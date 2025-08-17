「小学生の頃の“あの子”がスマホに」2世代に愛された「ほっぺちゃん」、15周年で久しぶりのLINEスタンプ化

株式会社みっとめるへん社

株式会社みっとめるへん社サン宝石事業部（本社：東京都文京区、代表取締役：鈴木伸也）は、当社のオリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」のLINEスタンプ「毎日つかえるほっぺちゃん３」を、2025年8月より販売開始いたしました。

【2世代に愛されるキャラクターがLINEで新展開】

「ほっぺちゃん」は、ぷにっとした質感とキラキラした見た目が特徴のマスコットキャラクター。2010年の誕生以来、長年にわたってサン宝石を代表する存在として、多くのファンに親しまれてきました。その人気は、平成・令和と時代を超えて広がり、小学生時代に夢中になって集めていた方が大人になった今もなお、SNSやイベントを通じてほっぺちゃんとのつながりを楽しんでいます。

LINEスタンプとして新たに登場する今回のアイテムは、そんな“思い出のキャラ”と“今を生きる日常”をつなぐ、ファンにとって特別なツールで、ファンと共同開発したのがポイントです。

【スタンプの見どころ】

【スタッフがこだわり抜いた過去のスタンプ】

毎日つかえるほっぺちゃん３- LINEでの会話に自然に溶け込む、使いやすい40種類のデザイン- 「おはよう」「ありがとう」「了解」など日常で使えるフレーズを多数収録- 癒し系・レトロポップ・かわいい系の要素を融合したマルチジェネレーション向けスタイル- 手書きタッチとぷにっとした質感で“ほっぺちゃんらしさ”を完全再現- 歴代のほっぺちゃんシリーズが集結

スタンプを販売中ということを知らないお客様も多いためSNSや通販のレビュー、イベントなどで寄せられたアイデアをもとに、開発されました。デザイン・セリフ・配色など、細部にわたりサン宝石スタッフがこだわり抜いた「みんなが日常的に使いたくなるスタンプ」に仕上がっています。

スタンプの種類は、

この先の展開について

- 「毎日つかえるほっぺちゃん１～３」- 「かわいいほっぺちゃん」- 「ゆかいなおばけちゃん」- 「お仕事につかえるほっぺちゃん」など実は様々なスタンプが出ています。かわいいほっぺちゃんお仕事でつかえるほっぺちゃん

この後も15周年を祝して、ファンと共同開発の絵文字、着せ替え、スタンプを計画しています。またアニメ化されるほっぺちゃんのスタンプも検討中となります。

【キャラクター紹介：「ほっぺちゃん」とは】

「ほっぺちゃん」は、シリコン素材でできた半透明のマスコットに、つぶらな瞳とリボン・ラメなどのデコパーツをあしらった、サン宝石オリジナルのキャラクターです。ひとつずつ手作りで生産されるため、それぞれに個性があり、“世界に一つだけのマスコット”として人気を集めてきました。

懐かしくて新しい。そんな「ほっぺちゃん」の魅力は、今なお色褪せることなく、多くの人々の心に寄り添っています。

SNS上では「小学生のとき夢中だった！」「いま見ても癒される」「娘と一緒にまた集めたい」といった投稿が日々増加中。キャラクターとしてのポジションは、まさに“世代を超えてつながる存在”となっています。

【販売情報】

- 名称：ほっぺちゃんLINEスタンプ（全40種）- 発売日：2025年8月1日（木）- 価格：120円（税込）- 配信プラットフォーム：LINE STORE（クリエイターズスタンプ）公式URLはコチラ↓

https://sunho.store/pages/line_stamp

【今後の展開について】

サン宝石では、今後も「ほっぺちゃん」を中心としたデジタル展開を強化し、LINEスタンプ第2弾やアニメーションスタンプ、コラボレーション企画など、ファンとともに歩むブランド展開を続けてまいります。また、リアルイベントやSNSキャンペーンを通じて、より多くの人に“ほっぺちゃんとの再会”の機会を提供していきます。

商品に関するお問い合わせ先

■社名：株式会社みっとめるへん社 サン宝石事業部

■所在地：〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階

■代表取締役：鈴木伸也

■事業内容：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の開発・製造・販売、販促企画、ライセンス事業など

■公式通販サイト：[https://sunho.store/]

■コーポレートサイト：[http://mitto.co.jp/(https://sunho.store/)]