【前編】50代100人が語る「AI検索と従来型検索(Google等)」のリアルな使い分け実態と信頼性|SEO会社ランクエスト調べ

生成AIの普及により、従来型検索エンジンとAI検索サービスが日常の情報収集に使われる場面は急速に増えています。特に50代にとって、GoogleやYahoo!などの従来型検索と、ChatGPTやGoogleのGeminiといったAI検索サービスは、どのように役割分担され、信頼されているのでしょうか。

そこで、SEO対策で検索結果1位(※注)の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、50代男女100名を対象にアンケートを実施。検索手段の選択理由や利用シーン、信頼度、そして項目別の利用傾向について詳細に分析しました。AI(ChatGPTやGemini 等)と従来型検索(GoogleやYahoo! 等)の役割分担や今後の発展に向けた課題を明らかにしていきます。

目次

◆ 調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態

1-1．従来型検索エンジンの利用が圧倒的多数

1-2．AI検索は補助的な位置づけ

1-3．AI検索のみの利用はごく少数

◆ 調査2： 情報の信頼性

2-1．従来型検索への信頼が優勢

2-2．双方を同程度に評価する層も一定数存在

2-3．AI検索への信頼は限定的

◆ 調査3： AI検索の活用場面

3-1．AIチャットサービスを特に利用しない層が過半数

3-2．専門情報や複雑な内容の解説に強み

3-3．その他の利用は限定的

◆ 調査4： 従来型検索の活用場面

4-1．ニュースや天気の情報収集が最多

4-2．幅広い生活・業務情報の取得にも活用

4-3．信頼性確認やその他の利用は限定的

◆ まとめ： 50代の従来型とAI検索のリアルな使い分け事情

・ ニュース・生活情報では従来型が優勢

・ 商品情報や用語確認も従来型が主流

・ 専門情報や文章作成支援はAIが存在感

・ 信頼性確認は従来型に軍配

・ 使い分けの明確化とハイブリッド化の可能性

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▶ 後編はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000140336.html)

(注) 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

1．情報検索の際に、従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）とAI検索 （ChatGPTやGemini 等）をどのように使い分けていますか？

1-1．従来型検索エンジンの利用が圧倒的多数

1-2．AI検索は補助的な位置づけ

1-3．AI検索のみの利用はごく少数

2．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）とAI検索（ChatGPTや Gemini 等）、どちらの情報が信頼できますか？

2-1．従来型検索への信頼が優勢

2-2．双方を同程度に評価する層も一定数存在

2-3．AI検索への信頼は限定的

3．検索においてのAIチャットサービス（ChatGPTやGemini 等）活用場面 ※複数回答可

3-1．AIチャットサービスを特に利用しない層が過半数

3-2．専門情報や複雑な内容の解説に強み

3-3．その他の利用は限定的

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 最も多かったのは「ほぼ従来の検索エンジンのみ」を利用している人で、全体の77.0％（77人）を占めました。- これは、GoogleやYahoo!といった従来型の検索サービスが依然として情報収集の中心的手段であり、多くのユーザーがAI検索よりも信頼性や使い慣れた操作性を重視していることを示しています。- 次いで多かったのは「従来型の検索エンジンが主、AI検索は補助的に使う」という回答で13.0％（13人）、続いて「検索エンジンとAI検索をほぼ同じ頻度で併用」が5.0％（5人）でした。- これらの回答からは、AI検索を情報収集の選択肢として活用しつつも、最終的な確認や詳細な調査には従来型検索を頼る傾向がうかがえます。- 「AI検索が主、従来型は補助的に使う」は3.0％（3人）、「ほぼAI検索のみ」は2.0％（2人）と、AI検索を主軸に据えている層はごくわずかでした。- AI検索の回答スピードや要約力は魅力的であるものの、検索結果の網羅性や情報の裏付けといった点では従来型の方が安心感を持たれている可能性があります。- 最も多かったのは「従来型検索の方が信頼できる」という回答で、全体の37.0％（37人）を占めました。GoogleやYahoo!といった従来型検索は、情報の出典や発信元が明確であり、利用者が長年慣れ親しんできたことから、信頼性が高いと感じられていると考えられます。- 特に50代以上のユーザー層では、新聞や書籍など従来型の情報取得手段に近い感覚で検索結果を評価する傾向があり、AI検索のように生成型の情報ではなく、既存の一次情報や公的データに基づく情報を重視する姿勢が強いといえます。- 次いで多かったのは「どちらも同程度に信頼できる」が25.0％（25人）で、従来型とAI検索を状況に応じて使い分けながら、それぞれの情報を比較・検証して活用している層が一定数存在することがわかります。- また、「わからない／判断できない」が21.0％（21人）と比較的高く、新しい検索手段であるAI検索の評価がまだ定まっていない現状も見て取れます。- 「どちらもあまり信頼していない」は13.0％（13人）で、検索結果全般に慎重な姿勢を持つ層も見られました。- 一方、「AI検索の方が信頼できる」と回答したのはわずか4.0％（4人）にとどまり、AI検索を主な情報源として信頼している層はまだ少数派です。- 最も多かったのは「特に利用しない」という回答で、全体の58.0％（58人）を占めました。過半数以上がChatGPTやGeminiといったAIチャットサービスを検索用途で活用しておらず、利用経験の少なさや活用目的の不明確さが背景にあると考えられます。- 特に50代以上では、既存の検索エンジンで十分と感じている人や、新しいサービスに慣れていない層が一定数存在すると推察されます。- 次いで多かったのは「専門分野や複雑な情報の解説」で21.0％（21人）でした。AIチャットサービスは質問への即時回答や要約力に優れており、特定分野の情報を理解しやすい形に整理して提供できる点が評価されていると考えられます。- また、「最新のニュースや天気」（17.0％）、「用語や意味の確認」（15.0％）といった、短時間で明確な答えが得られる用途も一定の支持を集めています。- 「地域の店や施設情報」（12.0％）、「商品・サービスの口コミ」（10.0％）、「アイデアや文章作成支援」（10.0％）、「個人的な相談やアドバイス」（10.0％）はいずれも1割程度にとどまっており、AIチャットサービスの利用は特定のニーズに限られている様子がうかがえます。- 「情報源や信憑性の確認」は4.0％（4人）と特に低く、検索結果の正確性や裏付けよりも、即時性や概要把握を重視する使い方が中心となっていることがわかります。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年7月29日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 50～59歳の男女100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/)

