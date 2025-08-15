【創業18年の感謝を込めて】美しさとパワーを兼ね備えた天然石アクセサリーが、5500円以上購入で送料無料！｜ハワイ発パワーストーンブランド・マルラニハワイ
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、オンラインショップ限定で8月16日(土)から8月24日(日)まで、創業感謝祭 第二弾として、5500円以上のご購入で「送料無料」となるキャンペーンを開催いたします。
今年で19年目を迎えるマルラニハワイでは、日頃の感謝を込めて、さらに多くのお客様にご利用いただきたく、送料無料の条件を大幅に引き下げることにしました。
創業以来、応援してくださる皆様に感謝の気持ちを伝えたく、今後もお得にご購入いただける機会を提供したいと考えています。
8月は創業月間として、これまでの歩みを振り返りながら、特別な感謝の気持ちを込めてお届けいたします。
キャンペーン概要
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110909(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110909)
【期間】8月16日(土)10:00 ～ 8月24日(日)23:59
特典：合計5,500円(税込)以上のご購入で送料無料
【対象商品】全752商品
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655)
※海外発送については、送料無料の対象外となります。
※以下の商品は対象外になります。ご了承ください。
・バースデイオーダーストラップ
・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ
※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。
※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。
◆おすすめ対象商品
【2025年開運】Kaleinani～美しい花冠～
https://malulani.info/?pid=183858202
薔薇色の輝石インカローズをメインに、
ハワイの虹をイメージした2025年開運ブレスレット。
愛、金運、健康、厄除け、幸福のお守りに。
Jewel Tiara
https://malulani.info/?pid=91707901
プルメリアの花冠が上品に輝くティアラシリーズ。
可憐な魅力を引き出し、喜びに包まれるお守りに。
ミサンガ手作り体験キット
https://malulani.info/?pid=151189643
本格的なパワーストーンミサンガを作れる手作りキット。
厄除け、浄化、夢の実現のお守りにどうぞ。
2本セット、作り方説明書とともにお届けいたします。
Mermaid Anklet～Princess～
https://malulani.info/?pid=174976392
可憐な彩りがHappyを呼び込む、プリンセス気分満載のアンクレット。
愛、魅力、癒し、平和、幸福のお守りに。
Tiny Ring ルチルクォーツ＆タイガーアイ
https://malulani.info/?pid=186890323
成功と強運を手にする、黄金に輝くお守りリング。
金運や仕事運、人生の繁栄を願う方におすすめです。
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
