【世代別調査】20代の本音：対面コミュニケーション『重要』59％～効くのは連携・緊急・初対面～（法人携帯マッチングサイト一括.jp調べ）

近年、リモートワークの定着とオンラインツールの高度化により、働き方は「対面かオンラインか」を場面ごとに選び取る時代へと移行しました。とりわけ若手世代が対面の価値をどう捉えているかは、組織運営やチーム設計を最適化するうえで見過ごせない論点です。

そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/recommend_mobilephonecompany/(https://emeao.jp/ikkatsu-column/recommend_mobilephonecompany/) ）」は、20代の会社員100名を対象にアンケート調査を実施しました。「対面コミュニケーションの必要性」「重要と感じる理由」「特に効果的だと感じる場面」の3点から、若手の本音と実態を可視化しています。

業務効率と関係構築の両立が求められる現代の職場では、「どの場面で対面を選び、どの場面はオンラインで足りるのか」という判断基準の明確化が不可欠です。本調査の知見は、若手社員との円滑なコミュニケーション設計や、ハイブリッド型ワークの運用ルール見直しに役立つ実務的なヒントとなるはずです。

▼調査項目

◆ 調査1：オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度

◆ 調査2：対面コミュニケーションが重要だと考える理由

◆ 調査3：対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面

◆まとめ：状況に合わせたハイブリッド型ワークスタイル

調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。

調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）

調査結果3：仮に対面で行う場合、特に効果的だと感じる場面を教えてください。（複数回答可：注2）

まとめ：状況に合わせたハイブリッド型ワークスタイル

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 最も多かったのは「ある程度重要」と回答した人で、全体の38.0％（38人）を占めました。これは、業務において対面での情報共有や意思疎通を一定レベルで必要と感じている層が多数派であることを示しています。- 一方で、次いで多かったのは「全く重要ではない」とする27.0％（27人）で、対面コミュニケーションの価値をほとんど感じない層も少なくありません。業種や職種、働き方の多様化により、コミュニケーションの手段や重要度に対する考え方が大きく分かれていることを反映していると考えられます。- さらに、「非常に重要」と強く重視する人は21.0％（21人）にとどまり、必ずしも多くはありません。残る14.0％（14人）は「あまり重要ではない」と回答しており、全体としては「重要」と考える層と「そうではない」層がほぼ拮抗している構図が見て取れます。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」で、全体の52.5％（31人）を占めました。これは、対面コミュニケーションの最大の価値が、正確かつ迅速な情報伝達にあると多くの人が感じていることを示しています。- 次いで多かったのは「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」が35.6％（21人）、「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」が30.5％（18人）で、いずれも対面ならではの感情共有や関係構築のしやすさが評価されています。- 一方で、「その場で疑問や課題を解決でき、意思決定が早い」や「チームの一体感や協力体制を強化できる」はともに15.3％（9人）にとどまり、業務効率やチームワーク向上を重視する層は比較的少数派です。- また、「偶発的な会話（雑談）から新しい発想や情報が生まれやすい」（11.9％）や「会社の文化や価値観を共有・体感しやすい」（6.8％）、「対面だとモチベーションが上がる」（8.5％）といった項目は低い割合にとどまり、日常的な雑談や文化浸透よりも、誤解防止や正確な情報共有といった直接的な業務メリットが重視されている傾向が見られます。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが有効だと感じる場面をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「該当なし（思い当たらない）」で、全体の41.0％（41人）を占めました。回答者の多くが特定の場面において対面が特に効果的だと強く感じていないことを示しており、業務の多くがオンラインや非対面で十分対応可能だと考えている層が一定数存在することをうかがわせます。- 一方で、「部署間・職種間での調整や連携が必要な場面」は29.0％（29人）と比較的高く、複数部門が関わる業務においては対面の価値が認識されていることがわかります。- 次いで「トラブル発生時や緊急対応」が19.0％（19人）で、迅速かつ的確な対応を求められる状況では対面が有効と考えられている傾向が見られます。- 「新規プロジェクトや施策の立ち上げ」（17.0％）や「顧客・取引先との初対面や重要商談」（17.0％）も一定の支持を集めており、信頼構築や方向性決定の局面では対面の強みが評価されています。- 一方、「評価面談や1on1」「ブレインストーミング」「全社会議・社内行事」などは10％未満～10％台前半と低く、創造的議論や文化共有の場面での対面重視は限定的です。- 今回の調査結果を見ると、必要性の捉え方は大きく二極化していました。「ある程度重要」と答えた人が最も多い一方で、「全く重要ではない」と感じる人も少なくありません。重要と考える理由では、「誤解や行き違いの防止」「表情や声のトーンといった非言語情報の伝達」「信頼関係の構築」が上位に挙がり、正確なやり取りや関係づくりの面で対面の強みが認識されていることが分かります。- 一方で、実際に「対面が特に効果的」と感じる場面は、「部署間や職種間での調整・連携」「緊急時対応」「初対面や重要商談」などに限られており、41％は「該当なし」と回答しました。これは、20代の多くが日常的な業務や情報共有はオンラインで十分と考える一方、信頼構築や迅速な判断が求められる場面では対面の価値を感じていることを示しています。- 働き方の最適化を図るうえでは、ハイブリッド型のコミュニケーションスタイルを意識的に設計することが重要です。日常業務はオンラインを基本にしつつ、「ここぞ」という場面では対面機会を戦略的に設定することで、業務効率とコミュニケーションの質を両立できます。特に若手社員が多い職場では、このバランス設計によってチームの一体感やモチベーションの向上にもつながるでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年8月12日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 20～29歳の会社員100人

