小野友樹、木島隆一、駒田航、田丸篤志、葉山翔太 出演決定！　大好評のBLコミック朗読イベント『Ficus Party 6th』　2026年1月11日(日)に開催決定！

　NTTソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社長:朝日利彰､以下 NTTソルマーレ)が運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の会員限定朗読イベント『Ficus Party 6 th』を2026年1月11日(日)に開催します｡




　『Ficus Party』は､「コミックシーモア」のオリジナル作品を創出するシーモアコミックスのBLレーベル「Ficus」にて､本イベントのために人気作家が描き下ろしたオリジナルBL コミックを人気声優が朗読する大人気イベントです｡今回の『Ficus Party 6th』で､朗読対象となる描き下ろしBLコミックの作家(全11名)および､朗読する声優(全5名)を発表いたします｡なお､朗読対象のBLコミック11作品は､2025年8月17日より順次「コミックシーモア」にて独占先行配信いたします｡



　本イベントは､「会場観覧(抽選制)」と応募者全員参加可能な「ライブ配信」のハイブリッド形式で開催いたします｡応募方法や開催時間､開催場所等の詳細は､後日Ficus公式Xアカウントよりご案内いたしますので､今しばらくお待ちください｡



1.『Ficus Party』とは


　『Ficus Party』(通称「フィカパ」)は､「コミックシーモア」のオリジナル作品を創出するシーモアコミックスのBLレーベル「Ficus」より､本イベントのために描き下ろしたBLコミックを人気声優が朗読するイベントです｡


　2020年に第1回『Ficus Party』を開催して以来､多くの皆さまにご好評をいただき､この度､第6回目となる『Ficus Party 6th』を､2026年1月11日(日)に開催いたします｡会場観覧＆ライブ配信によるハイブリッド形式での実施を予定しております｡



https://www.cmoa.jp/special/?page_id=ficusparty



https://x.com/FicusParty



2.『Ficus Party 6th』イベント内容について


　本イベントは､ご応募いただいた方の中から抽選でご招待する「会場観覧」と､ご応募いただいた全員が参加可能な「ライブ配信」の2つの形式で開催いたします｡



■開催日
　2026年1月11日(日)



■開催場所


　東京都内



■出演者


　小野友樹､木島隆一､駒田航､田丸篤志､葉山翔太 ※敬称略､五十音順に表記



■当日プログラム


　作品朗読､トーク､バラエティコーナーなど



3.『Ficus Party 6th』豪華作家による描き下ろしBLコミックについて


　「コミックシーモア」のオリジナル作品を創出するシーモアコミックスのBLレーベル「Ficus」より､11名の人気作家による描き下ろしBLコミックを「コミックシーモア」にて独占先行配信いたします｡



■朗読作品


相野ココ　　　『言えない欲は皿の上』


赤いシラフ　　『腐男子も歩けば恋に沼る』


Arinco　　　　『きみと嘘のキス』


栗原カナ　　　『推しアイドル様のお気に召すまま』


嶋二　　　　　『カーテンコールが聴こえたら』


園瀬もち　　　『恋のリテイクは午前0時に』


田倉トヲル　　『ごちそうさまが言いたくて』


夏原サイケ　　『間宮くんのナカは純情』


蜂巣　　　　　『カットの合図は王子のキスで』


波真田かもめ　『てのひらの恋とか愛』


吉尾アキラ　　『好きで好きで､大好きで』


※敬称略､五十音順に表記


※タイトルは変更になる可能性があります



■配信開始予定日


第1弾:2025年8月17日(日)


第2弾:2025年8月31日(日)


第3弾:2025年9月14日(日)


第4弾:2025年9月28日(日)


※全11作品を4回に分けて配信いたします



4.豪華作家描き下ろしBLコミック第1弾コミックシーモア独占先行配信・お得なキャンペーンについて


　『Ficus Party』にて朗読する描き下ろしBL コミック全11作品のうち､2025年8月17日(日)より第1弾として､3作品をコミックシーモアにて独占先行配信開始いたします｡また､本イベントの開催を記念して､朗読作品が無料や立ち読み増量でお楽しみいただけるお得なキャンペーンも実施いたします｡本作品とあわせて､「シーモアコミックス」のBLレーベル「Ficus」の大人気作品もぜひお楽しみください｡



■配信開始日


2025年8月17日(日)



■配信作品


Arinco　　　　『きみと嘘のキス』　　　　　　　(https://www.cmoa.jp/title/304142/)


