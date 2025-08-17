『その住み替え、資産になる！“資産性高い物件を買い、より高く売る”住み替えにて資産形成を最大化！！』8/23(土) 会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス 2025

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」にて、SREホールディングス株式会社 東 毅憲 氏がサブステージセミナーにご登壇することをご報告いたします。

登壇者

SREホールディングス株式会社

常務執行役員 リアルティ＆コンサルティング事業部 本部長

SREホールディングス株式会社 常務執行役員として、不動産流通領域「SREリアルティ」を統括。SaaSを中心とした営業支援を行うDORIRU株式会社の代表も兼務し、現場と戦略の両面に精通。宅地建物取引士、FP2級、AFP認定者。都心・湾岸エリアにおける高額案件や資産コンサルティング、不動産流通DXを得意とする。

SREリアルティとして「AI × エージェント制（片手取引）」を推進し、2024年度にはGoogle口コミで中央値★4.9という高い評価を獲得。 「顧客満足日本一」を掲げ、不動産業界の公平性・透明性の向上に貢献している。

東 毅憲 氏 会場限定セミナー

『その住み替え、資産になる！“資産性高い物件を買い、より高く売る”住み替えにて資産形成を最大化！！『タワマン住み替え成功ガイド』の著者、SREリアルティ（旧ソニー不動産）の事業責任者が登壇』

◼︎タイトル

「年収1,000万円を超えていても、不安は消えない――」

増え続ける税負担、先行きの見えない社会情勢。本当に必要なのは、“稼ぐ”ことだけでなく“守り・増やす”こと。

SREリアルティがこれまで培ってきた「住み替えによる資産形成」の実践ノウハウを伝授。高立地・高品質の物件を自宅として活用しながら、将来の資産価値を見据えた売却戦略で資産を着実に積み上げていく、新しい選択肢を提案します。世帯年収1,500万円以上の方にこそ知ってほしい、快適な暮らしと資産形成の両立を叶える住み替え戦略。

※SREリアルティ著『タワマン住み替え成功ガイド』をイベント参加者限定で先着無料プレゼント。

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER とは

本イベントは、マネー・金融・投資系などの情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、

相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、

オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER 3つの見どころ

1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、

選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！

2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！

著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催

課題解決のためのヒントがきっと見つかります！

◼︎特別講演（一部）

エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）

「どうなるトランプ関税後の世界経済と株式・為替市場」

伊井 哲朗 氏（コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼最高運用責任者）

「トランプ2.0が日本市場に与える影響とは 日本経済と株式市場の展望」



服部 誠 氏（税理士法人レガート 税理士）

「『相続税の税務調査』調査対象に選ばれる人／実地調査の一日」



杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！

「相場が荒れても怖くない！杉原杏璃の“私が実践する”資産防衛術

―高配当株×“杉原式”ポートフォリオを大公開 ―」

3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！

来場者様限定の特別企画をご用意！

会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で

豪華特典が当たるチャンス

前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。

今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！

ご来場を心よりお待ちしております。

