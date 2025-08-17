「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」B-Boy haruto、B-Girl Cocoa 初優勝　圧巻のパフォーマンスに約800人の観客が熱狂！

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One」（レッドブル・ビーシー・ワン）の国内優勝者を決める「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」を8月16日（土）に開催しました。

本大会では、全国各地の予選を勝ち抜いた全14名のB-Boy・B-Girlと、世界で活躍する招待ダンサー18名が集結。日本代表の座をかけた戦いを繰り広げ、B-Boy haruto（ハルト）とB-Girl Cocoa（ココア）が共に初優勝をおさめました。

優勝者の2名は、11月7日（金）に東京で開催される「Red Bull BC One Last Chance Cypher Tokyo 2025」への出場が決定。各国の優勝者たちと、11月9日（日）に両国国技館で開催される世界大会「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」の出場権をかけて戦います。

B-Boy haruto ・B-Girl Cocoaが初優勝！

若くして数々の大会で優勝経験をもつB-Boy harutoが、昨年の決勝で惜しくも敗れた相手B-Boy NORI（ノリ）を抑えてリベンジ勝利を果たしました。B-Girlは、「Red Bull BC One Cypher Japan 2023」で優勝し、昨年の「Red Bull BC One World Final 2024 in Rio de Janeiro」で日本勢トップのベスト8となったB-Girl Yasmin（ヤスミン）と17歳にして数々の大会で好成績を収めてきたB-Girl Cocoaの対戦が実現。見事B-Girl Cocoaが初優勝を果たしました。

B-Girl AYUがB-Girl Amiと共に姉妹で登場！Red Bull BC One World Finalへの意気込みを語る

大会前には、「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」へ招待ダンサーとして出場が決定しているB-Girl AYUと、その妹であり、昨年のパリ五輪金メダリストでもあるB-Girl Amiが、姉妹そろってメディア取材に応じました。普段から二人で練習することも多く、「一人暮らしをしている今でも、タイミングが合えば一緒に練習しています。スタイルは異なりますが、姉妹だからこそ率直に意見を言い合えることが強みです。お互いの得意・不得意を補い合うことで、本音のフィードバックが自信につながっています。」とAYUは語りました。

また、近年高まるブレイキン人気については、「日本は他国と比べても特にブレイキンへの注目度が高まった国の一つだと思います。その中で、Red Bull BC Oneという世界レベルの大会が日本で開催されることは、とても大きな意義があると感じています」と、熱い想いを語りました。

また、過去に「Red Bull BC One World Final」を2度制したAmiは「とにかく楽しんでほしい。もし緊張していそうだと思った時は、ステージ越しに手を振ってあげます！」とエールを送ると、AYUも「Red Bull BC One World Finalへの出場は長年の大きな目標でした。日本で開催されるこのタイミングで招待ダンサーに選ばれたことをとても嬉しく思います。Red Bull BC One Cypher Japanのレベルが年々上がる中、プレッシャーも感じていますが、当日は120％の力を出せるよう精一杯準備をして臨みたいです。」と世界大会への意気込みを語りました。

【Red Bull BC One Cypher Japan 2025 大会レポート】

全6箇所で開催された「Red Bull BC One City Cypher 2025」の優勝者12名（B-Boy / B-Girl 各6名）と、学生予選「Red Bull BC One University Cypher」の勝者（B-Boy / B-Girl 各1名）、さらに招待選手18名（B-Boy 9名 / B-Girl 9名）の計32名が出場。

アーカイブURL：

Red Bull BC One 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/RedBullBCOne

ABEMA HIPHOPch：https://abema.go.link/alPQc（期間限定アーカイブ配信中）

B-Boy（出場者数：計16名）

決勝の舞台は、B-Boy harutoとB-Boy NORIの対決に。昨年の「Red Bull BC One Cypher Japan 2024」の決勝戦と同じ対戦カードとなるまさかの熱い展開に。これまで過去6度Cypher Japanの優勝経験をもつB-Boy NORIに対するは、今世界で熱い注目を集める若手B-Boy haruto。

1ラウンド目は、harutoが落ち着き保ちながら、音楽と一体となったフットワークを披露。NORIは、華麗にベビーウィンドミルを決め、長尺のムーブで初手から全力を見せつけます。

続いて2ラウンド目、harutoはダイナミックに身体を大きく使ったムーブを披露すると、NORIはカメラに迫る迫力のあるムーブや、帽子使ったクリエイティブなスタイルで応戦しました。

最終ラウンドは、harutoがエアーベイビーを確実に決め、音楽にシンクロしたフリーズで観客を沸かせます。NORIも疲れを感じさせない軸のブレないフリーズや華麗なフットワークで最後まで一進一退の攻防が続きました。

激戦の末、最後に勝利を収めたのはharuto。見事昨年のリベンジを果たし、堂々のパフォーマンスで優勝を掴みとりました。

B-Boy harutoコメント

昨年、NORIさんに決勝で負けた悔しさから、これまでたくさん練習してきたので、今回の優勝は本当に嬉しいです。特に、今回対戦した相手には思い入れのある選手が多く、NICOLASさんは僕が初めて「Red Bull BC One」に出場したときに敗れた相手ですし、TSUKKIとは長年ライバルとして切磋琢磨してきました。相手のジェスチャーや動きに反応しながら、自分のダンスに反映できたことが、今回うまくいった要因だと感じています。日本代表として「Red Bull BC One World Final」への出場権を獲得したからには、「Red Bull BC One Last Chance Cypher」もきちんと勝ち抜いて、世界大会に進みたいと思っています。そのために、日頃から練習を重ね、さまざまなことにチャレンジして成長し、次のステージでしっかり力を発揮できるよう準備していきたいです。

