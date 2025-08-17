アドネス株式会社、「スキルプラス」初のテレビCMを8月18日より放送開始
WebマーケティングやSNS・広告運用、生成AI、セールス、デザインなど、実践的なスキルを効率よく習得できる次世代型のオンライン教育プログラム「スキルプラス」を提供するアドネス株式会社(本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太)は、2025年8月18日(月)より、同サービスとしては初となるテレビCMの放送を開始いたします。
■理想の在宅ワークはスキルから。新CM公開
本CMは、“理想の在宅ワーク”と現実とのギャップを描きながら、その理想を実現する手段として「スキルプラス」を提示するストーリーとなっています。時間や人間関係に縛られずに働くフリーランスの自由な姿と、思い通りにいかない日常の対比を描くことで、「理想を実現するにはスキルが必要である」というメッセージを強く印象づけます。
「スキルプラス」は、未経験からキャリアチェンジを目指す社会人や、副業・独立を志す方に向けた、実践的スキルを効率よく学べるオンライン型学習サービスです。受講前の体験会では、プロのコンサルタントが個別の学習ロードマップを策定します。
学習の継続を支える仕組みとして、各種イベントや勉強会、講師による個別フィードバック、グループコンサルをはじめ、毎日11時～22時に参加できるオンライン自習(作業会)、日報・週報での進捗確認、システム操作や学習の疑問に即応するチャットサポートを提供しています。
さらに実務に直結するカリキュラムに加え、案件獲得支援として、希望者にはアドネスから案件(ライティング・動画編集・サムネイル制作など)を下ろす形で提供。学習から実践まで一貫して伴走し、即戦力人材の育成を目指しています。
スキル習得に挑戦したいけれど迷っている方へ。
確かなサポートで学びを成果につなぐ「スキルプラス」で、ぜひ理想のキャリアへの学びに触れてみてください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3JFFAjUbLDg ]
■制作背景
本CMは、約2週間という限られた期間ながら、クオリティを追求した制作体制が光る仕上がりとなりました。企画から制作まで当社スタッフが担当し、特にクリエイティブ制作は3名のチームで一貫して対応。スピードと完成度の両立を実現しています。また、一部のシーンでは実際のオフィスをロケ地として使用し、働く現場のリアルな空気感を演出しました。
＜制作担当者の声＞
アドネスの働き方は、「挑戦してみたい」を実際に叶えられる環境です。経験や役職に関わらず、手を挙げた人が新しいことにチャレンジできる――そんな環境の中で、このCMも誕生しました。
私自身、幼い頃からCMを見ることが好きで、いつか自分でも作ってみたいという想いを抱いてきました。日々手掛ける広告制作とは異なる、新しい表現に挑戦したいと考え、上司に相談。了承を得て、念願のCM制作が実現しました。
【CM概要】
タイトル：「できたらいいな在宅ワーク！」篇
放送開始日：2025年8月18日(月)
放送局：
└関東エリア（フジテレビ）
└関西エリア（MBS、KTV）
└東海エリア（CBC、THK）
放送地域：
└関東エリア（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、 群馬県）
└関西エリア（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県）
└東海エリア（愛知県、岐阜県、三重県）
その他
└TVer（上記の地域と同じ）
【会社概要】
社 名：アドネス株式会社
東京オフィス：東京都新宿区四谷4丁目3-50 四谷トーセイビル5F
代 表 者：代表取締役社長 三上功太
設 立：2021年7月26日
事 業 内 容 ：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業
URL：https://addness.co.jp