供するだけでは不十分であることを示しています。特に若年層への定着を狙う場合、利用体験の事前提供や操作サポート、インセンティブ設計など、心理的ハードルを下げる施策を組み合わせることが、円滑な移行と継続利用の鍵となるでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年8月13日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 15～19歳の男女100人

