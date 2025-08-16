絶大な人気を誇る美容室“OCEAN TOKYO”と最高級フィットネスジム“ReXeR”の夢のタッグが進行中！ 今回の企画に込められたトップふたりの熱い想いとは。

2025年4月から始まったコラボレーション企画、“OCEAN TOKYO × ReXeR”の「自分史上最高」を目指すキャンペーン。開始から3カ月あまり、改めて今回のコラボのきっかけや狙い、今後についてOCEAN TOKYO代表の高木琢也氏とReXeR代表の正垣嘉之氏の対談が実現。語られた両者の熱い想いをレポートします！

実施期間：2025年4月29日（火）～2025年8月31日（日）

対象店舗：ReXeR Osaka、ReXeR Tokyo、ReXeR PeRSoNaL GyM 対象店舗

キャンペーン内容：

好評につきコラボ期間を9月30日まで延長。新コラボフレーバーも発売開始！

2. 髪と体、両方を変えることで、もっとカッコよくなれる

ヘアスタイルとボディメイク。一見、かけ離れているようで、実は高い親和性を持つもの。高木氏と正垣氏はともに「世の中の美意識を底上げしたい」と語ります。

正垣氏：体を鍛え、自分自身を変えていく。その過程の仕上げが「髪」なんです。それができるのは美容師さんだけ。

高木氏：美容室でカッコいいを提案するなら、自分たちがまず体現しなければ。だから、スタッフが体を鍛えられる環境をつくりたかった。それなら、最もイケてるジムと組むのが自然でした。

交流のあったふたりが意気投合し、コラボ企画がスタート。

高木：ReXeRは空間もサービスも一流。そして、流れる“気”が良い。会員にはエグゼクティブ層も多く、そのクオリティの高さに感銘を受けました。スタッフたちにも体験させたかったんです。

正垣：ReXeRはプライバシーを守りつつ、心地よく過ごせる環境を追求しています。サウナやピラティス、ラウンジのコーヒーやアメニティにもこだわり、OCEAN TOKYOの皆さんにもリフレッシュしていただいています。

3. 理想を形に──OCEAN TOKYOとReXeR、それぞれの創業ストーリー

両ブランドとも、業界内外から一目置かれる存在。創業の背景にはそれぞれの信念がありました。

高木：日本一うまい美容室をつくる──それがOCEAN TOKYOの出発点。お客様を必ずカッコよく変える、という想いは今も変わりません。

正垣：自分がずっと通いたいジムがなかった。ならば自分でつくろう、と始めたのがReXeRです。お客様目線で考え抜いたことが、今の評価につながっていると思います。

正垣：OCEAN TOKYOは憧れの存在。僕も今回「最後の砦」として高木さんに切ってもらえて嬉しかったです（笑）

高木：ありがとうございます。狙ってそうなったわけではなく、気づけば皆さんに押し上げてもらった感覚です。でも今でも“誰でも来られて、必ずカッコよくなる”を大切にしています。

4. スタッフの意識と関係性に思わぬ変化が

コラボの効果はスタッフの間にも広がっています。

高木：普段あまり若手スタッフと接する機会がないのですが、ReXeRでは自然に会話が生まれる。ジムでの出会いが組織全体の結束を高めてくれました。

正垣：ウチのスタッフもOCEAN TOKYOで髪を切ると別人のようにカッコよくなる。それが自信になり、会員の方々にも褒められて、さらにモチベーションが上がるという好循環が生まれています。

高木：「自分史上最高」を目指す姿勢が、お客様との信頼関係にもつながる。やっぱり努力している人の言葉には説得力がありますよね。

5. 組織をつくる、カルチャーを育てる──経営哲学とこれからの挑戦

正垣：「何をするか」より「誰とやるか」。そのためには、ちゃんと利益を上げ、社員が幸せになる必要があります。経営者が利益を追求することは、決して悪ではないと思っています。

高木：まさに同感です。僕は効率よく利益を上げることを考え、教育は幹部に任せています。今は「OCEAN TOKYOで働くことがステータス」になることを目指しています。

さらに、社員満足を高める取り組みも進行中。

高木：7月からは美容クリニックと提携し、スタッフが髪だけでなく肌も磨けるように。AGA診療やセレクトショップとの連携も進めています。美・健康・ライフスタイルすべてをサポートする企業を目指しています。

正垣：ReXeRにも「数年待って入社した」というスタッフがいるほど人気です。「ReXeRのトレーナーである」ことに誇りを持ってもらえるのは嬉しいですね。

さらに8月からはスタッフの発案で、アスレジャーブランドも立ち上げます。これも働く人の夢を叶える取り組みの一つです。

6. 最後に：トップの熱意が生む、美と健康の新たなカルチャー

髪と体、美と健康を磨くことで、“自分史上最高”を更新する。

世の中の美意識を高め、働く人の幸せを願い、組織を進化させ続ける──

そんな熱量と行動力を持つふたりがつくる新たなカルチャーに、今後も目が離せません。

