『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』挿入歌「祝福のブライダンロード」配信開始！！

日本コロムビア株式会社

スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。

本日8月17日に放送された第26話の中で披露された挿入歌「祝福のブライダンロード」の配信が、主要なダウンロード/ストリーミングサイトにてスタートいたしました。

この楽曲は、ブライダン幹部のファイヤキャンドル(三本木大輔)とブーケ(まるぴ)によるデュエットソングです。

仲間を想う熱量と揺るぎない信念が魅力のファイヤキャンドルと、可愛らしさ、可憐さ、そして品格を兼ね備えたブーケ。敵幹部ながら作品ファンから高い人気を誇る2名が歌うこのデュエットソングは、ゴシックメタル調の重厚な一曲に仕上がっています。

スーパー戦隊シリーズ史上屈指の複雑難解ソングと評される『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』のOP主題歌「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」を担当した名コンビによる楽曲となり、作詩は藤林聖子氏、作曲・編曲は高木洋氏が手がけております。

◆8/17 配信開始挿入歌情報

タイトル：祝福のブライダンロード

歌： ファイヤキャンドル(三本木大輔)、ブーケ(まるぴ)

作詩：藤林聖子 作曲・編曲：高木 洋

【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/SyukufukuNo_BRIDAN-Road

iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソンCD、「全スーパー戦隊展」東京会場にて販売中！

キャラクターソングアルバム「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～」が、『全スーパー戦隊展』東京会場での販売中です。

東京会場終了後は、コロムビアミュージックショップでの販売を予定しています。

このアルバムには、主要DSPで配信中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャラクターソングに加えて、初商品化となるそれぞれのオリジナル・カラオケを加えた全10曲が収録しています。

商品名：ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー キャラクターソングアルバム ～メモリーズ・オブ・ゴジュウジャー～

価格：2,200円 (税込)

＜収録内容＞

01. 影を連れて 歌： ゴジュウウルフ／遠野吠 (冬野心央)

02. 野生のカン 歌：ゴジュウレオン／百夜陸王 (鈴木秀脩)

03. テガソード讃歌 歌：ゴジュウティラノ／暴神竜儀 (神田聖司)

04. パーリーピーポー音頭 歌：ゴジュウイーグル／猛原禽次郎 (松本 仁)

05. UniSisters 歌：ゴジュウユニコーン/一河角乃 (今森茉耶)

06. 影を連れて (オリジナル・カラオケ)

07. 野生のカン (オリジナル・カラオケ)

08. テガソード讃歌 (オリジナル・カラオケ)

09. パーリーピーポー音頭 (オリジナル・カラオケ)

10. UniSisters (オリジナル・カラオケ)

【全スーパー戦隊展】

会期 2025.8.8(金)➤2025.8.27(水)

※休館日なし 10:00～18:00

※最終入場は閉場時間の30分前まで

会場 東京ドームシティ プリズムホール (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)

スーパー戦隊シリーズ50年の歴史の全てが詰まった「全スーパー戦隊展」。

『秘密戦隊ゴレンジャー』から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、スーパー戦隊シリーズ50年の歴史を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代を通して振り返る本展覧会では、これまで一般公開されなかった撮影使用プロップや衣装、ロボット、ミニチュアなど約500点を展示予定。ファン必見の歴史的な祭典にご期待ください。

URL： https://sentai50th.com/

◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 公式プレイリスト公開中

Linkfire http://50ger.lnk.to/Playlist

(C)テレビ朝日・東映AG・東映