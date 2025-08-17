8/23・24にモリコロパークで愛知万博20周年記念事業連携イベント「医療モビリティ博2025 in 愛知」を開催！

2025年8月23日（土）・24日（日）、愛知県長久手市・モリコロパーク北1駐車場にて「医療モビリティ博2025 in 愛知」が開催されます。

株式会社M-aid

公式サイト：https://www.medicalmobility.jp/



本イベントは、「医療モビリティ博2025 in 愛知」 実行委員会が主催し、愛知万博20周年記念事業実行委員会が共催、さらに愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市・愛知県医師会の後援を受けて開催されます。30団体以上の企業・大学・研究機関が参加する、国内初の大規模な「医療MaaS」博覧会です。

出展者と展示内容（抜粋・順不同）

◆医療MaaS関連

岐阜薬科大学：モバイルファーマシー（移動式薬局車両）

トヨタ車体株式会社：オンライン診療車両

秋田大学医学部附属病院／日産車体／オートワークス京都：オンライン診療・検診・検査車両

MONET Technologies／三重県鳥羽市：オンライン診療・患者移送車両

オーガイホールディングス：歯科診療車両

M-aid／豊田通商／中部薬品（V・drug）／デロイト トーマツ：オンライン診療・検診・検査車両

mairuモビリティ（mairu tech）：患者搬送・福祉移送車両

東京メディ・ケア移送サービス：患者搬送・民間救急車両

◆ドローン関連

Prodrone：物流用・災害対応ドローン

エアロセンス：国産VTOLドローン

NTPセブンス：小型ドローン

ROBOTIX JAPAN：医薬品配送ドローン

M-aid／新明工業：ドローンポート搭載車両

◆災害支援車両

岡崎市消防本部：レッドサラマンダー（国内2台のみの特殊災害対応車両）

豊田市消防本部：小型救助車

瀬戸市消防本部：化学自動車

尾三消防組合消防本部：高規格救急車

日産車体／オートワークス京都：高規格救急車

奈良県立医科大学MBTコンソーシアム／奈良先端科学技術大学院大／タカゾノ／M-aid：オンライン診療・移動薬局・衛星通信を組み合わせた災害医療モデル

新明工業：トイレカー

日野興業：MOBILE TOILET

トイファクトリー：キャンピングカー

◆医療コンテナ・研究機関

医療コンテナ推進協議会／愛知医科大学：医療コンテナ展示

一宮西病院：医療コンテナ（会場救護所）

東京都立大学：トレーラーハウス

◆その他の出展

名古屋工業大学 北川研究室／LIFULL ArchiTech：モバイルインスタントハウス

セコム医療システム：遠隔診療支援プラットフォーム

セイエイ・エル・サンテHD：医療機器パッケージ

デロイト トーマツ：医療MaaSの取り組み紹介

富士フイルムメディカル：携帯型X線撮影装置・ハンディエコー等

新日本科学 Tasso：自己採血デバイス

豊田通商：オンライン診療・服薬指導システム

M-aid：「こえさん」AIボットサービス

AEDレンタルサービス：AEDフルサポートレンタル

mairuシステム（mairu tech）：搬送車両予約システム

介護タクシー案内所（Plan to Create）：介護タクシー情報サイト

来賓予定者

愛知県副知事

国会議員・地方議員（愛知県選出）

その他多数

開催概要

名称：愛知万博20周年記念事業連携イベント

「医療モビリティ博2025 in 愛知」

日程：2025年8月23日（土）・24日（日）11:00～15:00

※23日（土）は10:30より開会式開催

会場：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）北1駐車場

主催：医療モビリティ博2025 in 愛知 実行委員会

共催：愛知万博20周年記念事業実行委員会

後援：愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、愛知県医師会、中日新聞社

出展：30団体以上

入場料：無料

見どころTOP5

◆災害対応特殊車両「レッドサラマンダー」展示

日本に2台しかない幻の車両。災害時に瓦礫や水害地でも活躍する姿を間近で体感。

◆最新型 医療MaaS車両の勢ぞろい

秋田大学のオンライン診療車両、岐阜薬科大学の「モバイルファーマシー」、鳥羽市の診療移送車両など、全国各地から最新モデルが集結。

◆ドローンエリア

Prodroneの大型物流ドローン、エアロセンスのVTOL機「エアロボウイング」など、医薬品や検査キットを運ぶ“空飛ぶ医療”の実演展示。

◆医療コンテナ＆トレーラーハウス

発電機搭載で災害時も稼働する「移動できる病院」。一宮西病院や愛知医科大学の医療コンテナ、東京都立大学の体験型トレーラーハウスも登場。

◆消防特別展示エリア＆消防カード配布

小型救助車や化学車、高規格救急車などが集結。会場では記念消防カード（全6種類）を各日先着1,000名に配布予定！

子ども向け体験プログラム

◆トイドローン操作体験：小さなお子様でも安心して楽しめるプログラム。

◆未来のお医者さん体験：救急車や医療機器に触れながら学べるキッズコーナー。

◆ロボット遠隔操作体験：遊びながら災害支援や医療技術にふれられる人気企画。

グルメも楽しめる！キッチンカーが大集合

会場には地元の人気キッチンカーも登場！

展示を見て体験したあとは、美味しいグルメでひと休み。ご家族で一日楽しめる内容です。

約30台の医療・防災車両、最新ドローン、AI・ICT技術が一堂に集結。未来の医療と防災の姿をぜひご体験ください。