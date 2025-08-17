『東京に、一棟マンションを持とう。』8/23(土) 会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」にて、めぐる組 大藭 驍人 氏がサブステージセミナーにご登壇することをご報告いたします。

登壇者

無料来場登録はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025sum_prtimes01大藭 驍人 氏

めぐる組（株式会社めぐる）

事業開発本部長

元は財閥系のコンサルティングファームに務めていたIT技術者でありMBAホルダー。

「土地から新築」で資産形成すると同時に、技術オタクを発揮して建設特許を2つ取得した。

サラリーマンとしての仕事よりも「土地から新築」の方が楽しくなり、脱サラして今に至る。

めぐる組では事業開発本部長を勤めており、土地の仕入/採算性リサーチ/設計監修などの上流工程を主に担っている。

大藭 驍人 氏 会場限定セミナー

『東京に、一棟マンションを持とう。』「土地から新築」のご提案

◼︎タイトル

土地から新築で叶える、資産形成のリアル ──

・「土地から新築」で、“持ってよし売ってよし”のRC一棟マンションを実現！

・中古や建売では得られない、自分だけの収益設計が可能に

・利回りが高く、安定稼働しやすい仕組みを徹底解説

・土地仕入～設計～建築まで、全部入りのサポート体制

・元コンサル＆特許ホルダーのプレゼンターが、投資のリアルを本音で語る

・めぐる組が提供する「高コスパRCマンション」の全貌を完全公開！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/50_1_4840df0d19610ccca15eaf466267d3d0.jpg?v=202508171155 ]

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER とは

本イベントは、マネー・金融・投資系などの情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、

相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、

オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER 3つの見どころ

1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、

選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！

2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！

著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催

課題解決のためのヒントがきっと見つかります！

◼︎特別講演（一部）

エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）

「どうなるトランプ関税後の世界経済と株式・為替市場」

伊井 哲朗 氏（コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼最高運用責任者）

「トランプ2.0が日本市場に与える影響とは 日本経済と株式市場の展望」



服部 誠 氏（税理士法人レガート 税理士）

「『相続税の税務調査』調査対象に選ばれる人／実地調査の一日」



杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！

「相場が荒れても怖くない！杉原杏璃の“私が実践する”資産防衛術

―高配当株×“杉原式”ポートフォリオを大公開 ―」

3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！

来場者様限定の特別企画をご用意！

会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で

豪華特典が当たるチャンス

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。

今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！

ご来場を心よりお待ちしております。

無料来場登録はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2025summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025sum_prtimes01

