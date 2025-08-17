『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』挿入歌「祝福のブライダンロード」配信開始！！

日本コロムビア株式会社


スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。


本日8月17日に放送された第26話の中で披露された挿入歌「祝福のブライダンロード」の配信が、主要なダウンロード/ストリーミングサイトにてスタートいたしました。


この楽曲は、ブライダン幹部のファイヤキャンドル(三本木大輔)とブーケ(まるぴ)によるデュエットソングです。


仲間を想う熱量と揺るぎない信念が魅力のファイヤキャンドルと、可愛らしさ、可憐さ、そして品格を兼ね備えたブーケ。敵幹部ながら作品ファンから高い人気を誇る2名が歌うこのデュエットソングは、ゴシックメタル調の重厚な一曲に仕上がっています。


スーパー戦隊シリーズ史上屈指の複雑難解ソングと評される『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』のOP主題歌「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」を担当した名コンビによる楽曲となり、作詩は藤林聖子氏、作曲・編曲は高木洋氏が手がけております。




◆8/17 配信開始挿入歌情報


　タイトル：祝福のブライダンロード


　歌： ファイヤキャンドル(三本木大輔)、ブーケ(まるぴ)


　作詩：藤林聖子　作曲・編曲：高木 洋







【Linkfire】　http://50ger.lnk.to/SyukufukuNo_BRIDAN-Road


iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。




『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンCD、「全スーパー戦隊展」東京会場にて販売中！


キャラクターソングアルバム「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー　キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～」が、『全スーパー戦隊展』東京会場での販売中です。


東京会場終了後は、コロムビアミュージックショップでの販売を予定しています。


このアルバムには、主要DSPで配信中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャラクターソングに加えて、初商品化となるそれぞれのオリジナル・カラオケを加えた全10曲が収録しています。



商品名：ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー　キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～


価格：2,200円 (税込)







＜収録内容＞


01. 影を連れて　歌： ゴジュウウルフ／遠野吠 (冬野心央)


02. 野生のカン　歌：ゴジュウレオン／百夜陸王 (鈴木秀脩)


03. テガソード讃歌　歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀 (神田聖司)


04. パーリーピーポー音頭　歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎 (松本 仁)


05. UniSisters　歌：ゴジュウユニコーン/一河角乃 (今森茉耶)


06. 影を連れて (オリジナル・カラオケ)


07. 野生のカン (オリジナル・カラオケ)


08. テガソード讃歌 (オリジナル・カラオケ)


09. パーリーピーポー音頭 (オリジナル・カラオケ)


10. UniSisters (オリジナル・カラオケ)



【全スーパー戦隊展】


会期 2025.8.8(金)➤2025.8.27(水)


※休館日なし 10:00～18:00


※最終入場は閉場時間の30分前まで


会場 東京ドームシティ プリズムホール (〒112-0004　東京都文京区後楽1-3-61)



スーパー戦隊シリーズ50年の歴史の全てが詰まった「全スーパー戦隊展」。


『秘密戦隊ゴレンジャー』から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、スーパー戦隊シリーズ50年の歴史を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代を通して振り返る本展覧会では、これまで一般公開されなかった撮影使用プロップや衣装、ロボット、ミニチュアなど約500点を展示予定。ファン必見の歴史的な祭典にご期待ください。


URL：　https://sentai50th.com/




◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー　公式プレイリスト公開中







Linkfire　http://50ger.lnk.to/Playlist



(C)テレビ朝日・東映AG・東映