【講演レポート】2025年7月23日（水）開催「自社株対策・後継者を支える人材育成セミナー（主催：株式会社ビジコンネクスト様）」に船井総研ロジの経営コンサルタントが登壇しました

船井総研ロジ株式会社

2025年7月23日（水）に開催されたオンラインセミナー「自社株対策・後継者を支える人材育成セミナー」（主催：株式会社ビジコンネクスト様）にて、船井総研ロジ シニアコンサルタント 三村 信明が講演しました。

講座内容

第1講座「自社株の相続税を限りなく【ゼロ】にする他所では絶対に聞けない、未上場だからできる自社株対策セミナー」（株式会社ビジコンネクスト チーフコンサルタント 石井 充 氏）

・会社法を活用し、１株で経営権を掌握する制度設計の仕方。

・会社の財産を減らさず、自社株の相続税評価額を下げる方法

・少数株主から、株の高額買取請求には応じないといけないか？

・事業承継における定款の重要性

第2講座「後継者を支える幹部候補・組織の創り方」

（船井総研ロジ株式会社 シニアコンサルタント 三村 信明）

・なぜ物流会社では幹部人材が育ちにくいのか

・カリスマ的経営から組織的経営へ

・後継者を支える人材に必要な能力とは

・会社のコミュニケーションを見える化し、後継者が判断できる仕組みを創る

開催概要

開催日時：2025年7月23日（水）13:00 ～ 15:00

登壇者：船井総研ロジ株式会社 シニアコンサルタント 三村 信明

：株式会社ビジコンネクスト チーフコンサルタント 石井 充 氏

受講方法：オンラインセミナー

参加費：無料

主催：株式会社ビジコンネクスト様

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、「物流の先進モデル企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」を運営しています。

コンサルティングについて ≫ https://www.f-logi.com/butsuryu/

ロジスティクスプロバイダー経営研究会について ≫ https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

物流業界の最新動向を配信中です

船井総研ロジのX（旧Twitter）をみる

≫ https://x.com/Funaisoken_logi(https://x.com/Funaisoken_logi)

船井総研ロジのFacebookをみる

≫ https://www.facebook.com/funai.logistics(https://www.facebook.com/funai.logistics)

船井総研ロジのメールマガジンに登録する

≫ https://www.f-logi.com/newsletter/(https://www.f-logi.com/newsletter/)