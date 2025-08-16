『リネージュ2』公式生放送「りね2てれび 21周年&アップデート直前生放送」で発表した8月20日に控えた4サービス同時の夏の大型アップデート追加情報をお届け！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年8月16日(土) 18時より行った公式生放送「りね2てれび 21周年&アップデート直前生放送」で発表した、８月20日(水)実施予定の4サービス同時夏の大型アップデートの追加情報の公開、および2025年10月に予定しているオフラインイベントの開催に関する情報をお知らせします。

■公式生放送「りね2てれび 21周年&アップデート直前生放送」公開情報をお届け

【概要】

6月に迎えた21周年と、8月20日(水)に予定している、4サービス同時「夏の大型アップデート」を記念した直前生放送で、4サービスそれぞれのアップデートに関する新情報の公開を行いました。

≪エヴァ/アデンサービスアップデート情報≫

8月20日のアップデートで、新クラス「ローズベイン」、新ガーディアン「グレシカ」の登場にくわえ、新規狩り場「イフリートの神殿」、「悪の心臓部」が登場します。

「イフリートの神殿」は、「ヴァラカスの追従者イフリート」が登場する85レベル以上のキャラクターが最大5名で挑戦できる「特殊狩り場(一般)」です。

また、「悪の心臓部」は、レベル88以上のキャラクターが「5 VS 5」で挑む「特殊狩場(ワールド)」で開催される競争型コンテンツです。

≪「イフリートの神殿(画像左)」と「悪の心臓部(画像右)」≫

さらに、キャラクターをデコレーションできる「装飾品」システムの追加や、最大エンチャント数値の増加とエンチャント数値に応じて外見が変化するようになる「天上のクローク」の拡張、特殊製作」を通じて「ドラゴン武器」20種が新たに登場する「ドラゴンクロー」の追加など、新情報を多数公開しました。

≪「装飾品」システム追加(画像左) 「天上のクローク」拡張(画像中央) 「ドラゴンクロー」追加(画像左)≫

≪ライブサービスアップデート情報≫

8月20日のアップデートで、新クラス「ウルフウェイカー」の登場にくわえ、「英雄の歴史書」システムに新たに「英雄の歴史書：旅路」の追加、「略奪の荒野」のリファイン、「サマナー」クラスに新召喚獣の追加を行います。

「英雄の歴史書：旅路」は、狩り場/インスタントゾーンで獲得可能な専用アイテム「旅の歴史書」を使用して最大レベル100まで成長可能な新規コンテンツです。

さらに、「略奪の荒野」が時間制のフィールド狩場にリファインされ、ウィンサマナークラスに新たに追加される召喚獣情報など、新情報を多数公開しました。

≪「略奪の荒野(画像左/中央)」と「サマナー」クラスの新召喚獣情報(画像右)」≫

≪クラシックサービスアップデート情報≫

新狩り場「鋼鉄の城」の登場にくわえ、キャラクターをデコレーションできる「装飾品」システムの追加、「インベントリ」サイズの拡張、最大エンチャント数値の増加とエンチャント数値に応じて外見が変化するようになる「天上のクローク」の拡張、新規「発動型防具」2種の追加を行います。

≪「天上のクローク」の拡張(画像左)と新規「発動型防具」2種(画像中央/右)≫

≪夏の大型アップデート特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/lineage2/08update/

■2025年10月にオフラインイベントの開催が決定

【概要】

2023年10月以来、約2年ぶりにオフラインイベントの開催が決定しました。

開催日時や会場の確定情報や、オフラインイベントへの参加申し込み方法に関しては、9月に公開予定となりますので、続報をお待ちください。

4サービス同時「夏の大型アップデート」の追加情報だけでなく、「アデン情報局」や、大人気コーナー「みんな大好き！統括プロデューサーに聞け！」など内容盛りだくさんでお届けしました。

ぜひアーカイブをご視聴ください。

≪「りね2てれび 21周年＆アップデート直前生放送」アーカイブはこちら≫

https://www.youtube.com/live/PritYzpntYg

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2（りねつー）」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE＠ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