B-Girl（出場者数：計16名）

B-Girlの決勝は、無敗のまま勝ち上がってきたB-Girl Yasminと、今世界から高い評価を受けるB-Girl Cocoaの対決。

スタート同時に、Yasminが迷いなく飛び出し、圧巻の1990を決めると、音を巧みに操りながら余裕のフットワークで魅せます。Cocoaは、Yasminが披露した1990からアップミルに落とすムーブに、独自のコンビネーションを畳み掛ける高度な返しを披露し、会場の熱気は一気に最高潮へ。

2ラウンド目、ムーンウォークを取り入れた遊び心満載のムーブで観客を飽きさせないYasminに対し、キレのあるムーブから堂々とチェアーでしっかりフリーズを決めるCocoa。

最終ラウンドはお互い体力を振り絞った攻防に。Yasminが、スキルを盛り込みつつ最後は完璧なフリーズで締めるやいなや、Cocoaが間髪入れずに応戦。体力が削られる中、畳み掛けるようにムーブを繰り出し最後まで全力をぶつけました。

見事勝利を収めたのは、Cocoa。ハイレベルなバトルを制し、日本女王に輝きました。

B‐Girl Cocoa コメント

今日まで練習に付き合ってくれた方々や、家に帰ってきてサポートしてくれたお母さん、身体作りを手伝ってくれた方々など、さまざまな方々のおかげで、今日最後までベストコンディションで挑むことができました。本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。「Red Bull BC One Last Chance Cypher 」では「今年の日本は弱いな」と思われないように、日本の代表という気持ちを忘れずに、自分らしくしっかりと表現できるよう挑戦していきたいと思います。

【RHYMESTER（ライムスター）がゲストライブで登場】

今大会のオープニングゲストとして登場したRHYMESTERが、国民的ヒップホップ・アンセム「B-Boyイズム」を披露。「ブレイキンは自分にとってヒップホップの原点」と語るMummy-Dと、宇多丸による軽快な掛け合い、DJ JINのビートとスクラッチにのせて、会場に応援に来ていたB-Girl AYUやB-Girl Amiたちが飛び入りで参加。華麗なムーブでステージを彩り、会場は歓喜と興奮に包まれました。

【Red Bull BC One Cypher Japan 2025】

日時 ：2025年8月16日（土）15：00～18：00

会場 ：大さん橋ホール（神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1－4）

出場者：

・学生予選と地方予選を勝ち抜いたB-Boy7名/B-Girl 7名

・招待選手 B-Boy 9名 / B-Girl 9名

ｲﾍ゛ﾝﾄHP：https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-cypher-japan-2025

【Red Bull BC One Last Chance Cypher Tokyo 2025】

世界26各国で開催した「National Cypher」と、2つの地域で開催した「Regional Cypher」を勝ち抜いたブレイカーたちが集結。このバトルで勝ち上がった16名は、11月9日（日）に東京・両国国技館で開催される「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」への出場権を獲得します。

開催概要

日時：2025年11月7日（金）

場所：Spotify O-EAST（東京都渋谷区道玄坂2-14-8）

※詳細は後日、公式ウェブサイトにてご案内いたします。

【Red Bull BC One Camp Tokyo 2025】

「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」の開催を祝うべく前日に開催される、ブレイキンやヒップホップカルチャーに纏わる様々なフォーマットのバトルやワークショップ等が体験出来る祭典。ワークショップには、B-Girl Amiも参加予定です。

開催概要

日時：2025年11月8日（土）10：00 ～ 21：00（終了予定）

場所：ヨドバシJ6ビル（東京都渋谷区神宮前6丁目35－6）

予定プログラム：

・BREAK FIGHTER

新フォーマットでブレイカーとゲーマーがペアを組み、交互に戦うユニークな 2on2 バトル。

※当日予選あり

・DEADLY DUO

Red Bull BC One World Final Nagoya 2016 年の時に発足されたオープンエントリーのオールスタイル2on2 バトル。

※当日予選あり

・BONNIE & CLYDE

B-BOY とB-GIRL、男女ペアによる2on2 オープンエントリーブレイキンバトル。

※当日予選あり

・FOOTWORKERZ

1on1 オープンエントリー、フットワークに特化したバトル。

・GUEST DANCE SHOW CASE

日本が世界に誇るチームダンスショーケースなど

AND MORE…

観覧費：無料

【Red Bull BC Oneとは】

Red Bull BC Oneは今年で開催22回目を迎えるレッドブルが開催する世界レベルの1on1ブレイキンバトルです。レッドブルはブレイキンに20年以上の歴史と伝統があり、世界30ヶ国以上で予選とプログラムを行い、イベントやワークショップなどを通じて、世界最高峰の才能豊かなダンサーを輩出しています。毎年、何千ものB-Boy / B-Girl達がRed Bull BC Oneに挑戦し、選ばれしB-Boy / B-Girl 各16名のみがRed Bull BC One World Finalの舞台に立ちます。

・Red Bull BC One公式ページ：https://www.redbull.com/jp-ja/event-series/bc-one

・Red Bull BC One Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/redbullbcone/

レッドブルに関する詳細は https://redbull.comをご覧ください。(https://redbull.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

【Red Bull BC One Cypher Japan 2025 大会の様子】

