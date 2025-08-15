【創業18年の感謝を込めて】美しさとパワーを兼ね備えた天然石アクセサリーが、5500円以上購入で送料無料！｜ハワイ発パワーストーンブランド・マルラニハワイ

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、オンラインショップ限定で8月16日(土)から8月24日(日)まで、創業感謝祭 第二弾として、5500円以上のご購入で「送料無料」となるキャンペーンを開催いたします。

今年で19年目を迎えるマルラニハワイでは、日頃の感謝を込めて、さらに多くのお客様にご利用いただきたく、送料無料の条件を大幅に引き下げることにしました。

創業以来、応援してくださる皆様に感謝の気持ちを伝えたく、今後もお得にご購入いただける機会を提供したいと考えています。

8月は創業月間として、これまでの歩みを振り返りながら、特別な感謝の気持ちを込めてお届けいたします。

キャンペーン概要

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110909(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110909)

【期間】8月16日(土)10:00 ～ 8月24日(日)23:59

特典：合計5,500円(税込)以上のご購入で送料無料

【対象商品】全752商品

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655)

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※以下の商品は対象外になります。ご了承ください。

・バースデイオーダーストラップ

・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

【2025年開運】Kaleinani～美しい花冠～

https://malulani.info/?pid=183858202

薔薇色の輝石インカローズをメインに、

ハワイの虹をイメージした2025年開運ブレスレット。

愛、金運、健康、厄除け、幸福のお守りに。

Jewel Tiara

https://malulani.info/?pid=91707901

プルメリアの花冠が上品に輝くティアラシリーズ。

可憐な魅力を引き出し、喜びに包まれるお守りに。

ミサンガ手作り体験キット

https://malulani.info/?pid=151189643

本格的なパワーストーンミサンガを作れる手作りキット。

厄除け、浄化、夢の実現のお守りにどうぞ。

2本セット、作り方説明書とともにお届けいたします。

Mermaid Anklet～Princess～

https://malulani.info/?pid=174976392

可憐な彩りがHappyを呼び込む、プリンセス気分満載のアンクレット。

愛、魅力、癒し、平和、幸福のお守りに。

Tiny Ring ルチルクォーツ＆タイガーアイ

https://malulani.info/?pid=186890323

成功と強運を手にする、黄金に輝くお守りリング。

金運や仕事運、人生の繁栄を願う方におすすめです。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶夏の暑さを癒す爽やかなパワーストーンをご紹介します！パワーストーンで暑い夏を乗り越えよう！

https://malulani.info/column/stone-dictionary/21391.html

▶海・風・光を感じて♪ 夏を楽しむパワーストーン 天然石の選び方ついてご紹介致します

https://malulani.info/column/how-to-choose/41138.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。