話題のWG FREE eSIMがSIMカードに対応開始！訪日客の利便性向上へ

株式会社ワイヤレスゲート

株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：成田 徹、以下、当社）は、訪日外国人向けに提供している無料通信サービス「WG FREE eSIM」において、多くのご要望を受け、従来のeSIMに加え新たに「SIMカード」の提供を2025年8月14日より開始することといたしました。

この新展開によって、eSIM非対応端末を利用する旅行者にも無料で通信環境を提供することが可能となり、より多くの訪日旅行者のニーズに応える体制が整ったこととなります。

さらに、SIMカードの提供開始を記念し、2025年8月29日～30日の2日間、東京都内3か所、新宿・渋谷・浅草エリアにて、旅行者向けのプロモーションイベントを実施いたします。実際にSIM / eSIMを手に取っていただき、当社サービスの利便性と魅力を直接ご体験いただける機会となります。

「WG FREE eSIM」は、店舗・企業が自社のマーケティング施策の一環としてeSIMを無料配布し、利用者が通信容量を追加購入（リチャージ）することで、その売上の一部が企業に還元される成果報酬型の仕組みを採用しています。これにより、旅行客のための無料データ通信を“販促ツール”として活用しながら、新たな収益源の創出が可能となる革新的なサービスです。

※「WG FREE eSIM」のサービス概要につきましては、別途ご案内しております

2025年7月4日付のプレスリリースをご参照ください。

プレスリリースURL：https://ssl4.eir-parts.net/doc/9419/tdnet/2651383/00.pdf

■企業向けパートナーシップを募集開始

本プログラムでは、旅行代理店、飲食店、ホテル、ドラッグストア、空港売店など、訪日旅行者との接点を持つあらゆる企業が参加可能です。例えば、旅行予約の促進、キャンペーンとの連携など、無料eSIM・SIMカードを新たなマーケティング資産としてご活用いただけます。

※企業登録には所定の審査がございます。

■SIMカードでも、変わらない“無料で通信”の体験を

SIMカード版でも、以下のeSIMと同様の仕組み・メリットが適用されます。

500MBの通信を無料で提供

追加の通信はユーザーがリチャージ購入

企業には追加購入に応じた成果報酬を還元

初期費用ゼロ・在庫リスクなしで導入可能

通信手段を販促ツールとして活用したい企業様にとって、eSIM・SIMカードの両対応は強力な選択肢となります。

■サービス名・詳細

サービス名：WG FREE eSIM

提供URL ：https://wirelessgate.com/free-esim/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

■SIMカード提供開始記念イベント概要

SIMカード提供開始を記念し、8月29日(金)～30日(土)に東京都内でサンプリングイベントを開催予定です。

イベント時にその場で無料のSIMカードを受け取れば即時に高速通信が体験できます。

配布物：

・500MBを無料で使えるeSIM

・500MBを無料で使えるSIMカード（数量限定）

※いずれかお好きな方を選べます

対象： インバウンド旅行者、日本在住の方問わず

開催場所： 東京都3か所 新宿・渋谷・浅草駅周辺

日時： 2025年8月29日(金) ～ 8月30日(土)

※今後も定期開催予定！詳細は公式Instagramにて

URL：https://www.instagram.com/wg_japan/

参加方法： 街を歩くスタッフに自由に声をおかけください（事前申込不要）

スタッフ目印：

・ターコイズブルーのTシャツ＆キャップ

・背中に電光掲示板を装着

■企業様向けのご案内

WG FREE eSIMは、初期費用なし、配布の手間も最小限で導入可能なため、今後さらに多くの企業様にお取り扱いいただけるよう展開を強化してまいります。

本取り組みにご興味をお持ちいただける企業様は、以下の専用フォームよりお問い合わせください。

【お問い合わせフォーム URL】

https://wirelessgate.com/free-esim/contact2/

【本件の問い合わせ先】

株式会社ワイヤレスゲート デジタルマーケティング事業部 WG FREE eSIM 担当

E-mail：digital-marketing@wirelessgate.co.jp

Web：https://wirelessgate.com/free-esim/

広報担当：pr@wirelessgate.co.jp

コーポレートサイト：https://www.wirelessgate.co.jp/



(https://www.wirelessgate.co.jp/) 以 上