波真田かもめ　『てのひらの恋とか愛』　　　　　(https://www.cmoa.jp/title/317955/)


嶋二　　　　　『カーテンコールが聴こえたら』　(https://www.cmoa.jp/title/325161/)








■キャンペーン期間


2025年8月17日(日)00:00~9月13日(土)23:59


※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります｡



■キャンペーン内容


『きみと嘘のキス』マイクロ版: 1巻無料


『てのひらの恋とか愛』マイクロ版: 1巻立ち読み増量


『カーテンコールが聴こえたら』マイクロ版: 1巻立ち読み増量



■キャンペーンページ


https://www.cmoa.jp/special/?page_id=ficusparty



5.出演キャストコメント


<小野友樹>



今年もやって参りました､フィカパの季節がッ!って､前々々回のパンフでも同じ事を言っていたようです｡


フィカパ6th!これはフィカパシックススと読むのでしょうか｡もはや若干の言いづらさも風物詩ッ!


今大会もどうぞよろしくお願いいたしますッ!



誕生日:6月22日


出身地:静岡県


・「黒子のバスケ」 火神大我役


・「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」東方仗助役


・「ブルーロック」 國神錬介役　など






<木島隆一>



沢山の素敵な作品､キャラクター達に出会える


Ficus Party!その出会いが僕自身とっても楽しみ


です!


素敵な物語の中でお会い致しましょう!皆様も


Ficus Party 6thお楽しみに!



誕生日:3月29日


出身地:北海道


・「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」ミツキ役


・「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 」


伊弉冉一二三役


・「悪魔執事と黒い猫」ルカス・トンプシー役　


など






<駒田航>



フィカパ6th楽しみすぎます!


新しい作品やキャラクターってなかなかこういう機会がないと出会えませんから!


パーティーと付いているので､どんなことになるのかだけは想像できませんが､みんなではっちゃけましょうね!



誕生日:9月5日


出身地: ドイツ連邦共和国


・「BLEACH 千年血戦篇」 アズギアロ・イーバーン役


・「マッシュル-MASHLE」 トム・ノエルズ役


・「魔王様､リトライ!R」 田原勇役　など






<田丸篤志>



Ficus Party､初めて参加させていただきます!!


生放送に出演した際には楽しませていただきましたが､今回も色んなキャラクター､作品とで出会えるのを楽しみにしています!!



誕生日:2月27日


出身地:埼玉県


・「魔法使いの約束」アーサー役


・「ディズニー ツイステッドワンダーランド」


アズール・アーシェングロット役


・「刀剣乱舞」一期一振役　など






<葉山翔太>



新年早々めでてぇてぇなイベントが開催されます!!


6回目はどんなフィカパになるのか､ワクワクですね｡


私はというと､ステージ上で皆さんと一緒に【尊い】と【ピュア】に召される覚悟です｡


BL初心者の皆様も､知識豊富なおたくの皆様も､その時間を存分に堪能しましょう｡


素敵な作品との出会いを期待して楽しみにお待ちください!



誕生日:11月15日


出身地:山口県


・「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」


波羅夷空却 役


・「ぶっちぎり?!」 刃暮役


・「美男高校地球防衛部 HAPPY KISS!」 道後一六役など






6.総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要


　コミックシーモアは､「想いとテクノロジーにより､マンガ熱を拡げていく｡」のビジョンを基に､常にサービスの向上や機能の拡充を行っています｡



(1)月間利用者数4,000万人超!21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア




(2)コミックを中心とした取扱い冊数167万冊以上の充実の品ぞろえ



(3)ドラマ化されたオリジナル作品など2,300作品以上の「シーモアコミックス」を制作・配信



(4)「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開



(5)業界最大級となる404万件以上のお客様レビュー



(6)無料作品54,000冊以上､お得なキャンペーン1,000本以上の大量キャンペーンを展開



≪数値はすべて2025年7月31日実績≫



7.シーモアコミックスについて


　シーモアコミックスは､多くの読者の多様なニーズに応えるため､従来の出版社作品にはない､個性豊かなオリジナル作品を幅広いジャンルで創出し続ける編集部です｡



公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/



8.NTTソルマーレ株式会社について


　NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡



公式サイト: https://www.nttsolmare.com/


事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/



■電子書籍事業


・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営


公式サイト: https://www.cmoa.jp/



・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開


公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/



・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」


公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/



・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営


公式サイト: https://mangaplaza.com/



