【創業18年の感謝を込めて】美しさとパワーを兼ね備えた天然石アクセサリーが、5500円以上購入で送料無料！｜ハワイ発パワーストーンブランド・マルラニハワイ

写真拡大 (全15枚)

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、オンラインショップ限定で8月16日(土)から8月24日(日)まで、創業感謝祭 第二弾として、5500円以上のご購入で「送料無料」となるキャンペーンを開催いたします。



今年で19年目を迎えるマルラニハワイでは、日頃の感謝を込めて、さらに多くのお客様にご利用いただきたく、送料無料の条件を大幅に引き下げることにしました。



創業以来、応援してくださる皆様に感謝の気持ちを伝えたく、今後もお得にご購入いただける機会を提供したいと考えています。


8月は創業月間として、これまでの歩みを振り返りながら、特別な感謝の気持ちを込めてお届けいたします。





キャンペーン概要


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110909(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110909)


【期間】8月16日(土)10:00 ～ 8月24日(日)23:59


特典：合計5,500円(税込)以上のご購入で送料無料


【対象商品】全752商品


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655)



※海外発送については、送料無料の対象外となります。


※以下の商品は対象外になります。ご了承ください。


・バースデイオーダーストラップ


・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ


※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。


※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。



◆おすすめ対象商品



【2025年開運】Kaleinani～美しい花冠～


https://malulani.info/?pid=183858202



薔薇色の輝石インカローズをメインに、
ハワイの虹をイメージした2025年開運ブレスレット。
愛、金運、健康、厄除け、幸福のお守りに。






Jewel Tiara


https://malulani.info/?pid=91707901



プルメリアの花冠が上品に輝くティアラシリーズ。
可憐な魅力を引き出し、喜びに包まれるお守りに。






ミサンガ手作り体験キット


https://malulani.info/?pid=151189643



本格的なパワーストーンミサンガを作れる手作りキット。
厄除け、浄化、夢の実現のお守りにどうぞ。
2本セット、作り方説明書とともにお届けいたします。






Mermaid Anklet～Princess～


https://malulani.info/?pid=174976392



可憐な彩りがHappyを呼び込む、プリンセス気分満載のアンクレット。


愛、魅力、癒し、平和、幸福のお守りに。






Tiny Ring ルチルクォーツ＆タイガーアイ


https://malulani.info/?pid=186890323



成功と強運を手にする、黄金に輝くお守りリング。


金運や仕事運、人生の繁栄を願う方におすすめです。







◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)



◆おすすめ記事


▶夏の暑さを癒す爽やかなパワーストーンをご紹介します！パワーストーンで暑い夏を乗り越えよう！


https://malulani.info/column/stone-dictionary/21391.html


▶海・風・光を感じて♪　夏を楽しむパワーストーン　　天然石の選び方ついてご紹介致します


https://malulani.info/column/how-to-choose/41138.html



◆パワーストーン辞典のご紹介


▶種類から探す


https://malulani.info/column/aiueo


▶誕生石から探す


https://malulani.info/column/birth


▶色から探す


https://malulani.info/column/color


▶願い事から探す


https://malulani.info/column/wish



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



【マルラニハワイ公式アカウント】


Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/


Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII


Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。