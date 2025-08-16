【期間限定42%OFF】ORICO 4ベイHDDケース 6648US3が驚きの6,778円！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO 6648US3は、4台のHDD/SSDを同時に管理可能な多機能ストレージケース。USB3.0接続（5Gbps）で高速転送を実現し、クローン機能を搭載しているため、データ移行やバックアップ作業を効率化できます。工具不要の簡単取り付けで、10TB×4台（最大40TB）の大容量ストレージを構築可能！

ORICO 6648US3は、たった6,778円で手に入るプロ仕様の4ベイHDDケース！最大40TBの大容量ストレージを構築可能で、驚きのクローン機能を搭載。古いHDDから新しいHDDへ、面倒なデータ移行を自動化できます！

【キャンペーン情報】

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B07X1JNVS4

クーポンコード：TSGYQFEL（25%期間限定割引+17%コード）

終了日：2025-8-28 23:59JST

割引き前の価格：10,888円

割引き後の価格：6,778円

【主な特徴】

- クローン機能

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能、合計40TBの容量対応します。パソコンなしでハードディスクのまるごとコピー機能あり、1台から同時に3台にデータをコピーすることができます。

- 高速転送

USB3.0通信プロトコルで、最大転送速度は3Gbpsに達することができます。USB 2.0/1.0と下位互換性を持っています。

- 簡単に使用

工具不要、斜面デザインで採用し、HDDの取り替えことが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。マルチ保護システム内蔵、安全に保護します。

- 安定性

78Wの電源アダプターにより、安定にデータを転送します。スタンド式デザイン採用し、放熱性に優れます。ドライブ不要、Mac、Windows、Linux等システムをサポートします。製品底部に滑り止めマットあり、勝手に滑ることがありません。

まとめ

ORICO 6648US3は、クローン機能と4ベイ管理を兼ね備えたコストパフォーマンスに優れたHDDケースです。42%OFFの特別価格で、データ移行やバックアップ作業を効率化できます。

