『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』挿入歌「祝福のブライダンロード」配信開始！！
スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。
本日8月17日に放送された第26話の中で披露された挿入歌「祝福のブライダンロード」の配信が、主要なダウンロード/ストリーミングサイトにてスタートいたしました。
この楽曲は、ブライダン幹部のファイヤキャンドル(三本木大輔)とブーケ(まるぴ)によるデュエットソングです。
仲間を想う熱量と揺るぎない信念が魅力のファイヤキャンドルと、可愛らしさ、可憐さ、そして品格を兼ね備えたブーケ。敵幹部ながら作品ファンから高い人気を誇る2名が歌うこのデュエットソングは、ゴシックメタル調の重厚な一曲に仕上がっています。
スーパー戦隊シリーズ史上屈指の複雑難解ソングと評される『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』のOP主題歌「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」を担当した名コンビによる楽曲となり、作詩は藤林聖子氏、作曲・編曲は高木洋氏が手がけております。
◆8/17 配信開始挿入歌情報
タイトル：祝福のブライダンロード
歌： ファイヤキャンドル(三本木大輔)、ブーケ(まるぴ)
作詩：藤林聖子 作曲・編曲：高木 洋
【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/SyukufukuNo_BRIDAN-Road
iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンCD、「全スーパー戦隊展」東京会場にて販売中！
キャラクターソングアルバム「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～」が、『全スーパー戦隊展』東京会場での販売中です。
東京会場終了後は、コロムビアミュージックショップでの販売を予定しています。
このアルバムには、主要DSPで配信中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャラクターソングに加えて、初商品化となるそれぞれのオリジナル・カラオケを加えた全10曲が収録しています。
商品名：ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～
価格：2,200円 (税込)
＜収録内容＞
01. 影を連れて 歌： ゴジュウウルフ／遠野吠 (冬野心央)
02. 野生のカン 歌：ゴジュウレオン／百夜陸王 (鈴木秀脩)
03. テガソード讃歌 歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀 (神田聖司)
04. パーリーピーポー音頭 歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎 (松本 仁)
05. UniSisters 歌：ゴジュウユニコーン/一河角乃 (今森茉耶)
06. 影を連れて (オリジナル・カラオケ)
07. 野生のカン (オリジナル・カラオケ)
08. テガソード讃歌 (オリジナル・カラオケ)
09. パーリーピーポー音頭 (オリジナル・カラオケ)
10. UniSisters (オリジナル・カラオケ)
【全スーパー戦隊展】
会期 2025.8.8(金)➤2025.8.27(水)
※休館日なし 10:00～18:00
※最終入場は閉場時間の30分前まで
会場 東京ドームシティ プリズムホール (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)
スーパー戦隊シリーズ50年の歴史の全てが詰まった「全スーパー戦隊展」。
『秘密戦隊ゴレンジャー』から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、スーパー戦隊シリーズ50年の歴史を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代を通して振り返る本展覧会では、これまで一般公開されなかった撮影使用プロップや衣装、ロボット、ミニチュアなど約500点を展示予定。ファン必見の歴史的な祭典にご期待ください。
URL： https://sentai50th.com/
◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 公式プレイリスト公開中
Linkfire http://50ger.lnk.to/Playlist
(C)テレビ朝日・東映AG・東映