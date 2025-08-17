「与えているドッグフードを変えました」の声が続出！影響力急上昇のSNSアカウント総フォロワー1.6万人を突破

株式会社アドアニモ

株式会社アドアニモが運営する、ドッグフードを本音で評価するSNSアカウント「スターシードッグフード調査隊」（TikTok・Instagram・YouTube）の総フォロワー数が1.6万人を突破しました。

中心チャネルのTikTokは開設から約半年で1万人に到達。「この動画をきっかけにフードを変えました」「選び直すきっかけになりました」といった実際の購買行動や意識の変化につながる声が増えています。

動画の総再生回数は500万を超え、ドッグフードの選び方に悩む飼い主から注目を集めています。

ドッグフード調査依頼、驚きの1,553件殺到！

2025年5月に公開した「調査してほしいドッグフードを募集」動画は、高い視聴維持率と運営への信頼を背景に、短期間で1,553件のコメントを獲得しました。

202件の「参考になった」というコメント

2025年6月に配信した「このアカウントは役に立っていますか？」では、短期間で肯定コメント202件を確認。

「いつも参考にしています」「この動画でフードを変えました」など、視聴を起点とした行動変容を示す声が相次いでいます。

今後の展開

総フォロワー 5万人 の達成を目指し、今後も ドッグフードの調査・選び方ガイド・ランキング企画 などをテーマにした動画を継続的に公開してまいります。さらに、SNSだけでなく、原材料解析や給餌量計算などを深掘りした記事を掲載する 「Dog salon Star sea」公式ブログ も随時更新し、あらゆる角度から飼い主のみなさまのフード選びをサポートしていきます。

スターシードッグフード調査隊とは

株式会社アドアニモが運営するトリミングサロン 「Dog salon Star sea」 のメンバー４名で構成された、ドッグフード情報発信に特化した公式SNSアカウントです。メンバー全員が犬の栄養学に関する資格を保有しており、現場で培った知識と独自の分析ノウハウをもとに、原材料評価・給餌量の目安・実食レビューなどを多角的に解説。TikTok・Instagram・YouTubeの３プラットフォームを連携させ、愛犬家の“確かなフード選び”をサポートしています。

【Dog salon Star sea公式サイト】

https://starsea.jp/

【スターシードッグフード調査隊SNSアカウント】

TikTok https://www.tiktok.com/@starsea_dogfood

Instagram https://www.instagram.com/good_dogfood/

YouTube https://www.youtube.com/@スターシードッグフード調査隊(https://www.youtube.com/@%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E9%9A%8A)

【調査まとめページ】

ドッグフード160種類を調査したまとめ https://starsea.jp/osusume-dogfood/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112831/table/15_1_98efbc2d51d63cc14b7faf66f1e2adf6.jpg?v=202508171126 ]