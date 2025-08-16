【動画公開】フリーアナウンサー・檜山沙耶氏、Wonderlaboが運営するYouTubeチャンネル「MarShall」に登場！

株式会社Wonderlabo

マーケティング教育事業等を行う株式会社Wonderlabo（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：廣野裕之）が運営するYouTubeチャンネル「MarShall(https://www.youtube.com/@MarShall_wlh)」に、「ウェザーニュースLiVE」の元気象キャスターで、現在はフリーランスとしてアニメ・漫画好きを活かしながらテレビやラジオに多数出演中の檜山沙耶氏がゲストとして登場いたしました。





今回の動画では、フリーランスへの転身や結婚といった人生の転機を迎えた檜山氏が、今後力を入れていくべき発信について解説させていただきました。マーケティングのプロ・廣野が導く、ファンの共感を誘い、応援してもらえる新たな戦略とは？檜山氏との対談を通じて、実践的なマーケティング思考をぜひ一緒に学びましょう！▼ 動画視聴はこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E5JfMwr1DZc ]

URL：https://youtu.be/E5JfMwr1DZc



■出演者

廣野裕之（ひろの ひろゆき）

Wonderlabo Holdings株式会社 代表取締役CEO

株式会社Wonderlabo 代表取締役CEO

新卒でワークスアプリケーションズに入社。 その後サイバーエージェントにてアカウントプランナーに従事。その後、新規事業開発会社にてマーケター育成事業の事業責任者として業界最大手まで牽引。同時に総合代理店から専門代理店など複数代理店のプロジェクトに参画。その後スタートアップ企業のCMOに着任し組織開発を含む広範囲に渡るマーケティング全般を統括。 2022年2月Wonderlaboを設立。広告代理店や事業会社/消費者/学校など幅広くマーケティング教育を展開。2024年2月Wonderlabo Holdingsを設立し、代表取締役CEOに就任。



檜山沙耶（ひやま さや）

1993年10月27日生まれ。茨城県水戸市出身。2018年に「ウェザーニュースLiVE」でキャスターデビュー。2022年に「いばらき大使」に就任。各メディアへの出演の他、防災士やMCとしても活動中。現在は文化放送「檜山沙耶のアニウラ～アニメの裏側を覗く～」のメインパーソナリティやBS日テレ「こんびず～コンテンツ×ビジネス情報局～」のメインMCを務めている。



■株式会社Wonderlaboについて

「全ての人にマーケティングを」を理念に掲げ、大手から中小・ベンチャー・スタートアップに至るまで、経営戦略から逆算したマーケティングコンサルティングや、厚生労働省認可のマーケター育成事業で年間数百名のマーケターを輩出。

「ワクワクを科学する」を理念に、次世代の創造教育も数多く展開。



所在地：東京都品川区西五反田1丁目26番2号五反田サンハイツビル2F

事業内容：マーケティング・デザイン・エンジニアリング等のリスキリングによるキャリア支援やマーケティング教育の運営。

・ハロートレーニング（求職者支援訓練）※厚生労働省認定事業

・マーケティングキャリアラボ ※経済産業省認定事業

・NEXT MARKETING STUDIO（マーケティング教育）

ホームページ：https://wonderlabo.co.jp/



