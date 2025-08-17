まだまだ終わらない夏の淡路島でリトリート体験。9月まで楽しむ、名残り鱧とホテルアナガのサマーリゾートプログラム
9月まで楽しむ、ホテルアナガのサマーリゾートプログラム
鳴門海峡（大鳴門橋）を目前に臨む淡路島の海辺リゾートホテル「ホテルアナガ」（所在地：兵庫県南あわじ市阿那賀1109、総支配人：井植 啓悟）では、この夏にスタートした新たなアクティビティがご好評をいただき、9月中旬までの延長を決定いたしました。
まだまだ夏の余韻を楽しみたい方、これからが夏休みを満喫する方へ向け、ホテルアナガでは特別な時間をお過ごしいただける3つのプログラムをご用意しております。
澄んだ空気に包まれる早朝のヨガ、水面と一体になるSUPヨガ、そして星降る夜のナイトプール。
淡路島の自然に抱かれながら、心と体を解きほぐす非日常のひとときをご体験いただけます。
さらに、ホテルアナガではアクティビティに加え、淡路島のご当地グルメである「鱧」料理もお楽しみいただけます。
栄養豊富な海域で育つ鱧は、繊細な身と上品な旨味が特徴。これから迎える“名残り鱧”の季節は、初夏からたっぷりと餌を食べて脂がのり、うま味が増す二度目の旬といわれています。
アクティビティと美食を通じて、淡路島ならではの贅沢な夏の余韻を心ゆくまでご堪能ください。
【公式サイト】淡路島のリゾートホテル ホテルアナガ(https://www.hotelanaga.com/)
心地よい日差しの中で体幹を意識したポージング
Sunrise SUP Yoga
早朝SUPヨガ(https://www.hotelanaga.com/facilities/sup-yoga/)
水面と一体になる特別なひととき、水面に浮かぶSUPボードの上で行うヨガは、淡路島の青空と海を独り占めできる非日常の体験。
穏やかな朝のガーデンプールで行うため、
波もなく初心者にも安心。
体幹を意識したポーズでバランス感覚を養い、
心も体も軽やかにリフレッシュできます。
島の朝に溶け込む、静寂のリトリート
Morning Serenity Yoga
YOGA リトリート(https://www.hotelanaga.com/facilities/yoga/)
静寂に包まれる島の朝 ～ヨガ体験プログラム～
淡路島の澄み切った空気と海風に包まれて、心と体を整える60分。
経験豊富な齋藤マドカ先生が、呼吸法と優しい動きで穏やかな一日を導きます。
初心者の方も安心の内容で、静けさの中に自分と向き合う贅沢な時間をお過ごしください。
星降る夜と幻想的なイルミネーションに包まれる
Summer Night Glow Pool
アナガ・ナイトプール(https://www.hotelanaga.com/news/8603/)
夏夜の輝き、ホテルアナガのナイトプール
星降る夜と幻想的なイルミネーションに包まれるガーデンプール。
海風とともに、昼間とは違う大人のリゾート時間をお楽しみいただけます。
8月終了予定のナイトプールを9月中旬まで延長。
澄み切った空気と海風に包まれて
水面と一体になる特別なひととき
ナイトプール始まりの時間
自分と向き合う贅沢な時間
淡路島の自然と調和するホテルアナガならではのアクティビティは、この夏の思い出をより特別なものにいたします。
今回、好評につき9月まで延長となった3つのプログラムを通じて、夏の終わりを名残惜しむ方、今年の夏をまだ始められていない方も、まだまだお楽しみいただけます。
淡路島・ホテルアナガで、この季節だけの特別な朝と夜のサマーリゾートプログラムをご体験ください。
ご宿泊とあわせてのご参加がおすすめです。
詳細・ご予約はホテルアナガ公式サイト、またはお電話にて承っております。
○ANAGAで静寂に包まれる島の朝 ― ヨガ体験プログラム(https://www.hotelanaga.com/news/8550/)
○ホテルアナガの早朝SUPヨガ体験(https://www.hotelanaga.com/news/8574/)
○夏夜の輝き、ホテルアナガのナイトプール(https://www.hotelanaga.com/news/8603/)
海辺のリゾートホテル「ホテルアナガ」これからのお愉しみ
丸ごと鱧のブイヤベース
秋の味覚「名残り鱧（はも）」を堪能
淡路島の栄養豊富な海域で育った鱧は、繊細な身と上品な旨味が特徴で、淡路島の代表的なご当地グルメとして親しまれています。
2025年3月にリニューアルオープンした
「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」では、
鱧の魅力を最大限に引き出す新たなスタイルの料理として
「丸ごと鱧のブイヤベース」や「淡路鱧のセヴィーチェとフリット」「鱧の炙りとモロヘイヤ」など、和とフレンチの技法を融合した“イノベーティブ・スタイル”にて、ここでしか味わえない、唯一無二の鱧料理をお楽しみいただけます。
秋の名残鱧（なごりはも）
栄養豊富な海域で育つ鱧は、繊細な身と上品な旨味が特徴。これから迎える“名残り鱧”の季節は、初夏からたっぷりと餌を食べて脂がのり、旨味が増す二度目の旬といわれています。
秋の名残鱧（なごりはも）
淡路島「鱧」を堪能するANAGAスタイル :
https://www.hotelanaga.com/news/8727/
□ホテルアナガ 施設概要
名称 ： ホテルアナガ
所在地 ： 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109
TEL ： 0799-39-1111
ホームページ： https://www.hotelanaga.com/
開業 ： 1987年(昭和62年)7月1日
敷地面積 ： 約25,000m2
建築規模 ： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ述べ面積／約5,800m2
客室数 ： ・本館／40室 （スイートルーム：10室、デラックスツイン：8室、
スーペリアツイン：8室、スタンダードツイン：13室、スタンダードダブル：1室）
・ドギー・ヴィラ／5室 (ドギー・ヴィラ4棟)
レストラン ： レストラン「Anaga」66席
ラウンジ：16席、 カウンター：5席、 宴会場(着席80名)
その他施設 ： 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン
テニスコート(オムニコート3面／内：ナイター1面)
宿泊料金 ： 1室2名様ご利用 お1人様 税込29,000円～ (1泊2食付き)
チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00
関連会社 ：・ユーアールエー株式会社 [淡路ハイウェイオアシス]
・淡路フェリーボート 株式会社 [洲本ゴルフ倶楽部]
・アイジー興産株式会社 [ジェームス山自動車学院]
アクセスMAP
■アクセス＜お車で＞
名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。
神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降りください。
※神戸からホテルまで約70分、大阪からホテルまで約120分
最寄り：淡路島南ICからは約7分