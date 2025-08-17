8/23・24にモリコロパークで愛知万博20周年記念事業連携イベント「医療モビリティ博2025 in 愛知」を開催！
2025年8月23日（土）・24日（日）、愛知県長久手市・モリコロパーク北1駐車場にて「医療モビリティ博2025 in 愛知」が開催されます。
公式サイト：https://www.medicalmobility.jp/
本イベントは、「医療モビリティ博2025 in 愛知」 実行委員会が主催し、愛知万博20周年記念事業実行委員会が共催、さらに愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市・愛知県医師会の後援を受けて開催されます。30団体以上の企業・大学・研究機関が参加する、国内初の大規模な「医療MaaS」博覧会です。
会場地図
出展者と展示内容（抜粋・順不同）
◆医療MaaS関連
岐阜薬科大学：モバイルファーマシー（移動式薬局車両）
トヨタ車体株式会社：オンライン診療車両
秋田大学医学部附属病院／日産車体／オートワークス京都：オンライン診療・検診・検査車両
MONET Technologies／三重県鳥羽市：オンライン診療・患者移送車両
オーガイホールディングス：歯科診療車両
M-aid／豊田通商／中部薬品（V・drug）／デロイト トーマツ：オンライン診療・検診・検査車両
mairuモビリティ（mairu tech）：患者搬送・福祉移送車両
東京メディ・ケア移送サービス：患者搬送・民間救急車両
◆ドローン関連
Prodrone：物流用・災害対応ドローン
エアロセンス：国産VTOLドローン
NTPセブンス：小型ドローン
ROBOTIX JAPAN：医薬品配送ドローン
M-aid／新明工業：ドローンポート搭載車両
◆災害支援車両
岡崎市消防本部：レッドサラマンダー（国内2台のみの特殊災害対応車両）
豊田市消防本部：小型救助車
瀬戸市消防本部：化学自動車
尾三消防組合消防本部：高規格救急車
日産車体／オートワークス京都：高規格救急車
奈良県立医科大学MBTコンソーシアム／奈良先端科学技術大学院大／タカゾノ／M-aid：オンライン診療・移動薬局・衛星通信を組み合わせた災害医療モデル
新明工業：トイレカー
日野興業：MOBILE TOILET
トイファクトリー：キャンピングカー
◆医療コンテナ・研究機関
医療コンテナ推進協議会／愛知医科大学：医療コンテナ展示
一宮西病院：医療コンテナ（会場救護所）
東京都立大学：トレーラーハウス
◆その他の出展
名古屋工業大学 北川研究室／LIFULL ArchiTech：モバイルインスタントハウス
セコム医療システム：遠隔診療支援プラットフォーム
セイエイ・エル・サンテHD：医療機器パッケージ
デロイト トーマツ：医療MaaSの取り組み紹介
富士フイルムメディカル：携帯型X線撮影装置・ハンディエコー等
新日本科学 Tasso：自己採血デバイス
豊田通商：オンライン診療・服薬指導システム
M-aid：「こえさん」AIボットサービス
AEDレンタルサービス：AEDフルサポートレンタル
mairuシステム（mairu tech）：搬送車両予約システム
介護タクシー案内所（Plan to Create）：介護タクシー情報サイト
来賓予定者
愛知県副知事
国会議員・地方議員（愛知県選出）
その他多数
開催概要
名称：愛知万博20周年記念事業連携イベント
「医療モビリティ博2025 in 愛知」
日程：2025年8月23日（土）・24日（日）11:00～15:00
※23日（土）は10:30より開会式開催
会場：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）北1駐車場
主催：医療モビリティ博2025 in 愛知 実行委員会
共催：愛知万博20周年記念事業実行委員会
後援：愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、愛知県医師会、中日新聞社
出展：30団体以上
入場料：無料
見どころTOP5
◆災害対応特殊車両「レッドサラマンダー」展示
日本に2台しかない幻の車両。災害時に瓦礫や水害地でも活躍する姿を間近で体感。
◆最新型 医療MaaS車両の勢ぞろい
秋田大学のオンライン診療車両、岐阜薬科大学の「モバイルファーマシー」、鳥羽市の診療移送車両など、全国各地から最新モデルが集結。
◆ドローンエリア
Prodroneの大型物流ドローン、エアロセンスのVTOL機「エアロボウイング」など、医薬品や検査キットを運ぶ“空飛ぶ医療”の実演展示。
◆医療コンテナ＆トレーラーハウス
発電機搭載で災害時も稼働する「移動できる病院」。一宮西病院や愛知医科大学の医療コンテナ、東京都立大学の体験型トレーラーハウスも登場。
◆消防特別展示エリア＆消防カード配布
小型救助車や化学車、高規格救急車などが集結。会場では記念消防カード（全6種類）を各日先着1,000名に配布予定！
子ども向け体験プログラム
◆トイドローン操作体験：小さなお子様でも安心して楽しめるプログラム。
◆未来のお医者さん体験：救急車や医療機器に触れながら学べるキッズコーナー。
◆ロボット遠隔操作体験：遊びながら災害支援や医療技術にふれられる人気企画。
グルメも楽しめる！キッチンカーが大集合
会場には地元の人気キッチンカーも登場！
展示を見て体験したあとは、美味しいグルメでひと休み。ご家族で一日楽しめる内容です。