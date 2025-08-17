ERPC、Solana 専有 ShredStream 及びベアメタルサーバープレミアムラインがニューヨークで完売御礼。再入荷待ちモード突入

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、プレミアムラインナップのサーバーがニューヨーク（NY）にて再入荷分を含めて全て完売となったことをお知らせします。

あわせて、アムステルダム（AMS）およびフランクフルト（FRA）でも Metal Ryzen ShredStream（599ユーロ/m）とプレミアムベアメタル（Ryzen 9950X、320ユーロ/m）が完売、SLV Metal App+ プレミアム（Ryzen 7950X、240ユーロ/m）は各リージョンで残り1台のみとなりました。

次回入荷は未定となっております。

いつも多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

なぜ完売が続くのか

ShredStream のデータソースと同一ネットワーク内にサーバーを配置し、外部インターネットを一切経由しないゼロ距離通信を徹底していることが最大の理由です。共有エンドポイントの混雑や遠距離経路の揺れを避け、理論上最速のデータパスを確保します。

当該データセンターには多くの Solana 主要バリデータが集積しており、Solana 関連のワークロードにおいて地理・ネットワークの両面で優位性が確立されています。プレミアムリソースは 25Gbps×2 の十分なネットワーク帯域と高クロック CPU 構成を備え、受信から処理、送出までの総遅延をまるごと削る設計が支持されています。

プレミアムラインの特長と構成

専有 ShredStream Metal Ryzenプレミアムは、ShredStream のデータソースと完全に同一のネットワーク内にデプロイされています。外部インターネットを経由しないゼロ距離通信により、ストリーム受信時の遅延とばらつきを根本から抑制します。

アプリケーション向けのプレミアムベアメタルは、Ryzen 9950X（16コア、最大5.7GHz、128GB DDR5、320ユーロ/m）および Ryzen 7950X（16コア、最大5.7GHz、128GB ECC DDR5、1.92TB NVMe×2、25Gbps×2、240ユーロ/m）のラインナップで、いずれも“同一ネットワーク”の思想を維持しています。

共有経路や遠距離ルーティングを避けることで、ShredStream が持つ速さをそのまま処理系へ接続し、理論上の最高速度を実用域で引き出します。

在庫・提供状況

ニューヨークでは、専有 ShredStream Metal Ryzen プレミアム（599ユーロ/m）、プレミアムベアメタル（Ryzen 9950X、320ユーロ/m）、SLV Metal App+ プレミアム（Ryzen 7950X、240ユーロ/m）のプレミアムラインが再入荷分を含め全て完売となりました。

アムステルダムとフランクフルトでは、Metal Ryzen ShredStream（599ユーロ/m）とプレミアムベアメタル（320ユーロ/m）が完売、App+ プレミアム（240ユーロ/m）は各リージョンで残り1台のみのご案内です。次回再入荷は未定となっております。

ご利用方法

購入・ウェイトリスト登録・ご相談は Validators DAO 公式 Discord よりチケットを作成のうえご連絡ください。私達は研究開発と現場検証を日々積み重ね、在庫の安定化とラインナップの拡充を継続し、その価値をさらに多くのプロジェクトへお届けできるよう努めてまいります。

Validators DAO公式Discord（購入・ウェイトリスト・チケット作成）：https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPCが解決する課題

私達は、Solana の実運用における「速さ」と「安定」を阻害する要因を徹底的に解消するため、ゼロ距離志向のネットワークと専用インフラを自社で構築してきました。

ShredStream をはじめ、同一ネットワーク内のアプリ用ベアメタル、Geyser gRPC の運用に至るまで、設計から調達、データセンター選定、構成最適化までを一貫して行い、レイテンシの最小化とばらつきの抑制を追求しています。

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

この方針のもと、私達は常に“その時点で最良”の構成へアップデートを続けています。高クロック CPU と十分な帯域、ストレージの書き込み余裕、そして同一ネットワーク内での受信・処理・送出の完結という設計により、リアルタイム処理やトレードの現場で確かな体感差を提供します。

今後も積極的に本リソースを導入していきますが、人気のため売切の状態が続く見込みです。

最速の環境をお求めの方は、お早めにウェイトリストへのご参加をおすすめいたします。

今後とも ERPC および Validators DAO をよろしくお願い申し上げます。

- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR- ERPC公式サイト：https://erpc.global/ja