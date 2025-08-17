【新発売】ワンプッシュ機能で手間なくお手入れ！犬猫用「ペットブラシ」が予約販売開始!幅広ヘッド＆軽量設計で毎日のブラッシングの負担を軽減。期間限定で楽天″ポイント20倍″キャンペーンを実施いたします。

Fun Standard株式会社

新商品「ペットブラシ」の予約販売開始

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品PetFun（ペットファン）は、抜け毛・毛玉対策に特化した犬猫用ペットブラシの予約販売を開始しました。

発売を記念して、楽天ポイント20倍キャンペーンを期間限定で開催いたします。愛犬・愛猫との快適な暮らしを叶えるこの機会をお見逃しなく。

■【新商品概要】

新商品 犬猫用【ペットブラシ】

・商品名：ペットブラシ

・予約販売受付中

・発売予定日：2025年8月22日

・対象：犬・猫（短毛種から長毛種まで対応）

・販売場所：楽天市場公式ショップ

・ポイントアップ(20倍)期間：2025年8月17日(日)0：00～8月21日(木)23：59

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0191petbr/

■【ペットケアの“困った”を解決するペットブラシ】

ブラッシングの課題

ペットの抜け毛や毛玉は、多くの飼い主様が日々感じるお悩みのひとつです。

ブラッシングは重要なケアですが、

・ブラッシングを嫌がるペットが多い

・毛玉ができやすく、毛の絡まりを解消しづらい

・ブラシの掃除やお手入れが手間

という課題があります。

これらの課題に対応するため、機能性に優れた本製品をご提供いたします。

■新商品「ペットブラシ」の特長

1，ワンプッシュで抜け毛が簡単除去

ワンプッシュで抜け毛が取れる

押すだけで絡まった毛を取り除きやすく、掃除の手間を軽減する設計です。

2，幅広ヘッド設計

幅広ヘッドで効率アップ

一度に広範囲をブラッシングでき、効率的なケアを実現。

3，肌にやさしい丸型ピン

60°フックピン

柔軟でしなやかな60フックピンがペットの肌を優しく刺激し、引っ張り感を抑えます。

4，軽量＆握りやすいグリップ

握りやすく滑りにくいグリップ

TPR素材のソフトラバーを採用し、滑りにくく長時間の使用も疲れにくい設計。重さもわずか約120gと負担を感じにくい軽量設計です。

5，丸洗い可能で衛生的

洗えて衛生的

使用後は水洗いでき、皮脂汚れもスッキリ落とせます。吊り下げ収納フック付きなので、掛けて乾かすこともでき便利です。

6，選べる3カラー

選べる3つのカラーバリエーション

落ち着いたグレー、爽やかなブルー、可愛いピンクの3色展開で飼い主様の好みに合わせて選べます。

■【期間限定】発売記念！犬猫用「ペットブラシ」が楽天ポイント20倍

このたびの新発売を記念し、2025年8月17日(日)0：00～8月21日(木)23：59までの5日間限定で、犬猫用「ペットブラシ」をご購入いただくと楽天ポイントを通常の20倍進呈いたします。

本キャンペーンは、本商品だけの特別な特典です。お得にお試しいただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0191petbr/

■【抜け毛ケアをより快適に―今後も暮らしに寄り添った商品を提供します】

飼い主様とペット双方が快適に過ごせお手伝い

PetFun（ペットファン）では、今回の犬猫用ペットブラシの発売を通じて、飼い主様とペット双方の負担軽減と快適なケア環境の実現を目指しています。

今後も実用性の高い商品を提供し、ペットとの毎日がより豊かで心地よいものになるよう努めてまいりますので、ぜひご注目ください。

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/