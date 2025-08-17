洞爺湖のパワースポット「中島」を巡る神秘的なアクティビティ体験で心も身体もリフレッシュ！「洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌」で「湖の森 中島ウォークツアー付き」宿泊プランが登場

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅リゾート株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号 / 代表取締役社長：大西雅之）は、北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉にある「洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌」において、北海道屈指のパワースポットとして知られる「洞爺湖 中島」をチャーターボートで訪れ、手つかずの自然を心身ともに体感できる「湖の森 中島ウォークツアー付き」宿泊プランの販売を開始しました。

湖の森 中島ウォーク付宿泊プランはこちら :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=e39bdaS3mi

・ 洞爺湖の秘境を体感！「湖の森 中島ウォークツアー付き」宿泊プラン概要

「湖の森 中島ウォーク」は、洞爺湖有珠山ジオパークの中心である洞爺湖に浮かぶパワースポットとしても有名な「中島」を舞台に、手つかずの自然を満喫できる特別なツアーです。チャーターボートで湖を渡り散策コースを歩けば、雄大な羊蹄山を望む絶景の大平原が目の前に広がります。普段味わえない感動と発見が、旅の思い出をより一層豊かなものにしてくれる特別な滞在が叶う宿泊プランを是非体験してください。

■ プラン詳細

内容:「湖の森 中島ウォーク」ツアー

時間：チェックアウト日10時～（3時間程度）

持ち物：防水防寒ウェア・小物（防水手袋・帽子・防寒シューズなど）・飲み物・タオル等

注意事項:

歩きやすい服装・靴でご参加ください。（ヒールやサンダルは不可）

1日1組限定ツアーです。

・「洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌」施設概要

洸の謌 外観

北海道を拠点に温泉旅館を展開する鶴雅グループの14施設目「洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌」は、アドベンチャーツーリズムの拠点として2023年4月に洞爺湖にオープンしました。56,000平米の巨大な庭園には美しい草花と樹木が広がり、夏は北海道の大自然を、冬は一面の銀世界に包まれた北国ならではのライフスタイルをテーマとした新しいカタチの「北海道リゾート」をコンセプトにした施設です。

この地でしか体験できない魅力あるアクティビティを楽しんだ後は、湯量豊富な温泉であたたまり、洞爺周辺で収穫した素材を中心にフレンチや和食会席で食のひとときご堪能いただけます。洞爺湖の大自然を満喫するオリジナルなアクティビティを提供し、この地でしか味わえないサービスを提案してまいります。

温泉露天風呂付デザイナーズツイン水のラウンジ「洸響」火のラウンジ＆バー「淡の灯」

施設名：洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌

所在地：北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉88-26

連絡先：TEL0142-82-7160 FAX0142-82-7175

法人名：鶴雅リゾート株式会社

「洸の謌」公式サイトはこちら :https://www.hikarino-uta.com/