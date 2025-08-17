チャットボットでは難しい有人対応も効率化するAI「FastFlow」 - UIを全面リニューアルし、直感的に操作可能に

株式会社MONO BRAIN

カスタマーサポート業務に特化したオペレーター支援AIエージェント「FastFlow」を提供する株式会社MONO BRAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 真規）は、サービスのUI（ユーザーインターフェース）を全面的にリニューアルしたことをお知らせします。

今回のリニューアルでは、オペレーターがより直感的に操作できるようデザインを刷新しました。主な変更点として「質問の自動特定」「回答の生成画面」「回答の根拠閲覧画面」の3点を改良し、AIによる回答生成プロセスをより分かりやすく、使いやすいものへと進化させています。これにより、カスタマーサポート部門が抱える人手不足や応対品質の維持といった課題解決をさらに強力にサポートします。

リニューアルの背景

近年のカスタマーサポート業界では、労働力不足が深刻化する一方で、顧客ニーズの多様化によりお問い合わせ内容は複雑化し、オペレーター一人ひとりの負担が増大しています。 こうした課題に対し「FastFlow」は、AIがナレッジを自動で参照し、最適な回答案を生成することで、オペレーターの業務効率を最大3倍に向上させる支援を行ってまいりました。

今回のリニューアルは、AIの強力な機能を、多忙なオペレーターがより簡単かつ直感的に活用できる環境を提供することを目的としています。誰でもすぐに使いこなせるUIを実現することで、導入企業における一層の生産性向上、応対品質の均質化、そしてオペレーターの負担軽減に貢献します。

１.質問の自動特定

お客様からのお問い合わせ内容に対し、AIが画面を読み取り現在表示されているお問い合わせを自動で抽出する機能を強化しました。

２.回答の生成画面

AIが生成した回答案を確認・編集する画面のデザインを刷新しました。

回答テキストを中心に配置し、「コピー」や「参考情報の追加」といった頻繁に利用するアクションボタンを直感的に操作できる場所に設置しました。

３.回答の根拠閲覧画面

AIが生成した回答の透明性と信頼性を担保するため、根拠となった情報源を閲覧する画面を改良しました。 「FastFlow」は、AIがどの社内ナレッジ（FAQ、テンプレート、過去の応対履歴など）を参照して回答を作成したかを明確に表示します。

今後の展望

MONO BRAINは、「AIと、ともに働く未来のカスタマーサポートへ」のビジョンのもと、「FastFlow」の機能強化を継続的に行ってまいります。 今後もAI技術を活用し、企業の”守り”（セキュリティコンプライアンス）と”攻め”（データ活用による事業成長）を両立するソリューションを提供し、CS部門が企業の成長を支えるプロフィットセンターとなる未来を目指し、人とAIのより良い共創関係を追求してまいります。

「FastFlow」とは：オペレーター支援AIエージェント

「FastFlow」はカスタマーサポートにおける業務効率の向上、応対品質の均質化、オペレーターの定着率の向上を実現するオペレーター支援AIエージェントです。 AIが社内ナレッジ（テンプレート、応対履歴、マニュアル等）を自動で検索・参照し、問い合わせに対する最適な回答案を生成。オペレーターはAIの回答案を確認・修正するだけで迅速かつ正確な対応が可能となり、回答作成にかかる時間を約46%削減（※導入企業事例）します。

【サービス概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UnYcPdxA0gg ]

サービス名： FastFlow（ファストフロー）

提供形式： ブラウザ拡張機能

主な機能： AIによる回答案生成、テンプレート参照・検索、応対履歴参照、テンプレート更新代行（※プランによる）、回答根拠表示、トーン調整など

価格： 月額6万円（ライトプラン）より。初期費用別途。詳細は下記サイト参照。

サービスサイトURL :

サービスサイトはこちらから :https://fastflow.co.jp?utm_source=prtimes+&utm_medium=cpc&utm_campaign=from_prtimes_ui_update

資料請求・お問い合わせ： 上記サービスサイトより

■代表取締役 加藤真規のコメント

株式会社MONO BRAIN 代表取締役

加藤 真規

FastFlowは、私自身がCS業務で感じた課題意識から生まれました。AIの力でオペレーターの方々の負担を軽減し、より創造的で価値の高い業務に集中できる環境を作ることで、CS業界全体の発展に貢献したいと考えています。

会社概要

株式会社MONO BRAINは、「AIと、ともに働く未来のカスタマーサポートへ」をビジョンに掲げ、カスタマーサポート領域に特化したAIソリューションを提供するスタートアップです。CS業務特化型AI Copilot「FastFlow」の開発・提供をはじめ、LLM導入支援やカスタマーサポートDX支援を行っています 。

住所 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立 ： 2023年3月18日

代表者 ： 代表取締役CEO 加藤 真規

URL ： https://monobrain.jp/

お問い合せ : https://monobrain.jp/contact

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社MONO BRAIN 広報担当 https://monobrain.jp/contact

